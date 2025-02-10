«Этот танец подарил нам многое!»: как прошел хастл-фестиваль «Тайга» в Красноярске

В эти выходные Красноярск на время стал столицей российского хастла. Уникальный танцевальный фестиваль «Тайга», который состоялся при поддержке компании РУСАЛ, собрал более полутора сотен участников со всей России — в краевую столицу приехали танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска и не только. Как проходило яркое событие — смотрите в фоторепортаже Newslab.

Хастл — это динамичный и зрелищный танец, в котором важен элемент неожиданности: партнеры сменяют друг друга, создавая каждый раз новую танцевальную пару. Этот танец привлекает активных людей вне зависимости от их уровня подготовки. На паркете можно встретить как опытных танцоров, так и новичков.

«В хастле нет заученных схем, только условные паттерны, на которых строится импровизация. В отличие от, например, танго, его можно танцевать под разную музыку — хоть рок, хоть поп», — раскрывает судья конкурса из Москвы, чемпион мира и России по хастлу Роман Самохвалов.

«Этот танец открывает в человеке новые грани. Многие ребята, что приходят к нам, работают на технических специальностях, но в свободное время хотят общения. При этом большинство даже не имеет танцевального опыта, но это им нисколько не мешает. Некоторые занимались танцами когда-то в далеком детстве, и хастл — это отличная возможность вновь ощутить этот драйв», — отмечает организатор фестиваля Елизавета Ермолаева.

Участники делятся историями, как увлечение хастлом подарило им множество близких друзей. Кто-то нашел свою любовь, а кто-то укрепил отношения и сблизился благодаря танцам. Еще одно преимущество хастла — в нем нет ограничений по возрасту. Танцевать его могут люди от 18 лет до бесконечности.

«Я попал в хастл случайно — гулял по набережной, увидел, как танцуют ребята, и захотел присоединиться. Когда я пришел на занятия, Настя была моим первым тренером. Где-то через полгода общения мы решили стать парой. Теперь вместе катаемся по городам, принимаем участие в турнирах, знакомимся с людьми. Хастл подарил нам многое», — делится участник фестиваля Артем из Новосибирска.

Но фестиваль «Тайга» — это не просто танцы, но и способ приобщиться к здоровому образу жизни, ведь это несложно и доступно каждому. Здесь не только оттачивают мастерство на танцполе, но и учатся расслабляться, на несколько часов замедлив свой темп жизни.

«Это направление популярно по всей России — турниры проходят в разных городах, и участники с удовольствием приезжают в гости. Мне захотелось создать что-то подобное в Красноярске. Мы собрали лучшие практики, уделили много внимания деталям, участникам. Мне бы очень хотелось, чтобы „Тайга“ стала ежегодным городским событием», — отмечает Елизавета Ермолаева.

«Тайга» прошла в Красноярске уже во второй раз, и в этот раз фестиваль стал гораздо масштабнее. Участники встретились во дворце культуры и спорта Металлургов. Важно отметить, что мероприятие получило поддержку от компании РУСАЛ.

«Первый фестиваль прошел в прошлом году в спортивной школе по баскетболу, но обстановка паркетного танцевального зала и спортивной площадки, конечно, отличается. Уже обменялись впечатлениями с организаторами и участниками, они отмечают, что здесь уровень выше. Наша компания всегда была за поддержку здорового и активного образа жизни, особенно среди молодежи — взять, например, проект „На лыжи!“ или РУСАЛ ФестивAL. Все-таки за молодыми наше будущее», — поделился заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Завершением фестиваля стали обучающие занятия, которые провели известные московские танцоры. Они показали участникам современные приемы и поделились секретами. Главная цель этих мастер-классов — создать приятную атмосферу для общения и сплотить танцевальное сообщество.