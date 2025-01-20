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«Чистый адреналин и слияние с божественным»: как красноярцы грехи смывали

«Чистый адреналин и слияние с божественным»: как красноярцы грехи смывали

20.01.2025
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В купель запускали по два человека одновременно

Купель, куда каждый год стремятся окунуться желающие смыть грехи красноярцы, уже не первый год устанавливают на набережной, напротив Центрального парка. Деревянная «бочка» с лестницами куда безопаснее, чем традиционная «иордань», которую полагается рубить во льду.

Ровно в полночь 18 января совершается обряд освящения воды
Говорят, потом целые сутки вся вода святая — хоть в водоемах, хоть в водопроводных кранах
Но большинству людей важен обряд, а не святость воды, поэтому они идут к купелям, которые освятил перед этим священник
Такая очередь на набережной была в 2 часа ночи. За безопасностью и здоровьем людей следят полиция, скорая и спасатели

Для тех, кто пришел окунуться в ледяную воду, установили две палатки для переодевания. Внутри стулья и рейлы для одежды, а также столик с горячим чаем, чтобы согреться после обряда. Люди выходили оттуда и быстро пробегали до купели по скользким деревянным доскам. Рядом с купелью для безопасности установили пробковое покрытие.

Для переодевания поставили теплые палатки
Наряды у некоторых девушек не тянут на христианские
Татуировки
Группа поддержки с полотенцами и телефонами
Если не снял, значит не было?
Внутри есть место для одежды и горячий чай

Красноярка Дарья решила прийти к купели, чтобы таким образом почтить память своего умершего отца: «У него сегодня день рождения. И раньше мы всегда ездили в этот день и купались в проруби, а потом праздновали. В этом году я почувствовала, что это будет правильно. И позвала с собой своих друзей. Спасибо им, что они поддержали».

Ее подруга отметила, что вся остальная компания окунается в ледяную воду впервые: «Мы пришли первый раз, собрались за 30 минут. Ощущения просто „супер“: адреналин чистый и слияние с чем-то божественным».

На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно
На традиционные омовения пришло больше людей, чем обычно

Кто-то из пришедших признается — повлияла и погода. В тепло не так страшно выйти раздетым на улицу и трижды окунуться с головой в освященную воду.

А вот красноярец Андрей, для которого это уже 12-ое Крещение с омовением в купели, говорит, что при большем перепаде температур окунаться в воду комфортнее.

«Когда холодно — тело горячее становится. Но сейчас тоже хорошо», — поддерживает его еще один участник обряда Алексей.

В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу
В теплую погоду не так страшно выйти раздетым на улицу

Но не все красноярцы решили окунуться в организованную купель. Небольшая группа, пользуясь тем, что в Крещение вся вода становится «святой», поехала на Красноярское водохранилище.

Купель на море
Купель на море
Купель на море

Как говорят верующие и священники, не омовение очищает человека от грехов, а церковное покаяние. Торжественную службу в Покровском кафедральном соборе Красноярска провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

По окончании литургии глава Красноярской митрополии совершил чин великого освящения воды, окропил святой водой верующих и обратился с архипастырским наставлением: «Дорогие братья и сестры! С днём Крещения Господня! Храни вас всех Господь, а святая вода будет вам защитой от ада, диавола и всякого злого умысла».

Фото: vk.com/kerpc
Фото: vk.com/kerpc
Фото: vk.com/kerpc
Фото: vk.com/kerpc
Фото: vk.com/kerpc
Фото: vk.com/kerpc

Во всех церквях люди набирали святой воды. За ней выстраивались большие очереди.

За водой люди приходили с бутылками и даже с ведрами
Фото: vk.com/kerpc
Очереди выстраивались огромные, но двигаются они всегда быстро
Фото: vk.com/kerpc

А вы окунались в этом году в купель или принимали участие в церковной службе? И что думаете о крещенских традициях? Расскажите в комментариях.

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