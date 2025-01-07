Рассвет на Манской петле, значимая икона и забег: как красноярцы Рождество отмечали

Рождество Христово — это, конечно, церковный праздник. В этот день завершался пост и начинались Святки с веселыми играми, походами по гостям и прочими развлечениями. Посмотрим вместе, как красноярцы провели этот праздничный день?

Многие красноярцы ночь с 6 на 7 января провели в церкви. По традиции богослужения в храме Рождества Христова Красноярска возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Красноярский депутат Максим Савченко рассказал в соцсетях, что с семьей уже несколько лет подряд ходит в храм Воскресения Христова на улице Светлова в Солнечном, который находится около его дома.

«Каждый праздник имеет свои украшения, и можно приобрести выпечку и игрушки, сделанные руками воспитанников воскресной школы. Для себя приобрели вкусных булочек и новогоднюю игрушку в виде барашка ручной работы, которая очаровала нас и сразу заняла своё место на ёлочке», — рассказал красноярец.

Для прихожан приготовили праздник с автомобильным крестным ходом вокруг Солнечного и катанием на лошадях всех желающих.

Депутат Заксобрания Илья Зайцев в Рождество показал значимую для его семьи икону, которая находится в храме в Казачинском.

«Это старинная икона Казанской Божьей Матери в небольшом Свято-Троицком храме в Казачинском. Мы заезжаем семьей сюда каждый раз по дороге из Енисейска. История у нее удивительная. Иконе более 100 лет. В 1912 году на месте нынешнего храма стояла церковь, но в смутное время ее уничтожили, а икону спасли крестьяне. Вернули ее спустя почти 80 лет. А 23 года назад икона впервые замироточила. С тех пор прихожане и паломники просят Богоматерь помочь их детям избавиться от болезней», — рассказал депутат.

Священник Алексей Язев поделился процессом создания рождественского вертепа рядом с храмом.

Адвокат Ольга Тубольцева решила встретить утро Рождества с подругами на природе.

«Встретить Рождественский рассвет на Манской петле? Легко! Если у тебя есть отважные, надежные, немного безбашенные и любимые друзья!» — написала красноярка.

Также на спорте праздник отметил депутат Заксобрания Алексей Кулеш. Он принял участие в «Рождественском забеге». Компанию ему составили первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и заместитель директора Центра спортивной подготовки Владимир Мусиенко.

«Всем, кто после длинных новогодних и рождественских праздников вышел на старт — медаль и уважение! Более семисот участников из 34 городов пробежали сегодня свою дистанцию», — поделился Алексей Кулеш.

А руководитель проекта «Лига Странников» Юрий Подопригора отметил праздник на катке.

Министр культуры края Аркадий Зинов поздравляет красноярцев с Рождеством и приглашает на уникальную выставку «Современное христианское искусство» в залах Российской академии художеств на Предмостной площади.

«В проекте представлены 168 работ мастеров из 45 городов нашей страны: от Хабаровска до Санкт-Петербурга, в том числе 40 художников, скульпторов и иконописцев из Красноярского края. Выставку уже посетил Губернатор края Михаил Котюков», — написал министр в своих соцсетях.

А как вы провели Рождество? Расскажите в комментариях!

Интернет-газета Newslab