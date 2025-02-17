Рекорды, неудачные победы и битва за путевку на Олимпиаду: как прошел финал Гран-при по фигурному катанию в Красноярске

В Красноярске завершился трехдневный финал российской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования, как и положено в спорте, получились эмоциональными — были падения, слезы радости и разочарования, и, конечно, теплая поддержка зрителей. К тому же, результаты турнира наверняка отразятся на отборе спортсменов к Олимпиаде. О главных сюжетах и драмах прошедшего Гран-при — расскажем в материале.

Фурор Петра Гуменника

Звездой мужского фигурного катания на этом турнире стал Петр Гуменник — ученик петербургского тренера Вероники Дайнеко. В короткой программе он показал практически безупречный прокат, за который набрал 104,5 балла.

А вот в произвольной программе Петр Гуменник в образе Евгения Онегина произвел настоящий фурор. Он безупречно исполнил сложнейшие элементы — четверной флип, четверной лутц, каскад с четверным сальховом и тройным тулупом. После выступления Гуменника публика, включая президента федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе, аплодировала стоя.

«Это гениальный прокат! С каждым следующим прыжком мы просто вскакивали со своих мест. Были раньше проблемы с недокрутами, но Петя настолько поработал, что ни одного вопроса не возникло!» — восхищалась в эфире комментатор Анна Щербакова.

Прокат стал лучшим в карьере Петра Гуменника. К тому же, фигурист обновил сразу два российских рекорда, набрав 210,04 балла за произвольную программу и 314,54 балла за сумму двух выступлений. Кстати, с таким результатом Петр Гуменник мог бы взять золото на чемпионате Европы.

«Баллов таких не ожидал. Ожидал, что могу откатать чисто. Изначально не сильно волновался, смог сам себя успокоить. Я доволен своим прокатом, и что зрителям понравилось», — поделился впечатлениями Петр Гуменник.

Серебро получил Марк Контратюк с результатом 294,06 балла. Бронзу — Евгений Семененко, набравший 293,90 баллов.

«Хотелось прилечь на льду от горя»

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян — очевидная фаворитка этого турнира. Действующая чемпионка России почти два года забирает все возможные награды. Однако в Красноярске что-то пошло не так.

В короткой программе Аделия упала с тройного акселя и оказалась на третьем месте в промежуточном рейтинге. А вот в лидеры вырвалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева.

Неудачи Петросян продолжились и в произвольной программе. На старте фигуристка пропустила прыжок, сделав «перекидной» вместо тройного акселя. Из-за этого она лишилась больше 20 баллов. Однако уже после досадной ошибки Аделия собралась и исполнила два четверных тулупа.

«После такого начала ты закончишь либо с программой, либо с тренером», — довольно строго встретила Тутберидзе свою ученицу после проката.

«Мы почти ушли», — добавил скорее в шутку еще один наставник Петросян Даниил Глейхенгаз.

Впрочем, это не помешало Аделии взять золото на соревнованиях. Однако фигуристка осталась недовольна собой.

«Я даже не знаю, как прокомментировать этот «шедевр», давайте его просто пропустим. После ошибки в голове были самые плохие слова мира. Прокат был такой себе. Хотела на льду прилечь от горя. Такую победу я, пожалуй, не буду считать. В Красноярске я в принципе всегда не очень выступаю», — поделилась эмоциями Аделия Петросян.

Серебро получила фигуристка Алина Горбачева, а бронза досталась Анне Фроловой. Софья Муравьева немного ошиблась и упала во время произвольной программы, так что турнир для нее завершился вне пьедестала. Ученица Плющенко заняла четвертое место.

Разлад в паре

В парном катании очевидными фаворитами были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли три из четырех последних чемпионатов России. Их основными конкурентами до начала турнира считался дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Тем более два своих российских золота они завоевали как раз на тех чемпионатах страны, что проходили в Красноярске.

Однако Бойкова и Козловский на короткой программе дважды ошиблись, что отбросило их сразу на четвертое место. В произвольной программе фигуристка сделала «бабочку» вместо двойного акселя. А ее партнер упал с тройного тулупа.

«Тяжелый сезон, неудачный, начиналось все хорошо: прекрасно катались на контрольных прокатах, в Казани был абсолютно рабочий прокат, шли по нарастающей. Была уверенность, но потом что-то случилось. Не получилось собраться. Это наша с Сашей проблема», — прокомментировал Дмитрий Козловский после выступления.

По итогам пара заняла третье место в финале Гран-при. Это их худший результат с осени 2020 года, когда Козловский и Бойкова получили бронзу на этапе Кубка России.

Серебро взяли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. А золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые чисто откатали короткую и произвольную программы.

Драма в танцах

Турнир танцоров лишился сразу трех ведущих пар — Ирина Хавронина и Девид Нарижный не смогли приехать в Красноярск из-за операции, которую перенес партнер. Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным и Александра Степанова с Иваном Букиным снялись с соревнований без объяснения причин.

Пара Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина не смогла выступить с произвольным танцем. Они столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым на разминке перед ритм-танцем. Софья получила сотрясение и плохо себя чувствовала.

После первого дня турнира лидировала пара Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Прямо за ними шли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, а третьими были Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Однако во время произвольной программы Устенко упал, что позволило получить бронзу паре Анны Щербаковой и Егора Гончарова.

«Очень неожиданно. На самом деле мы сюда ехали без мысли и надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет куплены впритык. В любом случае останемся на награждение, успеем ли на самолет — другой вопрос. Если бы вчера сказали, что будем на пьедестале? Я бы просто посмеялась и махнула бы рукой», — сказала Анна Щербакова.

Серебро ушло паре Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано. По словам фигуриста, «они ожидали от себя такие результаты», а ожидания основаны «на таланте и трудолюбии».

А вот золото получили Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Это для них дебютный сезон, тем не менее пара выступает профессионально и уверенно.

«Есть ли мысли об Олимпиаде? Нет. Нам пока достаточно просто дожить до завтрашнего дня. Главная ли медаль? У нас совместная карьера не такая долгая, если чисто логически, то да», — заявила Василиса Кагановская.

Битва за олимпийскую путевку

Как и Василиса Кагановская, многие спортсмены ответили, что пока не думают о выступлении на Олимпиаде. Ранее международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях, которые пройдут в Пекине. Там они сразятся за путевку на Олимпийские игры-2026.

В сборную по фигурному катанию войдут по одному представителю в каждой дисциплине — мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Тем не менее даже те спортсмены, которые получат квоту на выступление, смогут выступить лишь в личных соревнованиях в нейтральном статусе. Командные для них недоступны.

Очевидно, отбор спортсменов будет непростой задачей. Многие талантливые фигуристы на Гран-при в Красноярске показали достойные прокаты. А кто из них все-таки поедет на отборочные соревнования в Пекин — пока остается интригой.

Екатерина Беленкова специально для Newslab, фото Алины Ковригиной.