«Гордость берет за мальчишек»: как прошел мастер-класс команды по мини-футболу «Норильский никель» для ребят из «Тотема»

В Красноярском крае мини-футбол или футзал — только набирающий популярность вид спорта. Но это не мешает краевым спортсменам показывать хорошие результаты. Так команда «Норильский никель» уже играет в Суперлиге, а ее «дубль» вышел в этом году в плей-офф российской Высшей лиги. Накануне окончания сезона профессионалы провели мастер-класс для юных «коллег» — встретились с воспитанниками детского мини-футбольного клуба «Тотем».

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» существует с 1993 года и за это время прошел большой путь от городской команды до участника Суперлиги. На их счету большое количество достижений, включая победы в Кубке России и Чемпионате России. Команда финансируется компанией «Норникель».

Но для любого клуба важна подготовка смены. Вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко рассказывает, что с появлением спорткомплекса «Айка» в Норильске, ставшего домашним полем для клуба, у команд по мини-футболу, состоящих из детей 4-18 лет, появилась возможность играть на современной арене.

«Для компании крайне важно, чтобы работа с командами велась системно — от молодежи до профессиональных спортсменов. Сегодня в клубе занимается порядка 150 ребятишек. Это дает возможность уже к 14-15 летнему возрасту переходить в муниципальные школы и получать спортивное образование у профессиональных тренеров, а также принимать участие в соревнованиях», — рассказал Сергей Ткаченко.

В 2022 году компания «Норникель» заключила договор с СФУ и создала молодежный состав мини-футбольного клуба «Норильский никель».

«За последние три сезона ребята добились хороших спортивных результатов. Впервые в этом году они в плей-офф. Гордость берет за мальчишек. В команде собрались ребята из Норильска, Красноярска и других районов нашего региона. Ребята бились как львы. Не смогли победить, так как играли с лидером турнирной таблицы. Но я думаю, что у них еще все впереди. Если у них будет такой подход, такое желание к победе, то все будет хорошо», — рассказал Сергей Ткаченко и отметил, что у молодых футболистов уже собрался свой фан-клуб, который ходит поддерживать их на каждую игру.

Посмотреть на игру молодежного состава клуба компания «Норникель» пригласила юных спортсменов из красноярского футбольного клуба «Тотем».

Этот красноярский клуб в 2026 году отметит 20-летие своей профессиональной деятельности. Созданный при детском доме, он занимается не только подготовкой спортсменов, но и воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в нем занимается около тысячи футболистов разных возрастов.

После игры «Норильский никель-Д» решил нанести ответный визит «Тотему» и провести для детей мастер-класс. Среди его участников 10-летний Михаил Кожанов. Мальчик, несмотря на свой возраст, уже 7 лет играет в футбол и многое знает о игре. Но даже за короткое занятие, он уже подчерпнул новые знания из общения со старшими товарищами.

«Я очень рад, что наконец-то удалось увидеть профессиональных игроков по футзалу, познакомиться с ними, пообщаться и даже поиграть в футбол. В дальнейшем неплохо было бы попасть в команду, потому что это хороший вариант для профессиональной карьеры», — поделился мальчик.

«Я сам, когда был ребенком и занимался в школе мини-футбольного клуба „Тюмень“, обязательно посещал мастер-классы. На них у профессионалов есть возможность передать детям свой опыт, поделиться знаниями. А сейчас мы уже занимаемся с детьми и получаем от них, в первую очередь, положительные эмоции. Потому что дети всегда искренние. Пока это первая встреча с „Тотемом“, но уже можно отметить, что ребята хорошо технически обучены. Есть те, кому точно надо продолжать заниматься и они смогут достичь хороших результатов», — отметил один из игроков «Норильского никеля-Д» Глеб Беляков.

Тренер молодежной команды, помощник главного тренера МФК «Норильский никель-Д» Алексей Брусенцов тоже отмечает, что для юных футболистов общение с теми, кто уже играет на профессиональном уровне, очень полезно. Поэтому подобные мастер-классы будут проводиться не только в «Тотеме», но и в других спортивных организациях и школах.

Директор по развитию ФК «Тотем» Евгений Иванов отметил, что раньше в Красноярском крае было мало возможностей для дальнейшего профессионального роста игроков. Теперь, благодаря компании «Норникель» появилась перспектива, закончив начальное обучение, уйти в молодежную сборную.

«Для наших детей это значит очень многое. Сейчас мы показываем хорошие результаты на детском уровне, но воспитанникам надо расти. И тогда они, мы надеемся, будут столь же успешны во взрослой категории. Ведь у детей нет „потолка“, нет предела их возможностям. Такие проекты, как созданный „Норникелем“ дублирующий состав профессиональной команды, просто как воздух необходимы. Чем больше их будет в Красноярском крае, тем больше будет возможностей для наших детей. И очень было бы хорошо, если они появятся не только в футболе, но и в других спортивных отраслях», — отметил Евгений Иванов.

Кстати, попасть в молодежную команду «Норильского никеля» вполне реально. В ближайшее время на базе комплекса «Сопка» пройдет просмотр спортсменов из Красноярска и других городов. Участвовать, по словам директора Красноярского представительства «Норникеля» Сергея Ткаченко, смогут молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Отбор будет проходить параллельно с работой приемной кампании в сам вуз. В итоге спортсмены получат возможность поступить в университет и играть во время учебы за команду.

«Каждый год тренерский состав здесь, в Красноярске, в летний период подбирает мальчишек, которые достигли возраста поступления в высшее учебное заведение. Идет отбор, и этим ребятам предлагается поступить в вузы Красноярска, чтобы иметь возможность продолжить свою спортивную карьеру, параллельно получая профессиональное образование», — отметил Сергей Ткаченко.