«Чистый адреналин и слияние с божественным»: как красноярцы грехи смывали

Январь в этом году выдался по-настоящему милостивый — вместо крещенских морозов термометры показали всего −8 °С. Поэтому и на традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно. Корреспондент Newslab побывал около купели на улице Дубровинского в Красноярске и пообщался с теми, кто туда пришел ночью.

Купель, куда каждый год стремятся окунуться желающие смыть грехи красноярцы, уже не первый год устанавливают на набережной, напротив Центрального парка. Деревянная «бочка» с лестницами куда безопаснее, чем традиционная «иордань», которую полагается рубить во льду.

Для тех, кто пришел окунуться в ледяную воду, установили две палатки для переодевания. Внутри стулья и рейлы для одежды, а также столик с горячим чаем, чтобы согреться после обряда. Люди выходили оттуда и быстро пробегали до купели по скользким деревянным доскам. Рядом с купелью для безопасности установили пробковое покрытие.

Красноярка Дарья решила прийти к купели, чтобы таким образом почтить память своего умершего отца: «У него сегодня день рождения. И раньше мы всегда ездили в этот день и купались в проруби, а потом праздновали. В этом году я почувствовала, что это будет правильно. И позвала с собой своих друзей. Спасибо им, что они поддержали».

Ее подруга отметила, что вся остальная компания окунается в ледяную воду впервые: «Мы пришли первый раз, собрались за 30 минут. Ощущения просто „супер“: адреналин чистый и слияние с чем-то божественным».

Кто-то из пришедших признается — повлияла и погода. В тепло не так страшно выйти раздетым на улицу и трижды окунуться с головой в освященную воду.

А вот красноярец Андрей, для которого это уже 12-ое Крещение с омовением в купели, говорит, что при большем перепаде температур окунаться в воду комфортнее.

«Когда холодно — тело горячее становится. Но сейчас тоже хорошо», — поддерживает его еще один участник обряда Алексей.

Но не все красноярцы решили окунуться в организованную купель. Небольшая группа, пользуясь тем, что в Крещение вся вода становится «святой», поехала на Красноярское водохранилище.

Как говорят верующие и священники, не омовение очищает человека от грехов, а церковное покаяние. Торжественную службу в Покровском кафедральном соборе Красноярска провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

По окончании литургии глава Красноярской митрополии совершил чин великого освящения воды, окропил святой водой верующих и обратился с архипастырским наставлением: «Дорогие братья и сестры! С днём Крещения Господня! Храни вас всех Господь, а святая вода будет вам защитой от ада, диавола и всякого злого умысла».

Во всех церквях люди набирали святой воды. За ней выстраивались большие очереди.

А вы окунались в этом году в купель или принимали участие в церковной службе? И что думаете о крещенских традициях? Расскажите в комментариях.