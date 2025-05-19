«В память о подвиге ветеранов»: в Центральном парке продолжили аллею почетных граждан Красноярска

Одна из аллей Центрального парка Красноярска посвящена Почетным гражданам города. Обустраивать ее начали в 2008 году. Несколько дней назад на аллее появилось еще 34 дерева. Кому они посвящены и кто пришел, чтобы высадить их — в материале Newslab.

В начале 2025 года в президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сделать почетными гражданами своего региона, города или муниципалитета всех ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, этого звания «достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках». Красноярск стал одним из первых городов, где это решение было претворено в жизнь.

Почетные знаки получили 34 человека.

Среди них — участники обороны Ленинграда, штурма Берлина, герои освободительных боёв на западе и на востоке СССР, сотрудники госпиталей. Каждый из них в годы войны внес личный весомый вклад в Победу. Именно в их честь были высажены деревья на аллее почётных граждан в Центральном парке в этот раз. В качестве дерева, которое будет «символизировать» людей, внесших большой вклад в жизнь города, выбрали сибирскую ранетку, которая во время цветения превращается в ароматное розовое облако.

Продолжение аллеи Почётных граждан — одна из важных составляющих концепции возрождения Центрального парка Красноярска, суть которой состоит в объединении всех этапов большой истории 200-летнего парка. Напомним, компания РУСАЛ с нуля восстанавливает в парке здания 19 века, возрождается исторический облик парка, проводятся мероприятия по сохранению реликтовых сосен.

В акции приняли участие депутаты городского Совета депутатов, ветераны СВО и участники боевых действий, бойцы стройотрядов и постовцы, которые хранят память о погибших воинах Великой Отечественной.

«В этом году решением городского Совета почётное звание „Почётный гражданин Красноярска“ было присвоено ныне живущим в городе ветеранам Великой Отечественной. Это сделано по поручению президента Владимира Путина, и наш город стал одним из первых в России, где данное поручение уже выполнено. У города появились ещё 34 почётных гражданина, а аллея в Центральном парке стала больше на 34 дерева», — пояснила директор департамента региональных проектов РУСАЛа, депутат Горсовета Елена Южакова.

Как рассказала директор ботанического сада Сибирского федерального университета и куратор озеленительного проекта в Центральном парке Елена Селенина, посадить решили «яблоню ягодную», которую чаще именуют «дичкой».

«Саженцы выращены в Красноярске. Яблоня очень красиво цветёт и хорошо чувствует себя в городе. Выбор этого сорта обусловлен ещё и тем, что им мы продолжаем уже существующую аллею, состоящую из яблонь и груш», — рассказала Елена Селенина.

Все деревья уже взрослые. Их привезли из питомника с большим земляным комом. Их с помощью специальной техники заранее опустили в глубокую лунку. Участникам акции нужно было засыпать корневую систему чернозёмом, сформировать лунку, а затем пролить большим количеством воды. При правильном выполнении всех этапов посадки, деревья приживутся и будут радовать красноярцев и гостей города ни один десяток лет.

«Испокон веку в России в честь выдающихся людей сажали деревья. И посмотрите, сколько молодых людей сегодня собралось в парке на этом мероприятии! Высадкой деревьев в честь Почётных граждан Красноярска мы хотим напомнить будущему поколению о ратном подвиге наших ветеранов. Особенно ценно, что это происходит в год 80-летия Победы!», — поделилась Наталия Фирюлина, председатель горсовета.

Около каждого дерева установили таблички с фамилией ветерана. Многие участники акции — депутаты Горсовета и представители организаций — выбирали «своих» ветеранов, которых навещают каждый год.

Один из участников акции — председатель комиссии по инфраструктуре и развитию городской среды и молодежного собрания при городском Совете депутатов Марк Сас. Молодой человек пояснил, что он и его товарищи не могли не прийти в парк, так как это мероприятие направлено на то, чтобы почтить подвиг предков.

«Вторая причина — это участие в благоустройстве города, его озеленении. После посадки деревьев мы прогулялись немного по обновленному парку и могу сказать, что сделано все на высшем уровне, поэтому парк точно станет новым центром притяжений горожан», — отметил молодой человек.

Интернет-газета Newslab