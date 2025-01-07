Главная
>
Фото
>
Рассвет на Манской петле, значимая икона и забег: как красноярцы Рождество отмечали

Рассвет на Манской петле, значимая икона и забег: как красноярцы Рождество отмечали

07.01.2025
1
Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Многие красноярцы ночь с 6 на 7 января провели в церкви. По традиции богослужения в храме Рождества Христова Красноярска возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Фото: пресс-служба Красноярской епархии
Фото: пресс-служба Красноярской епархии
Фото: пресс-служба Красноярской епархии
Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Красноярский депутат Максим Савченко рассказал в соцсетях, что с семьей уже несколько лет подряд ходит в храм Воскресения Христова на улице Светлова в Солнечном, который находится около его дома.

«Каждый праздник имеет свои украшения, и можно приобрести выпечку и игрушки, сделанные руками воспитанников воскресной школы. Для себя приобрели вкусных булочек и новогоднюю игрушку в виде барашка ручной работы, которая очаровала нас и сразу заняла своё место на ёлочке», — рассказал красноярец.

Для прихожан приготовили праздник с автомобильным крестным ходом вокруг Солнечного и катанием на лошадях всех желающих.

Фото: vk.com/savchenko124
Фото: vk.com/savchenko124
Фото: vk.com/savchenko124
Фото: vk.com/savchenko124

Депутат Заксобрания Илья Зайцев в Рождество показал значимую для его семьи икону, которая находится в храме в Казачинском.

«Это старинная икона Казанской Божьей Матери в небольшом Свято-Троицком храме в Казачинском. Мы заезжаем семьей сюда каждый раз по дороге из Енисейска. История у нее удивительная. Иконе более 100 лет. В 1912 году на месте нынешнего храма стояла церковь, но в смутное время ее уничтожили, а икону спасли крестьяне. Вернули ее спустя почти 80 лет. А 23 года назад икона впервые замироточила. С тех пор прихожане и паломники просят Богоматерь помочь их детям избавиться от болезней», — рассказал депутат.

Фото: vk.com/izaitsev24
Фото: vk.com/izaitsev24
Фото: vk.com/izaitsev24

Священник Алексей Язев поделился процессом создания рождественского вертепа рядом с храмом.

Адвокат Ольга Тубольцева решила встретить утро Рождества с подругами на природе.

«Встретить Рождественский рассвет на Манской петле? Легко! Если у тебя есть отважные, надежные, немного безбашенные и любимые друзья!» — написала красноярка.

Фото: vk.com/olgatuboltseva

Также на спорте праздник отметил депутат Заксобрания Алексей Кулеш. Он принял участие в «Рождественском забеге». Компанию ему составили первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и заместитель директора Центра спортивной подготовки Владимир Мусиенко.

«Всем, кто после длинных новогодних и рождественских праздников вышел на старт — медаль и уважение! Более семисот участников из 34 городов пробежали сегодня свою дистанцию», — поделился Алексей Кулеш.

А руководитель проекта «Лига Странников» Юрий Подопригора отметил праздник на катке.

Рождественский забег
Фото: vk.com/avkulesh
Алексей Кулеш и первая спортивная медаль 2025 года
Фото: vk.com/avkulesh
Юрий Подопригора: «На коньках я кататься не умею. Но очень люблю. Точнее, кататься немного умею, но не умею тормозить. Но это не проблема, потому что тормозить я не люблю. Поэтому не торможу. С праздником, короче...»
Фото: vk.com/podoprigorayu

Министр культуры края Аркадий Зинов поздравляет красноярцев с Рождеством и приглашает на уникальную выставку «Современное христианское искусство» в залах Российской академии художеств на Предмостной площади.

«В проекте представлены 168 работ мастеров из 45 городов нашей страны: от Хабаровска до Санкт-Петербурга, в том числе 40 художников, скульпторов и иконописцев из Красноярского края. Выставку уже посетил Губернатор края Михаил Котюков», — написал министр в своих соцсетях.

«Рождественский подарок красноярцам...»
Фото: vk.com/zinov77
Аркадий Зинов: «Впервые жители и гости нашего города могут увидеть произведения иконописцев, мозаичистов, эмальеров, специалистов по золочению, резьбе по дереву, вышиванию, каллиграфии, художественной керамике, живописцев, скульпторов и ювелиров, объединенные христианскими мотивами»
Фото: vk.com/zinov77
На выставке уже побывал губернатор
Фото: vk.com/zinov77

А как вы провели Рождество? Расскажите в комментариях!

Интернет-газета Newslab

Савченко Максим Васильевич
Савченко Максим Васильевич
Депутат Горсовета Красноярска
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Кулеш Алексей Викторович
Кулеш Алексей Викторович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Пономаренко Сергей Александрович
Пономаренко Сергей Александрович
Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора
Зинов Аркадий Владимирович
Зинов Аркадий Владимирович
Министр культуры Красноярского края
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Губернатор Красноярского края

Рекомендуем почитать