«В ритме лент и обручей»: как Красноярск встретил «Весенний кубок» по художественной гимнастике

В Красноярске отгремел один из самых зрелищных турниров года — «Весенний кубок-2025». Восхищенные зрители, блистательные выступления и море эмоций — вот чем запомнился этот спортивный фестиваль. Newslab рассказывает, что сделало его особенным.

«Весенний кубок», впервые стартовавший 12 лет назад в краевой столице, давно перешагнул за рамки региональных соревнований и стал одним из ключевых стартов в российском календаре художественной гимнастики. С каждым годом уровень участниц становится выше, а география — шире. Если раньше на ковер выходили в основном сибирячки, то сегодня сюда едут за медалями спортсменки со всей страны и даже из-за рубежа.

«Как правило, крупные соревнования проходят в Москве или Питере, поэтому принять в них участие и построить карьеру спортсменке, которая живет за Уралом, сложнее. Красноярск же равно удален от запада и востока страны, что позволяет гимнасткам из разных уголков страны выступать на равных», — поделилась Наталья Агаханова, соучредитель и соорганизатор соревнований.

Для многих участниц «Весенний кубок» — не просто борьба за медали, а шанс выполнить нормативы и подняться на новую ступень в спортивной карьере. Здесь можно выполнить норматив мастеров спорта, что делает каждое выступление особенно ответственным.

В этом году в Красноярск приехали более 500 гимнасток из 29 регионов. Главным достижением стало участие звезд сборной России под руководством нового главного тренера — Татьяны Сергаевой. Так, в Красноярске выступила лидер национальной команды в индивидуальной программе, мастер спорта международного класса Мария Борисова из академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Особые эмоции турнир подарил местным спортсменкам — для них выступление на родной земле стало волнительным и символичным моментом.

«Мне очень нравится выступать дома, тут теплая атмосфера, прекрасные болельщики — с их поддержкой намного проще выступать и справляться со стрессом», — откровенничает Владислава Николаенко, уроженка Железногорска, член сборной России, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.

Большой зрительский интерес красноярских поклонников самого красивого вида спорта вызвала 13-летняя Ева Чевтаева — восходящая звезда родом из нашего города. В ее копилке призовые места на Кубке России, победы на престижных турнирах и даже авторский элемент, официально признанный федерацией художественной гимнастики. Суть элемента — ловля обруча ногами после броска в горизонтальной плоскости, причем выполняется он во вращении без зрительного контроля. Этот рискованный и зрелищный прием потребовал от гимнастки не только безупречной техники, но и исключительного чувства баланса.

Всего шесть лет назад Ева делала первые шаги в гимнастике в родном Красноярске, а теперь она вернулась сюда уже не как ученица, а как звезда, вдохновляющая новое поколение спортсменок.

«Конечно, волнение перед выступлением на родном ковре есть — в зале собралось много знакомых, которые пришли посмотреть и поддержать. С одной стороны, это подбадривает, но с другой — не хочется их огорчать. „Весенний кубок“ стал для меня возможностью отработать обновленную программу, в которой мы подтянули скорость и артистику. Хочу показать себя, как я изменилась, и получить удовольствие», — рассказала Ева Чевтаева.

Традиционно одним из самых трогательных моментов стала встреча юных гимнасток со сборной России. Девочки с горящими глазами выстраивались в очередь за автографами, фотографировались с кумирами и засыпали их вопросами о личных талисманах, помогающих успешно выступить; особенных наставлениях тренера, с помощью которых можно настроиться на победу, или хобби, которыми они любят заниматься за пределами ковра.

«Встреча со звездными гимнастками проводится постоянно, в некоторой степени ради этого мы и задумывали соревнования. Для начинающих спортсменок очень важно не только видеть своих кумиров на экране и восхищаться ими издалека, но и наблюдать, как они тренируются, как выступают на одном с тобой ковре. Ведь это такие же девчонки, как и менее титулованные спортсменки», — подчеркнула Наталья Агаханова.

Еще одна добрая традиция «Весеннего кубка» — подарки от золотого партнера соревнований компании «Полюс». Драгоценный приз — золотой кулон в виде гимнастки — в этом году получила Карина Киреева, член сборной команды России.

«Ежегодно „Весенний кубок“ собирает на своем ковре гимнасток со всей России. Для кого-то это первые шаги к большим победам, для других — проверка мастерства перед новыми стартами. Но самое главное, что каждая участница „Весеннего кубка“ получила яркие эмоции, поддержку болельщиков и памятное выступление. В дополнение к этой палитре эмоций каждый год компания „Полюс“ дарит приз лучшей гимнастке — той, которая проявила себя на соревнованиях ярче остальных и особенно запала в душу зрителей и судей. Для организаторов и партнеров — это красивая традиция, а для победительницы — по-настоящему памятный и значимый подарок», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании «Полюс Красноярск» Анжела Сик.

Завершился «Весенний кубок» потрясающим гала-концертом, где профессиональный спорт превратился в настоящее искусство. Это уникальное событие, аналогов которому нет на других соревнованиях — только здесь на одном ковре встречаются и юные дарования, делающие первые шаги в гимнастике, и уже состоявшиеся чемпионки, победительницы кубка. Зрители становятся свидетелями феерического действа с авторскими костюмами, продуманной световой партитурой и тщательно подобранными музыкальными композициями. Каждое выступление — маленький спектакль, где пластика гимнасток сливается с эмоциями и энергией зала.

«Весенний кубок» оставил после себя не просто медали и результаты — он подарил сотни вдохновляющих историй. Но самое главное — «Весенний кубок» вновь доказал: художественная гимнастика в России продолжает развиваться, рождая новые имена и уникальные элементы.