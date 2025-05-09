«Мы — потомки героев»: как красноярцы встретили 80-летний юбилей Победы

Красноярск с размахом встретил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Красрабе прошла военная техника во главе с легендарным танком Т-34, после двухлетнего перерыва вернулся «Бессмертный полк», а вечером прогремит 10-минутный салют. Несмотря на дождь, на парад пришли тысячи красноярцев. Newslab побывал на торжестве и собрал самые яркие кадры с праздничных локаций.

С самого утра, в 10 часов, на традиционном митинге на площади у мемориала Победы собрались сотни красноярцев. Пришедшие возложили венки и цветы к Вечному огню, почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

Глава края Михаил Котюков отметил, что война стала одним из самых тяжелых испытаний для нашей страны. Из Красноярска на фронт ушли больше 450 тыс. жителей — ¼ от населения города на тот момент.

«Те, кто остался в тылу, работали за троих и четверых, без выходных и праздников, обеспечивая фронт всем необходимым, обеспечивая тыл продовольствием. Наш святой долг — сохранить память о подвигах поколения победителей, передать эту память подрастающему поколению. Победа заложила фундамент единства нашего общества, нашего народа на многие годы, на века. Пока мы помним, герои с нами. Низкий поклон всем защитникам и героям Отечества. С Днем Победы», — сказал Михаил Котюков.

Торжественное шествие в этом году снова прошло на Красрабе — в окружении заводов, где ковалась Победа и билось военно-промышленное сердце Красноярска. Непогода не остановила гостей — на проспекте собрались тысячи людей.

«Каждый год хожу на парад. Сегодня я с папой пришла — это его портрет. Третьяков Александр Иосифович. Он участник трех парадов 1945 года — в честь 1 мая, Дня Победы и 7 ноября. Всю жизнь работал в школе», — делится Татьяна Игнатова, жительница города.

На парад приезжают и из других городов — Лесосибирска, Енисейска, Боготола. Корреспондент Newslab встретил даже семейную пару из Тайшета Иркутской области. Руслан и Алена поделились, что каждый год ходят на парад, а до Красноярска им ехать ближе, чем до Иркутска.

Перед началом торжественного шествия красноярцы и гости города смогли увидеть концертный пролог. В нем участвовали 350 артистов.

В этом году после двухлетнего перерыва в традиционный формат вернулась акция «Бессмертный полк». В 14 часов ее участники выдвинулись от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и прошли по улицам Инструментальная, Юности, Малаховская и проспекту им. газеты «Красноярский рабочий». Длина пути составила около двух с половиной километров.

«Папку с мамкой погулять пришли мы! Они же не зря партизанами были. Вот, на портрете сидят партизаны мои. Очень много людей пришло, даже тесновато. Это радует», — сказала участника «Бессмертного полка» Мария Ивановна.

Во время шествия люди пели солдатские песни и кричали «Ура!» Многие взрослые пришли на акцию вместе с детьми. Например, красноярка Марина была в компании с мужем Александром и дочерью Дарьей.

«Мы — потомки героев, которые освободили свою Родину от фашистских захватчиков. Мы гордимся подвигом. Обязательно прививаем детям эти ценности. Им наследовать эту историю», — поделилась Марина.

Всего в колонне прошло больше 47 тыс. красноярцев, сообщили в правительстве края. Организовать акцию помогали «Волонтеры Победы». Они выстраивали колонну, контролировали шествие, следили за состоянием здоровья участников и модерировали «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

Затем праздничные мероприятия переместились в центр города — на Театральной площади прошел концерт. А завершится юбилей Победы 10-минутным салютом.

День Победы был и остается одним из самых любимых и важных праздников в стране. Спустя 80 лет красноярцы глубоко чтят и хранят память о героях — практически нет семей, которые обошла бы война. Теперь уже внуки тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал мир, делятся их историями со своими детьми.