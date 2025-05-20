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«Гордость берет за мальчишек»: как прошел мастер-класс команды по мини-футболу «Норильский никель» для ребят из «Тотема»

«Гордость берет за мальчишек»: как прошел мастер-класс команды по мини-футболу «Норильский никель» для ребят из «Тотема»

20.05.2025
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Тренер молодежной команды «Норильский никель» с воспитанниками «Тотема»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» существует с 1993 года и за это время прошел большой путь от городской команды до участника Суперлиги. На их счету большое количество достижений, включая победы в Кубке России и Чемпионате России. Команда финансируется компанией «Норникель».

Но для любого клуба важна подготовка смены. Вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко рассказывает, что с появлением спорткомплекса «Айка» в Норильске, ставшего домашним полем для клуба, у команд по мини-футболу, состоящих из детей 4-18 лет, появилась возможность играть на современной арене.

Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов рассказывает о достижениях клуба

«Для компании крайне важно, чтобы работа с командами велась системно — от молодежи до профессиональных спортсменов. Сегодня в клубе занимается порядка 150 ребятишек. Это дает возможность уже к 14-15 летнему возрасту переходить в муниципальные школы и получать спортивное образование у профессиональных тренеров, а также принимать участие в соревнованиях», — рассказал Сергей Ткаченко.

В 2022 году компания «Норникель» заключила договор с СФУ и создала молодежный состав мини-футбольного клуба «Норильский никель».

Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке
Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке
Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке
Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке
Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке
Домашний матч молодежной команды «Норильского никеля» на Сопке

«За последние три сезона ребята добились хороших спортивных результатов. Впервые в этом году они в плей-офф. Гордость берет за мальчишек. В команде собрались ребята из Норильска, Красноярска и других районов нашего региона. Ребята бились как львы. Не смогли победить, так как играли с лидером турнирной таблицы. Но я думаю, что у них еще все впереди. Если у них будет такой подход, такое желание к победе, то все будет хорошо», — рассказал Сергей Ткаченко и отметил, что у молодых футболистов уже собрался свой фан-клуб, который ходит поддерживать их на каждую игру.

Посмотреть на игру молодежного состава клуба компания «Норникель» пригласила юных спортсменов из красноярского футбольного клуба «Тотем».

Юные футболисты «Тотема» на игре «Норильского никеля-Д»

Этот красноярский клуб в 2026 году отметит 20-летие своей профессиональной деятельности. Созданный при детском доме, он занимается не только подготовкой спортсменов, но и воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в нем занимается около тысячи футболистов разных возрастов.

После игры «Норильский никель-Д» решил нанести ответный визит «Тотему» и провести для детей мастер-класс. Среди его участников 10-летний Михаил Кожанов. Мальчик, несмотря на свой возраст, уже 7 лет играет в футбол и многое знает о игре. Но даже за короткое занятие, он уже подчерпнул новые знания из общения со старшими товарищами.

«Я очень рад, что наконец-то удалось увидеть профессиональных игроков по футзалу, познакомиться с ними, пообщаться и даже поиграть в футбол. В дальнейшем неплохо было бы попасть в команду, потому что это хороший вариант для профессиональной карьеры», — поделился мальчик.

«Я сам, когда был ребенком и занимался в школе мини-футбольного клуба „Тюмень“, обязательно посещал мастер-классы. На них у профессионалов есть возможность передать детям свой опыт, поделиться знаниями. А сейчас мы уже занимаемся с детьми и получаем от них, в первую очередь, положительные эмоции. Потому что дети всегда искренние. Пока это первая встреча с „Тотемом“, но уже можно отметить, что ребята хорошо технически обучены. Есть те, кому точно надо продолжать заниматься и они смогут достичь хороших результатов», — отметил один из игроков «Норильского никеля-Д» Глеб Беляков.

Глеб Беляков

Тренер молодежной команды, помощник главного тренера МФК «Норильский никель-Д» Алексей Брусенцов тоже отмечает, что для юных футболистов общение с теми, кто уже играет на профессиональном уровне, очень полезно. Поэтому подобные мастер-классы будут проводиться не только в «Тотеме», но и в других спортивных организациях и школах.

Директор по развитию ФК «Тотем» Евгений Иванов отметил, что раньше в Красноярском крае было мало возможностей для дальнейшего профессионального роста игроков. Теперь, благодаря компании «Норникель» появилась перспектива, закончив начальное обучение, уйти в молодежную сборную.

«Для наших детей это значит очень многое. Сейчас мы показываем хорошие результаты на детском уровне, но воспитанникам надо расти. И тогда они, мы надеемся, будут столь же успешны во взрослой категории. Ведь у детей нет „потолка“, нет предела их возможностям. Такие проекты, как созданный „Норникелем“ дублирующий состав профессиональной команды, просто как воздух необходимы. Чем больше их будет в Красноярском крае, тем больше будет возможностей для наших детей. И очень было бы хорошо, если они появятся не только в футболе, но и в других спортивных отраслях», — отметил Евгений Иванов.

Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»
Игроки поделились опытом с детьми
Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»
Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»
Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»
Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»
Молодежная команда «Норильского никеля» пришла в гости к детскому ФК «Тотем»

Кстати, попасть в молодежную команду «Норильского никеля» вполне реально. В ближайшее время на базе комплекса «Сопка» пройдет просмотр спортсменов из Красноярска и других городов. Участвовать, по словам директора Красноярского представительства «Норникеля» Сергея Ткаченко, смогут молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Отбор будет проходить параллельно с работой приемной кампании в сам вуз. В итоге спортсмены получат возможность поступить в университет и играть во время учебы за команду.

«Каждый год тренерский состав здесь, в Красноярске, в летний период подбирает мальчишек, которые достигли возраста поступления в высшее учебное заведение. Идет отбор, и этим ребятам предлагается поступить в вузы Красноярска, чтобы иметь возможность продолжить свою спортивную карьеру, параллельно получая профессиональное образование», — отметил Сергей Ткаченко.

Интернет-газета Newslab. Фото предоставлены компанией «Норникель»

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