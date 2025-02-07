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«Парк за забором, инородные высотки и обломки социализма»: гуляем по самым примечательным местам Железнодорожного района Красноярска

«Парк за забором, инородные высотки и обломки социализма»: гуляем по самым примечательным местам Железнодорожного района Красноярска

07.02.2025
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«Уже много лет насосную станцию в нашем районе украшает необычное граффити»

Мы живем в районе улицы Новосибирской. До центра города отсюда можно легко дойти пешком. Район старый. Ему, конечно, не хватает красивого благоустройства, но интересных мест здесь достаточно, хотя, конечно, это не те достопримечательности, посмотреть на которые приедут туристы.

Я покажу вам свой маршрут вечерней прогулки по району, который проходит через местные скверы и парки. Безусловно, он куда лучше выглядит летом, но мы в Сибири, где «зеленый» период очень короткий, а гулять хочется в любое время года.

Примерный маршрут прогулки

Стартуем с бульвара Менжинского. Это самое главное прогулочное пространство нашего района. Летом здесь всегда полно людей — гуляют мамы с детьми, бабушки собираются на качелях, подростки прячутся в беседке, а спортивная молодежь соревнуется на брусьях.

Зимой детишек поменьше, но бабушки никуда не исчезают. Просто гулять начинают с модными палками для скандинавской ходьбы.

Главное общественное пространство нашего района — бульвар
Он вытянулся вдоль двух школ и двух детских садов
Недавно к нему добавили еще небольшой уголок, убрав старые подвалы. Пока ограничились дорожками, освещением и молодыми деревцами. Надеемся, следом появятся и лавочки
Оставшийся «островок» с подвалами давно огородили и нарисовали героев детских мультиков. Как минимум — получилось ярко
Главная елка нашего района. Да, ободранная, зато натуральная...
И еще одно ее большое преимущество — игрушки для нее делали сами дети
А вот с посадкой цветов рядом с домом, выходящим на бульвар, не задалось. Кто-то решил, что гортензии будут куда лучше смотреться в его саду. Как думаете, вернут?

Одна из двух главных улиц района — Ладо Кецховели. В прошлом году вдоль нее проложили «новую» аллею с качелями, круглыми лавочками и дорожками. Но популярностью она не пользуется. Люди по-прежнему предпочитают отдыхать в небольшом скверике.

Этот скверик совсем небольшой. Здесь раньше других мест зацветает черемуха и сирень, поэтому на лавочках часто можно увидеть отдыхающих. Вечером деревья подсвечивают специальными прожекторами

Еще недавно наш район почти не имел мелких точек общепита — мест, где можно было взять чашку кофе и булочку во время прогулки. Но теперь кафе популярной в Красноярске сети открылось в новом жилом комплексе, который выстроили на месте уютных двухэтажных деревянных бараков.

Два огромных здания совершенно не вписываются в наш район без высоток. В них открыли магазины популярной продуктовой сети, кафе и медицинский центр с травмпунктом

Буквально через дорогу начинается очень интересный район. В середине 1950-х здесь построили двухэтажки. Два-три подъезда, по 3 квартиры на этаже.

Мне нравится представлять, как эти дома можно было бы отремонтировать и превратить чуть ли не в элитное жилье. Но, насколько я слышала, дома в ужасном состоянии — текут крыши и коммуникации, нет подвалов. Поэтому их в скором времени могут снести. Будет очень жалко, потому что выглядит этот район очень уютно.

Улица Спартаковцев в 1950-е годы была застроена уютными двухэтажками
В 1980-е к ним пристроили кирпичные дома в 5 этажей
У старых домов очень интересно оформлены входы. Балкончики наверху стараются захватить жильцы
Тогда вместо общественного пространства появляются новые комнаты
Домики несколько лет назад покрасили в яркие цвета, но они все равно требуют очень много внимания

За этими домами расположен сквер Фестивальный. Его несколько лет назад привели в порядок и теперь здесь круглый год полно людей. Рядом институт, два техникума с общежитиями и школа, так что получился такой мини-студгородок. Летом на волейбольной площадке даже очередь бывает, так много желающих поиграть. А в дальней части сквера есть детские городки.

За домами на улице Спартаковцев находится учебное заведение, где учат железнодорожников
В конце прошлого года здесь появилась «голова» от электрички. Она стоит рядом с входом на учебный полигон
В самом Фестивальном сквере почти всегда гуляют люди
Качели свободны только в морозы. А на волейбольной площадке за ними летом всегда играет молодежь
Детский городок может похвастаться разнообразными локациями
В сквере даже есть тренажеры
Вдоль аллей расставлены лавочки и столики, а летом здесь появляется машина с кофе и гамбургерами

Всего примерно в 200 метрах от сквера находится парк «Троя». По дороге можно зайти во двор дома на улице Новой Зари и посмотреть на «обломки» социализма.

Планировка у этих домов необычная
Дворы чем-то напоминают питерские
На улицу Баумана, которая тянется вдоль парка, выходят уже трехэтажные дома, построенные по тому же проекту, что и соседние двухэтажки
Настоящих балконов здесь не было, как принято в сталинские времена. Но красноярцы даже эти полквадратных метра умудряются застеклить
Во дворе одного из них есть старый неработающий фонтан. В его чаше слово «Мир» написано на многих языках мира
А рядом, повернувшись спиной к парку, стоит ныне Красная шапочка. Раньше все знали эту фигуру как «пионера», которого всегда красили в голубой цвет

Парк «Троя» когда-то был парком завода Телевизоров. В его посадке принимал участие мой отец, в тот момент студент техникума. Теперь парк обнесли забором и, что больше всего меня возмущает, поставили заборы внутри, вдоль аллей.

Кто сказал, что в Сибири слонов нет? Они просто маленькие и зеленые, поэтому их редко замечают
Пару лет назад парк начали огораживать забором. Входов много, но выглядит это «озаборивание» очень некрасиво
Внутри парка тоже полно заборов
Они появляются даже там, где совершенно не нужны
В последнее время парк с большой скоростью наполняется разными аттракционами и другими местами, где можно потратить деньги
Старое колесо обозрения
Новых посадок в парке почти нет, а старые тополя регулярно обрезаются до состояния столбов
А на месте этого дома когда-то стояла школа фигурного катания, куда мы с братом ходили заниматься

Задерживаться в «Трое» не очень хочется, поэтому переходим дорогу и попадаем в другой сквер. В этом маленьком зеленом пространстве любят отдыхать мамы с малышами. От дороги он спрятан за деревьями и рекламными щитами, поэтому здесь тихо. Зато есть детская и спортивная площадки и достаточно места для прогулок.

По пути в сквер можно зайти попроведать быка, спрятавшегося во дворе за «Торговым кварталом на Свободном»
Сам сквер на Баумана совсем небольшой. В нем есть лавочки и спортивные тренажеры
Здесь есть серия красивых граффити с городскими видами и сибирскими пейажами
Несколько лет назад местным жителям пришлось биться за сохранение этого зеленого уголка — в нем хотели построить церковь. Было много скандалов, но сквер удалось отстоять. Зато рядом выстроили два дома (почти прямо на заправке), которые до сих пор не могут сдать

В следующий парк нашего района, Гагаринский, пройти можно через еще один блок двухэтажных домов. Они более старые, чем на улице Спартаковцев (их строили в самом начале 1950-х) и находятся в куда более плачевном состоянии.

Дома на участке между Свободным и Мечникова старые и давно требуют ремонта
Судя по сайтам с недвижимостью, здесь хорошие большие квартиры, но сам дом требует очень больших вложений
В этом домике когда-то располагалась школа, а теперь центр дополнительного образования
Двор сталинки, выходящей на Свободный, летом утопает в зелени

Сам парк имени Гагарина сейчас находится в частной собственности и не производит впечатления уютного места — заасфальтированная площадь, несколько дорожек, спортзона и бассейны за забором. Но всё же здесь достаточно зелени и можно найти прохладный уголок в жару.

В Гагаринском парке ставят главную елку района. В этом году здесь есть одна горка и два ледовых скульптуры
«Лунная станция» из-за забора грозит гуляющим своими орудиями. Ее признали опасной, но пока не торопятся демонтировать
Парк украшен арт-объектами , но уютных уголков для отдыха в нем немного
Зато вечером можно прогуляться по уютной аллее с подсветкой
Летом она выглядит не менее живописно

А по дороге домой можно пройти мимо отреставрированной школы на Свободном. Хотя теперь это не самое приятное зрелище из-за нового забора, который некоторые архитекторы назвали «тюремным».

Максимальная протяженность прогулки получилась 5 км. Этот путь можно пройти пешком или проехать не велосипеде, чтобы отвлечься после рабочего дня.

Интернет-газета Newslab

Хотите узнать, как живут другие районы, прогуляйтесь по легендарным Водникам, холмистым Черемушкам и загадочным Барикам.

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