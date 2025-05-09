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«Мы — потомки героев»: как красноярцы встретили 80-летний юбилей Победы

«Мы — потомки героев»: как красноярцы встретили 80-летний юбилей Победы

09.05.2025
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С самого утра, в 10 часов, на традиционном митинге на площади у мемориала Победы собрались сотни красноярцев. Пришедшие возложили венки и цветы к Вечному огню, почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и троекратным оружейным залпом. 

Красноярцы пришли почтить память павших в войне к обновленному «Мемориалу Победы»
Здесь возложили венки и цветы
В митинге поучаствовали представители краевой и городской власти
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Мэр Красноярска Владислав Логинов
Мемориал заполнили цветами
На митинг пришли даже дети

Глава края Михаил Котюков отметил, что война стала одним из самых тяжелых испытаний для нашей страны. Из Красноярска на фронт ушли больше 450 тыс. жителей — ¼ от населения города на тот момент. 

«Те, кто остался в тылу, работали за троих и четверых, без выходных и праздников, обеспечивая фронт всем необходимым, обеспечивая тыл продовольствием. Наш святой долг — сохранить память о подвигах поколения победителей, передать эту память подрастающему поколению. Победа заложила фундамент единства нашего общества, нашего народа на многие годы, на века. Пока мы помним, герои с нами. Низкий поклон всем защитникам и героям Отечества. С Днем Победы», — сказал Михаил Котюков. 

Торжественное шествие в этом году снова прошло на Красрабе — в окружении заводов, где ковалась Победа и билось военно-промышленное сердце Красноярска. Непогода не остановила гостей — на проспекте собрались тысячи людей. 

Тысячи людей и десятки зонтов
Некоторые предусмотрительно взяли с собой дождевики
Некоторые предусмотрительно взяли с собой дождевики
Подросткам все ни по чем
Пункты досмотра традиционно ломились от конфискованной запрещенки

«Каждый год хожу на парад. Сегодня я с папой пришла — это его портрет. Третьяков Александр Иосифович. Он участник трех парадов 1945 года — в честь 1 мая, Дня Победы и 7 ноября. Всю жизнь работал в школе», — делится Татьяна Игнатова, жительница города. 

Татьяна Игнатова с портретом папы

На парад приезжают и из других городов — Лесосибирска, Енисейска, Боготола. Корреспондент Newslab встретил даже семейную пару из Тайшета Иркутской области. Руслан и Алена поделились, что каждый год ходят на парад, а до Красноярска им ехать ближе, чем до Иркутска. 

Перед началом торжественного шествия красноярцы и гости города смогли увидеть концертный пролог
Фото: Александр Черных
В нем участвовали 350 артистов
Фото: Дмитрий Шабалин
В том числе и дети
Фото: Александр Черных
Девушки-красотки!
Фото: Дмитрий Шабалин
Торжественное шествие включало в себя 39 парадных расчетов
Шагать пришлось под дождем — но это никак не смутило участников
Фото: Дмитрий Шабалин
Идеально ровная линия
Фото: Дмитрий Шабалин
Впервые торжественным маршем в составе шествия прошли участники специальной военной операции
Фото: Александр Черных

Перед началом торжественного шествия красноярцы и гости города смогли увидеть концертный пролог. В нем участвовали 350 артистов. 

В этом году после двухлетнего перерыва в традиционный формат вернулась акция «Бессмертный полк». В 14 часов ее участники выдвинулись от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и прошли по улицам Инструментальная, Юности, Малаховская и проспекту им. газеты «Красноярский рабочий». Длина пути составила около двух с половиной километров.  

«Папку с мамкой погулять пришли мы! Они же не зря партизанами были. Вот, на портрете сидят партизаны мои. Очень много людей пришло, даже тесновато. Это радует», — сказала участника «Бессмертного полка» Мария Ивановна.  

Бессмертный полк
Бессмертный полк
Мария Ивановна рассказала, что ее родители были партизанами
Участников было много — и взрослых, и детей
Марина с дочерью Дарьей несут портреты родственников
Бессмертный полк
Бессмертный полк
Фото: Дмитрий Шабалин

Во время шествия люди пели солдатские песни и кричали «Ура!» Многие взрослые пришли на акцию вместе с детьми. Например, красноярка Марина была в компании с мужем Александром и дочерью Дарьей. 

«Мы — потомки героев, которые освободили свою Родину от фашистских захватчиков. Мы гордимся подвигом. Обязательно прививаем детям эти ценности. Им наследовать эту историю», — поделилась Марина.

Всего в колонне прошло больше 47 тыс. красноярцев, сообщили в правительстве края. Организовать акцию помогали «Волонтеры Победы». Они выстраивали колонну, контролировали шествие, следили за состоянием здоровья участников и модерировали «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

С 14 часов на полевой кухне раздавали кашу и теплый чай

Затем праздничные мероприятия переместились в центр города — на Театральной площади прошел концерт. А завершится юбилей Победы 10-минутным салютом. 

День Победы был и остается одним из самых любимых и важных праздников в стране. Спустя 80 лет красноярцы глубоко чтят и хранят память о героях — практически нет семей, которые обошла бы война. Теперь уже внуки тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал мир, делятся их историями со своими детьми.

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