Могилы известных земляков и покосившиеся ограды: как сегодня выглядит Троицкий некрополь в Красноярске

Троицкий некрополь решили сделать достопримечательностью — по аналогии с Новодевичьим кладбищем в Москве, Центральным в Вене и Пер-Лашез в Париже. Такие места считаются антропологическими памятниками. Они хранят информацию об эпохах, людях, их жизни и традициях. Newslab побывал на старейшем погосте Красноярска, где еще сохранились захоронения с XIX века.

Троицкому кладбищу в Красноярске больше 150 лет — первые захоронения появились здесь в 1842 году. За это время площадь погоста выросла до 16 гектаров, разбитых на 11 секторов. К 400-летию кладбище должно стать туристическим, а пока оно местами выглядит полузаброшенным. Кресты покосились, а многие надгробия поросли травой. Тем более те, что принадлежат обычным людям, у которых, возможно, уже не осталось родственников.

Встречаются здесь и необычные памятники простых людей. Например, в виде «Первого столба». Он установлен на могиле подростка Юрия Макурина, погибшего там.

Декабристы Митьков и Давыдов

Рядом с Часовней Воскресения Христова находится надгробие декабриста Михаила Митькова — участника Бородинской битвы и первого синоптика в Красноярске. После неудавшегося восстания члена Северного общества приговорили к 20 годам каторги. Несколько лет Митьков скитался по северным тюрьмам, пока в 1828 году его не отправили в Читинский острог. Срок наказания полковнику впоследствии сократили до 10 лет. По представлению генерала-губернатора Восточной Сибири С. Б. Броневского Митькову разрешили поселиться в Красноярске. Здесь он жил с 1836 года до своей смерти в 1849 году.

В Красноярске Митьков занялся цветоводством и метеорологией, несмотря на прогрессирующую чахотку. Историки упоминают, что отличительными качествами декабриста были точность и дисциплинированность. В Красноярске его навещал член Союза спасения и друг Александра Пушкина Иван Пущин. Тот, вспоминая о Митькове отмечал, что у него было «все по часам и все в порядке».

Метеоролог вел наблюдения с 1838 по 1847 год, записывая температуру воздуха, атмосферного давления, температуру в помещении, характеристику состояния неба. Также в примечаниях к каждому месяцу метеоролог давал дополнительную визуальную характеристика погоды за отдельные дни. В его записях даже нашли данные о вскрытии и замерзании Енисея.

Записи декабриста опубликовали в 1866 году в приложении к «Своду наблюдений, произведенных в Главной физической и подчиненных ей обсерваториях за 1861 год». Туда попали только особо ценные метеорологические данные наблюдений, которые подвергли тщательному отбору. Так, из 26З станций, существовавших в России, только 24 предоставили пригодные для публикации данные. Рядом с ними были помещены и наблюдения Митькова.

Еще один декабрист, похороненный в Красноярске — Василий Давыдов. Они были близкими друзьями с Михаилом Митьковым и похоронены недалеко друг от друга. В 1812 Давыдов был адъютантом при князе Багратионе, а в 1820 году стал членом Союза благоденствия и Южного общества. Изначально за участие в подготовке восстания декабриста приговорили к казни, однако позже наказание смягчили до вечной каторги. Давыдова заковали и отправили в Сибирь. Жена Александра отправилась вместе с ним. Впоследствии срок наказания сокращали еще несколько раз. В итоге декабрист отбыл 13 лет каторги и в 1839 году поселился в Красноярске. Здесь он прожил до своей смерти в 1855 году, занимаясь воспитанием семерых детей.

Репрессированный генерал

Иногда на надгробиях или крестах встречаются бумажные таблички. На них написано, кто здесь захоронен. Такая есть, например, у генерала юстиции Андрея Верещагина. Он получил степень кандидата права в юридическом факультете Московского Императорского университета. Затем служил в Красноярском Окружном суде, имел чин действительного статского советника, генерал-майора юстиции.

В ноябре 1937 года Верещагина арестовали и обвинили «в участии в контрреволюционном заговоре с целью свержения советской власти в Сибири путём вооружённого восстания». А уже спустя месяц расстреляли. Также на табличке указано имя, фамилия и дата рождения Марии Верещагиной. Предположительно, она была женой генерала.

Жена капитана Белой армии

Еще одна бумажная табличка находится на могиле Елены Злобиной. Она была вдовой капитана Белой армии Сергея Злобина. Известно, что он принимал участие в освобождении Екатеринбурга от большевиков в 1918 году. Напомним, в этом городе в доме Ипатьева расстреляли царскую семью.

В письме 1963 года Елена Злобина писала: «Мой муж был знаком с офицером, который искал могилу Государя...». После оставления Екатеринбурга Сергей Злобин поехал в Красноярск, а затем в Харбин, где и скончался.

Жена издателя газеты «Енисей»

В Троицком некрополе можно найти захоронение Евдокии Кудрявцевой — жены издателя красноярской газеты «Енисей» Емельяна Кудрявцева. О ней известно немного. Она была вдовой с пятью детьми, одной из богатейших женщин Красноярска, «состояла в родстве с лучшими фамилиями Сибири, обладала приятной внешностью и добрым нравом».

Емельян Кудрявцев мечтал открыть собственную типографию и издавать газету. В 1884 и 1885 году он подавал ходатайство в Главное управление по делам печати, где просил разрешить к печати собственные издания. Однако оба раза получил отказ, с пояснением, что Кудрявцев молод и недостаточно образован, «на литературном поприще ничем себя не зарекомендовал, а потому является лицом, не подготовленным к серьезному ведению большого периодического издания».

В 1888 году в Томске закрылась «Сибирская газета» и Емельян Кудрявцев приобрел оставшееся после нее оборудование. Так в Красноярске появилась частная типография, где журналист и издатель в 1889 году под псевдонимом Е. Чембарский выпустил первую в Енисейской губернии научно-публицистическую книгу «Статьи, заметки и наброски».

Наконец, 1 января 1889 года выходит первый номер его газеты «Справочный листок Енисейской губернии». Тираж газеты поначалу был меньше 300 экземпляров, но мечта Кудрявцева исполнилась. Издание постепенно трансформировалось, а его название сокращалось. В 1894 году появилась (а по сути «выросла» из предыдущей) общественно-литературная газета «Енисей». Она распространялась в Красноярске, Ачинске, Енисейске, Томске, Иркутске, Петербурге, Москве, и по пути следования поездов Сибирской и Самарско-Златоусовской железных дорог.

Со временем Кудрявцев получил известность за пределами Красноярска. В его типографии печатались книги, брошюры, газеты, театральные афиши, визитные карточки и т.п. При ней работала переплетная мастерская, где делали золочение корешков книг и медные застежки.

Командор Резанов и его возлюбленная

История любви командора Николая Резанова и его возлюбленной Марии де ла Консепсьон де Аргоэльо известна каждому, кто хоть раз видел рок-оперу «Юнона и Авось».

Император поручил Резанову руководить Русской кругосветной экспедицией 1803–1806 годов. Командору нужно было выполнить дипломатическую задачу и установить отношения с Японией и Калифорнией, на тот момент принадлежавшей Испании. 42-летний Резанов влюбился в 15-летнюю дочку коменданта крепости Калифорнии по прозвищу Кончита. Чувства оказались взаимны. Тогда Резанов решил жениться на девушке, а для этого надо было попросить императора Александра I ходатайствовать перед Папой Римским о заключении брака.

Возвращаясь на Родину осенью 1806 года командор серьезно заболел. В марте 1807 года он умер в Красноярске. Резанова похоронили на кладбище Воскресенского собора, который разрушили в начале 1960-х годов. Настоящая могила командора утеряна, но сейчас на Троицком кладбище можно найти памятник, где якобы перезахоронены его останки.

Кончита пережила своего возлюбленного на 40 лет. Она так и не вышла замуж, а в преклонном возрасте и вовсе стала монахиней. В 2014 году у памятника командору Резанову в Красноярске развеяли землю с могилы Кончиты.

Династия Гадаловых

Одна из известнейших купеческих династий Енисейской губернии — это, конечно, Гадаловы. На Троицком кладбище у самых стен Свято-Троицкого собора можно найти захоронение Николая Гадалова, его жены Евдокии и нескольких их детей.

Купец прославился тем, что организовал пароходное сообщение по Енисею между Минусинском, Красноярском и Енисейском. По ходатайству Гадалова, в нашем городе появилась пристань для причаливания судов. Ему же принадлежал известный особняк на Мира, который известен горожанам как «Детский мир». Кстати, уже совсем скоро здание вернет себе историческое название и вновь станет торговым домом «Гадалов».

Кроме того, благодаря купеческой семье в Красноярске установили первый телефон и первую электрическую лампочку. Они внесли вклад и в развитие золотодобычи, и в культуру, и в экономику региона.

Гулять по Троицкому кладбищу и исследовать надгробия можно, кажется, бесконечно. Как минимум, на это надо закладывать несколько часов. Конечно, будет прекрасно, если это место и правда станет туристическим. Появится навигация, справки о захоронениях или возможность посетить некрополь с экскурсоводом.

Екатерина Беленкова специально для Newslab, фото Алины Ковригиной

По материалам сайтов Декабристы на земле Енисейской, Красноярский краевой краеведческий музей, Красное место, соцсетей Библиотеки Университета Решетнева и Культурно-исторического музея «Некрополь».