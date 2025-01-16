«Ты становишься частью чужой семьи»: как красноярка устала от работы и уехала волонтёрить в Нидерланды

В 2024 году красноярка Регина Панычева решила сменить обстановку и отправиться в Европу помогать чужой семье с бытом и следить за детьми. Преодолев все сложности с получением визы и поиском принимающей стороны, она оказалась в Нидерландах. В откровенном интервью Newslab красноярка рассказала о переезде, своих доходах от волонтерства и особенностях жизни в новой стране.

«Буду звучать по-зумерски, но я устала работать»

В 2024 году я писала диплом и поняла, что хочу разгрузиться, сменить обстановку, пока молодая. Наверное, будет звучать очень по-зумерски, но я решилась на программу Au pair , потому что к 22 годам устала работать.

Au pair Термин, применяемый для обозначения молодых людей, живущих в чужой стране или чужом регионе в принявшей их семье и делающих определённую работу (чаще всего занимающиеся воспитанием детей).

Первая запись в моей трудовой книжке появилась ещё в 14 лет. С того момента я попробовала очень много разных профессий. В основном те, где можно работать без опыта — в трудовых отрядах, в магазине, в пиццерии, в галантерее, была тьютором в школе программирования для детей.

Во время обучения в университете на журфаке я больше узнала про медиа и начала помогать представителям малого бизнеса вести соцсети, а после устроилась в рекламное агентство. А потом решила, что больше так нельзя.

Я начала искать волонтерские программы, которые длились бы около года, чтобы успеть адаптироваться и выучить язык. В итоге выбрала Au pair. Суть программы в том, что ты приезжаешь к семье с детьми и помогаешь им с бытом. Благодаря хост-семье (принимающей семье) интеграция в другую среду происходит более плавно, к тому же ты не теряешь свой уровень жизни, а, может, он даже становится выше.

Для принимающей стороны это возможность сэкономить на няне. В Нидерландах, куда я переехала, нельзя заплатить няне ниже прожиточного минимума, а это около 2,5 тыс. евро в месяц. Пригласить участника зарубежной программы куда экономнее, хотя если посчитать все затраты, то выходит не так уж и дешево.

Не каждая семья сможет позволить себе еще одного человека в своём доме. Ведь нужно выделить комнату, заплатить агентству за поиск и оформление человека. Кроме того, семья ежемесячно перечисляет деньги агентству, чтобы то могло перечислить их участнику программы в качестве pocket money, то есть карманных расходов.

«Два месяца подготовки ушли впустую»

Сначала я хотела полететь в Германию по этой программе, однако я недостаточно изучила условия, с которыми пришлось иметь дело. На тот момент многие волонтеры уже больше года не могли встать в очередь на получение визы. В открытом доступе этой информации не было. Я узнала ее из чатов людей, ожидающих визу. Эта страна оказалась для меня закрыта, а два месяца моей подготовки ушли впустую.

Но в итоге рада, что не сложилось с Германией. Там нужно работать больше, до 40 часов в неделю, в то время как в Нидерландах — до 30 часов. Также в Германии выдают меньше pocket money — 280-300 евро в месяц, а в Нидерландах — 340 евро в месяц. В моем случае хост-семья платит еще 20 евро на оплату связи и интернета для меня, а также 60 евро на проездной.

«Созванивалась с 2-3 семьями в день»

Семью можно искать самостоятельно или через агентство. Я выбрала первый вариант. К активным поискам приступила в сентябре 2024 года.

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В совокупности я написала около 50 запросов для семей на специальных сайтах. Изначально рассылала сообщения всем подряд, но потом поняла, что моего уровня английского (А2) не хватит, чтобы жить в полностью англоговорящей семье. Также я не хотела жить с родителем-одиночкой. С мужчиной мне было бы некомфортно, а с женщиной на меня, скорее всего, ложилось бы больше обязанностей, чем предусматривает программа.

Я созванивалась с 2-3 семьями в день. Из разговоров становилось понятно, что мы друг другу не подходим по разным причинам. В итоге я договорилась о переезде с русскоязычной семьей. И всё произошло очень быстро. Мы созвонились в тот же день, когда я им написала. Спустя час после разговора они сообщили, что готовы меня принять.

Для оформления визы в Нидерланды понадобились справка о несудимости, свидетельство о рождении, справка из ЗАГСа о том, что я не замужем (по программе ты должен быть не в браке) и документ о прохождении медосмотра, который можно сделать только в частной клинике. Также на три первые названные мною справки нужно было сделать апостиль (штамп, подтверждающий подлинность документа). Вместе с документами и прохождением медосмотра у меня ушло 27 тыс. рублей.

Спустя неделю мне оформили визу. Это был один из самых сложных периодов. Я живу в Красноярске, а мне нужно было улететь в Москву, чтобы получить стикер, и оттуда сразу отправиться в Нидерланды.

Я выбрала дату — 18 ноября. Агент предупредила, что вклейка визы может занять до двух недель. Меня очень пугал такой долгий срок. Я хотела как можно скорее улететь в Нидерланды, а не тратить время и деньги на жизнь в Москве. В итоге процесс оформления документа занял три дня. Я пробыла в Москве неделю, а уже 26 ноября была в Нидерландах. Перелет оплачивался 50/50. Я заплатила за билеты в рублях, а вернули мне эту сумму в евро.

«Не хочется быть обузой для чужой семьи»

Принимающая сторона живет в Алмере, это неподалеку от Амстердама. Я сразу нашла контакт с семьей, поскольку мы думаем похожим образом. При знакомстве я задаю людям вопросы, чтобы проверить их, так сказать, на адекватность. В итоге оказалось, что мы сходимся во мнениях по многим вопросам.

В моей хост-семье два ребенка, старшему пять лет, а младшему почти 2 года. В основном я провожу время с малышом, поскольку старший ребенок ходит в школу и на «продленку». До 18 часов он находится там, а после этого сам формирует свой досуг, поэтому моя помощь здесь не нужна.

Семья составляет расписание, по которому я «работаю». Не хочу воспринимать это как полноценную работу, так как программа подразумевает, что ты становишься частью семьи. В мои обязанности входит играть с ребенком, гулять, кормить, купать его. Естественно, я сама могу сделать какие-то вещи, которые не входят в мои задачи. Например, помочь с готовкой или уборкой. Мне не хочется быть обузой в чужой семье или чтобы ко мне относились исключительно как к работнику.

Иногда мы проводим выходные вместе с семьей, например, идем в музей или бассейн. Также они хотят провести свой отпуск в Австрии во время летнего кемпинга и планируют взять меня с собой. В таком случае все мои расходы на совместный досуг оплачивает принимающая сторона, поскольку я провожу время с ними, а не отдельно.

Одним из самых запоминающихся воспоминаний стало Рождество. Хост-семья подарила мне огромный набор «Лего» и билет на концерт Twenty one pilots, о котором я мечтаю с 14 лет. Я была так счастлива, что просто расплакалась и меня затрясло.

Другие участники программы рассказывали, что часто принимающая сторона злоупотребляет своими полномочиями. Я разговаривала с девушкой, которую заставляли убирать весь дом — туалет, комнаты родителей, улицу. Семья воспринимала ее как человека, который «всегда под рукой» и готов выполнить любое задание. Это неправильно. Семьи должны понимать, что это программа для культурного обмена, а не возможность нанять разнорабочего на весь год за небольшую плату.

«Нидерланды — плоские, как блин»

Нидерланды — достаточно компактная страна. Здесь приятно жить и недорого путешествовать в другие места. Рядом находятся Бельгия, Германия, Австрия, Дания. Я хочу поехать в Италию. Если считать в рублях, то билет до туда обойдется в 12 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем из Красноярска в Москву.

За полтора месяца я побывала в Германии, а также в трех или четырех городах Нидерландов. Здесь небольшие расстояния между городами, так что до двух из них от Алмере я доехала на велосипеде. Дорога туда и обратно заняла у меня три часа.

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Нидерланды — плоские, как блин. В Красноярске я увлеклась хайкингом, ходила по горам и возвышенностям, поэтому их отсутствие для меня непривычно. Зато удобно для езды на велосипедах. Они есть у каждой семьи. У нас их четыре.

Есть очень разные велосипеды: для перевозок двух-трех детей, с крышей, с кабиной, с корзинами для фруктов. К тому же, это практически ничего не стоит, по сравнению с другими видами транспорта.

Общественный транспорт тут здоровский, но дорогой. Когда-то я жила в Емельяново и добиралась до Красноярска за 120 рублей. Алмере расположен на таком же расстоянии от Амстердама, но за проезд на поезде я плачу уже 20 евро.

Здесь нет государственных компаний, только частники, поэтому и цены такие высокие. На поезда есть специальные тарифы. Например, есть проездной выходного дня, где ты платишь 30-40 евро и можешь целый месяц бесплатно передвигаться на поездах по выходным. Мой тариф дает скидку 40 % на выходных.

«Устроили трип по сырным лавкам в Амстердаме»

В Нидерландах достаточно рано закрываются магазины и кафе, примерно до 18 часов. Мы покупаем продукты в «Альберт Хайн» — это единственная сеть, которая работает до 22-х. Я здесь еще ни разу не пробовала кофе, потому что в моем городе есть одна кофейня рядом с домом, но она работает до 15 часов.

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В магазинах мы покупаем натертый сыр, морковь, нарезанный хлеб. Это очень упрощает жизнь. В магазинах продают ингредиенты в коробочках с рецептом. В них есть и овощи, и морковь, то есть дополнительно брать ничего не нужно. И мы всегда берём в таких коробочках супы.

Также есть сервис HelloFresh, где тебе привозят свежие продукты вместе с рецептом. Никогда такого не видела. Если купить три блюда по этой подписке, то стоимость одного выйдет в 5 евро.

Голландцы очень любят всё есть с хлебом, а еще они предпочитают light lunch — легкий быстрый обед. Чаще всего, это бутерброды с сыром. Голландцы обожают сыр. В Амстердаме сырные лавки встречаются каждые 50 метров, продукцию в них можно дегустировать бесплатно. Я даже придумала такой мем: «Когда приехал в Нидерланды изучать язык, а знаешь только название сыров на голландском». В один день мы с моей знакомой устроили трип по этим лавкам. Я объелась, мне кажется, на полжизни.

Также в Нидерландах любят бутерброды с маслом и шоколадной посыпкой. Чаще всего это едят на завтрак, дают детям как альтернативу нашему завтраку с хлопьями и молоком. А еще многие национальные блюда сделаны из картошки.

«Холодно ходить босиком по полу»

Здесь дорогое топливо, и я к этому готовилась: привезла с собой вязаные следики и хожу в них. В обычных носках или тем более босиком ходить по полу достаточно холодно. При том в нашем доме еще тепло, мы держим температуру +21 градус. А есть семьи, которые отапливают каждый день только до +16.

Из-за дорогого отопления многие устанавливают солнечные батареи, хотя в Нидерландах солнце выглядывает нечасто.

«Везде слышу русскую речь»

Я не могу сказать, что хорошо изучила голландцев, так как мало общалась с ними. Здесь очень много экспатов, мне кажется, это из-за того, что голландцы достаточно открытый народ.

Куда бы я ни пошла, я везде слышу русскую речь: в музее, кафе, на катке и в парке аттракционов. Ее немного, но на сердце становится тепло. Когда мы с хост-семьей ходили в мексиканский ресторан, к нам подошел официант и спросил на русском, что мы будем заказывать. Мы выпучили глаза от неожиданности. Он подсказал мне, что выбрать, поскольку все блюда были мне незнакомы.

Голландцы часто могут помочь, но они все-таки очень практичные. Например, я ходила на свидание с парнем из Роттердама. Он приехал в мой город, а это больше 70 километров, потом мы вместе накатали еще 70 километров туда и обратно, чтобы просто погулять по лесу. Хост-семья сказала, что это вообще не по-голландски. Такое отношение, по их словам, значит, что я ему понравилась.

Практичность голландцев проявляется и в одежде. Они очень любят бренды стильной повседневной одежды, например, Levi’s. Все, что можно, тут страхуют: здоровье, машину, дом и другие штуки.

«Для меня будет дико отказаться от сортировки мусора, когда я вернусь в Россию»

Здесь серьезно относятся к разделению мусора. За неправильную утилизацию могут выписать штраф. У каждого дома установлено около трех-четырех мусорных контейнеров — для бумаги, органических и неперерабатываемых отходов. Каждый день выбрасывают определенную категорию мусора. Нет такого, как в России, что весь сортированный мусор может в итоге попасть в один контейнер.

Также голландцы отказываются от пластика в элементах упаковки. К примеру, адресник на конвертах сделан из бумаги. В коробках для игрушек используют меньше скотча, чтобы ее можно было сдать в переработку. В ином случае нужно предварительно убрать из нее весь пластик и только тогда выбрасывать.

Одежду отвозят в секонд-хенды или распределительные центры, после которых вещь попадает в благотворительные организации или на переработку. Мне кажется, это классно. Когда я переезжала сюда, то избавилась от многих вещей и не все из них успела правильно утилизировать. Я считаю, это упущением.

В таких мелочах в Нидерландах устроена забота о людях и природе. Я очень быстро привыкла к сортировке мусора. Мне кажется, когда вернусь в Россию, для меня, наоборот, будет дико не сортировать мусор, я уже это делаю на автомате.

«Ехала с убеждением, что здесь плохая банковская система и связь»

Из плохого, за месяц я болела уже три раза. Хост-отец сказал мне, что я переехала в самый неблагоприятный период, а весна и лето покажутся мне благодатью. Погода достаточно переменчивая, за час может быть и солнце, и ураган. Когда я переехала, неделю не было солнца, это для меня тоже странно. Многие говорят, что в Нидерландах их все устраивает, но климат подводит. Однако это можно простить за другие достоинства страны.

Не могу сказать однозначно по поводу плюсов и минусов, поскольку живу не так давно. Из того, что для меня непривычно — в Нидерландах классные дороги, таких ровных я никогда не видела. Также здесь достаточно чисто, хотя многие пугают, что в Европе много мусора.

Я ехала в Нидерланды с убеждением, что здесь плохая банковская система, невкусный шоколад, слабая связь и интернет. Это не оправдалось.

Меня удивило, что вся почта доходит доставкой автоматически, любые продукты, вещи, карты. Никуда не надо идти, чтобы забрать посылку! А еще Aliexpress доходит за пять-семь дней. Мне кажется, я оттуда скупила все, что можно для своих хобби.

Тут мало лавочек, люди либо ездят, либо ходят, а посидеть негде. Нет ярких детских площадок с горками и турниками. В основном всё, что есть на местных площадках, сделано из дерева, песка, камней, то есть максимально приближено к природе. Еще здесь однотипные дома, покрашенные в серый, зеленый, коричневый, в естественные цвета. Мне очень нравятся крыши из мха. Нет аляповатых вещей, и это классно.

Я не устаю, помогая семье, подрабатываю в smm-проектах, учу язык и классно провожу время. Сначала казалось, что мне нужно успеть всё, объехать все места, раз я в Европе. Сейчас понимаю, что так можно быстро выгореть, потому что путешествия — это тоже стресс. Нужно балансировать и уметь отдыхать. В дальнейшем я думаю продолжать работать и в других странах, где выдают больше pocket money.

Беседовала Екатерина Беленкова специально для Newslab,

фото героини интервью предоставлены из личного архива