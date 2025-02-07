«Парк за забором, инородные высотки и обломки социализма»: гуляем по самым примечательным местам Железнодорожного района Красноярска

Кто знает район лучше местных жителей? Любой человек может показать скрытые достопримечательности, интересные места из своего детства или новые объекты, на которые еще никто не успел обратить внимание. Newslab решил запустить новую рубрику и показать Красноярск, как его видят жители во время своих прогулок. Первый материал помогла подготовить красноярка Алина, которая много лет живет в Железнодорожном районе и считает его одним из самых лучших в городе.

Мы живем в районе улицы Новосибирской. До центра города отсюда можно легко дойти пешком. Район старый. Ему, конечно, не хватает красивого благоустройства, но интересных мест здесь достаточно, хотя, конечно, это не те достопримечательности, посмотреть на которые приедут туристы.

Я покажу вам свой маршрут вечерней прогулки по району, который проходит через местные скверы и парки. Безусловно, он куда лучше выглядит летом, но мы в Сибири, где «зеленый» период очень короткий, а гулять хочется в любое время года.

Стартуем с бульвара Менжинского. Это самое главное прогулочное пространство нашего района. Летом здесь всегда полно людей — гуляют мамы с детьми, бабушки собираются на качелях, подростки прячутся в беседке, а спортивная молодежь соревнуется на брусьях.

Зимой детишек поменьше, но бабушки никуда не исчезают. Просто гулять начинают с модными палками для скандинавской ходьбы.

Одна из двух главных улиц района — Ладо Кецховели. В прошлом году вдоль нее проложили «новую» аллею с качелями, круглыми лавочками и дорожками. Но популярностью она не пользуется. Люди по-прежнему предпочитают отдыхать в небольшом скверике.

Еще недавно наш район почти не имел мелких точек общепита — мест, где можно было взять чашку кофе и булочку во время прогулки. Но теперь кафе популярной в Красноярске сети открылось в новом жилом комплексе, который выстроили на месте уютных двухэтажных деревянных бараков.

Буквально через дорогу начинается очень интересный район. В середине 1950-х здесь построили двухэтажки. Два-три подъезда, по 3 квартиры на этаже.

Мне нравится представлять, как эти дома можно было бы отремонтировать и превратить чуть ли не в элитное жилье. Но, насколько я слышала, дома в ужасном состоянии — текут крыши и коммуникации, нет подвалов. Поэтому их в скором времени могут снести. Будет очень жалко, потому что выглядит этот район очень уютно.

За этими домами расположен сквер Фестивальный. Его несколько лет назад привели в порядок и теперь здесь круглый год полно людей. Рядом институт, два техникума с общежитиями и школа, так что получился такой мини-студгородок. Летом на волейбольной площадке даже очередь бывает, так много желающих поиграть. А в дальней части сквера есть детские городки.

Всего примерно в 200 метрах от сквера находится парк «Троя». По дороге можно зайти во двор дома на улице Новой Зари и посмотреть на «обломки» социализма.

Парк «Троя» когда-то был парком завода Телевизоров. В его посадке принимал участие мой отец, в тот момент студент техникума. Теперь парк обнесли забором и, что больше всего меня возмущает, поставили заборы внутри, вдоль аллей.

Задерживаться в «Трое» не очень хочется, поэтому переходим дорогу и попадаем в другой сквер. В этом маленьком зеленом пространстве любят отдыхать мамы с малышами. От дороги он спрятан за деревьями и рекламными щитами, поэтому здесь тихо. Зато есть детская и спортивная площадки и достаточно места для прогулок.

В следующий парк нашего района, Гагаринский, пройти можно через еще один блок двухэтажных домов. Они более старые, чем на улице Спартаковцев (их строили в самом начале 1950-х) и находятся в куда более плачевном состоянии.

Сам парк имени Гагарина сейчас находится в частной собственности и не производит впечатления уютного места — заасфальтированная площадь, несколько дорожек, спортзона и бассейны за забором. Но всё же здесь достаточно зелени и можно найти прохладный уголок в жару.

А по дороге домой можно пройти мимо отреставрированной школы на Свободном. Хотя теперь это не самое приятное зрелище из-за нового забора, который некоторые архитекторы назвали «тюремным».

Максимальная протяженность прогулки получилась 5 км. Этот путь можно пройти пешком или проехать не велосипеде, чтобы отвлечься после рабочего дня.

Интернет-газета Newslab

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