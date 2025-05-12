«Обещанного ждут...»: самые громкие проекты-долгострои в Красноярске, оставшиеся только на бумаге

Красноярск все ближе к своему 400-летнему юбилею — до него осталось всего 3 года. Планов, судя по официальным документам и обещаниям властей, громадье. И все чаще возникает вопрос — успеют ли. В связи с этим Newslab решил вспомнить, какие проекты обещали Красноярску в последние десятилетия и что из них уже растаяло как дым.

Предмостная площадь

Один из самых старых нереализованных проектов в Красноярске — Предмостная площадь на правом берегу Енисея. Еще в 1971 году инженеры предлагали сделать здесь сложную двухуровневую развязку. По кольцу ездить бы не пришлось. На Матросова проезд прямой, а с моста на проспект имени газеты «Красноярский рабочий» ведет развязка второго уровня. Таким образом транспорт нигде не пересекался бы между собой, не мешали бы машинам трамваи.

Примерно такой же проект, но немного проще, разработал «Красноярскгражданпроект» в 2008 году. На нем дорога с моста на Матросова и обратно идет на одном уровне, а проезд с моста на проспект возможен только по развязке второго уровня. Судя по куполам в центре проезда, архитекторы хотели создать подобие московского «Охотного ряда», закопав под землю торговый центр.

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Весной 2021 года некоммерческая организация «Институт города» по заказу администрации Красноярска объявила архитектурный конкурс. Участники должны были разработать «архитектурно-градостроительную концепцию пространственного развития территории Предмостной площади» с размещением двух объектов: комплекса зданий Красноярского хореографического колледжа и современного международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр».

Всего на конкурс поступило 10 заявок из Красноярска, Пармы, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Мюнхена. В финал вышли три компании из Красноярска, одна из Москвы и итальянцы из Пармы. Именно «MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A» предложили ту концепцию, которая понравилась всем. Ее дорабатывали с участием красноярских специалистов. Победитель получил 700 тыс. рублей, финалисты по 200 тыс. рублей.

Но новые времена, новые веяния. И вот уже вместо «Поздеев Центра» на Предмостной планируют построить Дворец молодежи. Успеют ли?

Оперный театр

Знакомое всем красноярцам и гостям города здание Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского построили к 350-летию города. В СССР было четкое разделение по статусу городов, который проявлялся, в том числе, в разнарядке на театры. Так вот, по своему статусу в 1978 году Красноярск мог иметь лишь музыкальный театр. Но в процессе стройки руководство края приняло решение создать в городе именно оперный театр.

Весной 2023 года в краевой столице подвели итоги еще одного архитектурного конкурса с призовым фондом в 3 млн рублей (1,5 млн рублей за первое место, остальные делятся между финалистами). На него поступило 34 заявки, до финала дошло 7 — проектировщики зданий знаменитых театров и музеев в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Красноярцам показали три концепции, включая победителя.

Первое место присудили компании «Ваухаус», которая предложила комплексный подход к изменению здания. Их проект включал увеличение его объемов почти без изменения облика, а также преображение площади перед ним с созданием большой подземной парковки для зрителей.

Но снова что-то пошло не так. И вместо глобальной реконструкции с перестройкой здания, красноярский театр получит лишь капитальный ремонт с укреплением несущих конструкций.

Площадь под мостом на левобережье

В 2006 году у въезда на Коммунальный мост на левом берегу Енисея началась стройка. Компания «Мост» планировала возвести ТРЦ под названием «Скала». «Фишкой» места должен был стать открытый скалодром, на котором могли бы тренироваться спортсмены летом. Одним из амбассадоров проекта была чемпионка по скалолазанию Татьяна Руйга, которая в эфире всех телеканалов рассказывала, какими зрелищными могут стать соревнования в центре города.

Но кризис 2007 года не дал осуществить проект и «скала» превратилась в «паука» — именно так стали называть горожане металлический контур здания. Срок действия договора аренды земли закончился в 2011, а в 2012 году мэрия начала говорить о планах сноса и даже показательно сняла несколько балок, но денег на всё опять не хватило.

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В 2013 году подконтрольный краевому правительству «Красцветмет» купил «паука» и летом 2015 года начался окончательный демонтаж. После завершения работ там обустроили платную круглосуточную парковку, которая не пользовалась большой популярностью.

В 2020 году в Красноярске стартовал еще один конкурс — на выбор лучшей концепции для преображения Театральной площади. Главные требования организаторов: расширить площадь, сделать её более просторной, увеличить количество парковочных мест за счёт гармоничного использования пространства под самой террасой и обеспечить пешеходную связность площади и левобережной набережной. Также требовалось взять во внимание существующие ограничения в зонах охраны объектов культурного наследия и расположение перспективной станции метро. Участникам снова обещали денежные призы за работу, но более скромные, чем в других конкурсах. За первое место дали 300 тысяч рублей, за второе — 160 тысяч рублей, за третье — 90 тысяч рублей.

Как и в других случаях, общую концепцию, предложенную победителем, обещали доработать. Подробных планов красноярцам не показали.

Но уже в 2021 году мэрия, как будто и не было конкурса, объявляет аукцион на строительство двухуровневого подземного перехода под улицей Дубровинского, но тут же откладывает его на неопределенный срок. А в 2023 начинается так и не завершившаяся до сих пор стройка подземной парковки на нижнем уровне Театральной площади у здания РусГидро.

Еще один анонс прозвучал в 2022 году — руководивший тогда краем Александр Усс пообещал, что на месте бывшего «паука» построят ЗАГС. Здание планировали сделать круглым, чтобы оно напоминало обручальные кольца. По словам губернатора, все было в процессе проектирования. Но проект так и не был презентован и, похоже, забылся за давностью лет.

Аквапарк

Еще один проект, который до сих пор не был реализован — красноярский аквапарк. Его облик тоже выбирали через конкурс, на который пригласили архитекторов не только из Красноярска, но и из других стран. Оценку проектов проводило профессиональное жюри, а жители города могли проголосовать за понравившийся им внешне вариант.

В итоге победителем профессионалы, горожане и сам инвестор единогласно признали проект Aqua Fun Project Group (Латвия/Англия). Здание предлагали построить в форме цветка. Второе место получила работа красноярского архитектурного бюро.

После доработки проект поменял очертания. Его реализацию оценивали в декабре 2018 года примерно в 5 млрд рублей. Закончить стройку обещали сначала в 2020 году, но несколько раз откладывали. В 2023 году была озвучена информация — у инвестора возникли сложности с оборудованием и деньгами, но от проекта не отказываются, запустят аквапарк в конце 2028 года.

Планировка Нового центра

Еще один проект — новый центр Красноярска, который планировали создать в Советском районе. Такая идея руководству края пришла в начале 1980-х. Территорию выбрали у Октябрьского моста, пустого места там было достаточно. Был проведен открытый архитектурный конкурс на лучшее градостроительное решение Нового центра.

В начале 1980-х годов руководством Красноярского края было принято решение о создании Нового центра Красноярска на свободных в то время территориях на выезде с Октябрьского моста. При этом здесь планировалось разместить краевой комитет КПСС и краевой исполнительный комитет, то есть осуществить переезд из исторического центра Красноярска в Новый центр всего руководящего состава края.

Из всего комплекса удалось возвести только стены здания крайкома, да еще планетарий. Эти недострои снесли совсем недавно. К тому времени от «Зеленого луча» остался только парк 400-летия города, который успели заложить в 2008 году. Благоустройством занялись в 2015. В 2017 в парке планировали сделать водопад и озеро.

Теперь грядет новый этап. К концу июля 2025 года должен появится проект новой концепции благоустройства парка. Пока для него есть только описание и пожелания заказчиков.

«Подрядчик должен будет предусмотреть такие виды работ, как ремонт центральной аллеи и дорожно-тропиночной сети, замену уличной мебели, которая вышла из строя или устарела. Также на урбан-форуме люди просили установить в парке навесы, беседки для укрытия от дождя и солнца — все эти пожелания подрядная организация должна будет учесть при разработке проекта», — рассказал заместитель директора «Красгорпарка» Владимир Мартюшов.

Красноярску однозначно пока не везет с крупными архитектурными проектами, особенно с теми, которые собирались реализовать на основе масштабных архитектурных конкурсов. Скорее всего дело в возможностях казны, которая не успевает за предложениями авторов и желаниями общественности. Но так хочется верить, что когда-нибудь в нашем городе все же начнут строить не только бетонные коробки, но и реализовывать проекты мирового уровня.