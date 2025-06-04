«Сильнейшие в пяти видах спорта»: как в Зеленогорске прошел этап летней «Атомиады-2025»

В Зеленогорске состоялся дивизиональный этап «ТВЭЛ-Сибирь» XV летней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2025». В этом году спартакиада посвящена 80-летию Победы и 80-летию российской атомной промышленности.

В пяти видах спорта сражались коллективы АО «ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск), АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (Ангарск), АО «Сибирский химический комбинат» (Северск) и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (Новосибирск).

Зеленогорск стал вторым после Северска городом, где определяли в этом году состав сборной команды «ТВЭЛ-Сибирь» для участия в финале «Атомиады-2025», который пройдет в Нижнем Новгороде 22–26 июня.

В Северске определи лучших в бадминтоне, легкой атлетике и гиревом спорте. Работники Электрохимического завода завоевали 27 медалей.

Ольга Давыденко и Антон Клюкин стали победителями в бадминтоне (личные и парный разряды).

В гиревом спорте Михаил Диденко завоевал «серебро» в личном первенстве.

В легкой атлетике в общекомандном зачете 2-е место завоевали Юлия Баринова, Зинаида Юшкова, Евгений Кащеев, Андрей Лапа, Ирина Зайцева, Марианна Карнаухова, Ольга Болгова, Павел Калугин, Артем Праведный и Евгений Березненко. Победил коллектив СХК, 3-е место — у АЭХК.

В спустя неделю в Зеленогорск приехало около 120 спортсменов, которые разыграли медали в плавании, баскетболе 3x3, настольном теннисе, мини-футболе и пляжном волейболе.

Программа была насыщенная, болельщики целыми группами передвигались с одной спортплощадки на другую, чтобы успеть увидеть все самое интересное. Рубились во всех видах программы, скучно не было ни в одном из видов.

Украшением соревнований стал баскетбол. Команда ЭХЗ (Александр Усиков, Сергей Иванов, Сергей Пономарев, Андрей Стефаненко и Александр Нусс) завоевала «серебро». Победила команда СХК, третье место — НЗХК.

В настольном теннисе в личном мужском первенстве Никита Рашкин завоевал 3-е место, а в женском первенстве уверенно лидировала Юлия Казанцева. В мужском парном разряде заводчане (Никита Рашкин — Денис Алексеенко) заняли 2-е место. «Вкусным» получилось завершение теннисного турнира — микст. В финальной игре Никита Рашкин и Юлия Казанцева (ЭХЗ) сразились со Станиславом Карзюковым и Юлией Мельниковой (СХК). Уступая по партиям 0:2, зеленогорцы смогли «разозлиться» и не только сравняли счет, но и поставили победную точку в пятой партии!

В общем зачете зеленогорцы и северчане набрали одинаковое количество баллов и поделили «золото». «Бронза» досталась АЭХК.

В соревнованиях по плаванию вода «кипела» в бассейне Дворца спорта «Нептун» все два дня. Заводчане завоевали 22 личные медали на дистанциях 50 м во всех стилях, и четыре медали в четырех эстафетах 4x50 м.

В общекомандном зачете команда ЭХЗ (Иван Проценко, Олег Рахманов, Вячеслав Расторгуев, Александр Парубов, Дмитрий Качанов, Елена Абалмасова, Татьяна Владимирова, Марина Луанэ, Ольга Вершинина), завоевали 2-е место. Первое место завоевал СХК, «бронза» — у АЭХК.

В мужском пляжном волейболе главная интрига заключалась в том, кто займет в мужском первенстве второе и третье места. Авторитет ЭХЗ в этом виде непререкаем на уровне всей отрасли. Так и случилось. Денис Сорокин, Денис Белохонов, Андрей Ремов и Михаил Соколов не оставили шансов соперникам, выиграв все матчи со счетом 2:0. «Серебро» у СХК, «бронза» у АЭХК.

У женщин команда ЭХЗ (Вера Рец, Анастасия Деркач, Арина Пестова и Наталья Бударина) стала второй. Победил коллектив СХК.

Красивым и несколько неожиданным получился мини-футбольный турнир. Команда ЭХЗ завоевала 1-е место досрочно, 2 место — СХК, 3 место — НЗХК. Поздравляем Владимира Митрошенкова, Дениса Мотина, Романа Закаблукова, Евгения Орешникова, Александра Красикова, Станислава Демкина, Александра Вольфа и Виталия Вершинина.

Итоги соревнований были подведены в Большом зале городского Дворца культуры — в душевной, по-настоящему семейной обстановке. Приветствовали всех, кто выходил на награждение. Медали героям «Атомиады» вручили заместитель генерального директора ЭХЗ по управлению персоналом Ирина Дуборезова, председатель профсоюзной организации ЭХЗ Дмитрий Дворников, председатель городского спорткомитета Ольга Кныш и ведущий специалист по физкультуре и спорту профсоюзной организации ЭХЗ Владик Стравинскас.

Они отметили, что давно уже город не принимал этапы «Атомиады», немного волновались, готовились основательно... И на вопрос: «Кажется, у нас получилось?», зал ответил бурными аплодисментами.

Автор: Дмитрий Коновалов, фото: ЭХЗ