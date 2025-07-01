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Проезд со скидкой и обновление парка: всё о переменах в транспорте Красноярска

Проезд со скидкой и обновление парка: всё о переменах в транспорте Красноярска

01.07.2025
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Платить по СБП — удобно и выгодно

До 31 июля 2025 года могут получить скидку в размере 9 рублей при каждой оплате проезда на городском транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Специальное предложение действует в городских трамваях, троллейбусах, автобусах, электробусах Красноярска.

«Мы видим, что в Красноярске наше предложение со скидкой 9 рублей на проезд продолжает пользоваться популярностью. Только за два месяца действия акции общая выгода пассажиров, оплачивающих поездки в мобильном приложении „Транспорт Красноярска“ или с помощью чат-бота в Телеграм „Городской транспорт“ через Систему быстрых платежей, составила уже почти 70 миллионов рублей» — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК)*.

Оплачивать проезд со скидкой через СБП можно двумя способами:

  • В мобильном приложении «Транспорт Красноярска»**
  • В мессенджере Telegram — в чат-боте «Городской транспорт» (@buspaybot)

Чтобы провести оплату, нужно, находясь в приложении или чате, сканировать QR-код либо ввести шестизначный код с наклейки, которую легко найти в салоне транспортного средства. Далее потребуется выбрать способ оплаты через СБП и подтвердить оплату в мобильном приложении своего банка.

Для покупки билета достаточно отсканировать QR-код
Фото: пресс-служба НСПК

Пользоваться и приложением, и чат-ботом будет еще проще, если заранее подключить подписку оплаты через СБП: тогда после сканирования QR-кода или ввода цифрового кода сразу же откроется приложение банка.

Изменения в транспорте

В последние годы общественный транспорт в Красноярске сильно изменился благодаря масштабному обновлению. На трамвайные пути вышли современные «Львята», а на троллейбусные маршруты — «Авангарды».

«Львенок» ездит тихо и плавно
Салон трамвая рассчитан на 150 пассажиров, 40 сидячих мест и аж четыре двери — благодаря им, пассажиры могут быстро входить и выходить на остановках
Есть кондиционеры
Валидаторы для безналичной оплаты
USB-зарядники для гаджетов

В тех и других есть климат-контроль, камеры наблюдения, медиакомплексы и USB-розетки для зарядки гаджетов, зоны для маломобильных граждан, куда можно поставить детскую коляску или инвалидное кресло.

Новые комфортабельные троллейбусы
Такой вмещает 90 человек
Здесь тоже есть возможность подзарядить телефон

Автобусы также не обошли стороной. В пандемию в Красноярске появились ПАЗы нового поколения — со специальной площадкой для размещения маломобильных пассажиров, с широкой задней дверью, низким уровнем пола и механической аппарелью — специальная выдвижная лестница или пандус, чтобы легче было зайти внутрь. Внутри и снаружи есть кнопка вызова экипажа для организации посадки и высадки инвалидов. Все новые автобусы экологического класса Евро-5 — это значит, что в выхлопах гораздо меньше угарного газа.

Современные ПАЗы
Фото: admkrsk.ru
Стильные ЛиАЗы
Фото: admkrsk.ru
Красивенькие и удобные НЕФАЗы
Фото: admkrsk.ru

Также на смену старым автобусам пришли новенькие низкопольные НЕФАЗы и ЛиАЗы. Первые вмещают до 105 пассажиров, а вторые до 115. И те, и другие соответствуют стандарту Евро-5. А в НЕФАЗах, кстати, есть кнопки для открытия вентиляционных люков.

В 2024 году по Красноярску поехали первые электробусы. Сейчас в нашем городе есть только один маршрут под соответствующим номером. Доехать на электробусе можно от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие зори. Он вмещает до 85 человек.

Электробусы оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, видеонаблюдения и климат-контроля, светодиодными табло, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. А имеющаяся система управления подвеской дает возможность поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.

На борту есть отличительная надпись «Я — электробус»
Салон электробуса
Электробусы оборудованы USB-зарядками, также в них есть wi-fi
На дверях есть кнопка для открытия дверей

Новые маршруты

По просьбам горожан в Красноярске появляются и новые маршруты. Например, в 2025 году запустили трамваи от КрасТЭЦ до Энергетиков по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Мичурина и Волжской. Кроме того, появился автобусный маршрут № 69, который связал микрорайон Солнечный и поселок Индустриальный в Советском районе.

А спустя 7 лет «тройка» снова стала ходить в Академогородок. Автобусное движение запустили и по новой развязке через Пашенный. Теперь пассажиров оттуда забирает автобус № 52.

Оплачивать проезд по QR-коду через приложение или телеграм-бот удобно, да и выгодно
Схема простая и понятная даже для пожилых людей. Надо просто поднести камеру к табличке и нажать на кнопку

Добавим, что на перечисленных выше номерах транспортных средств можно в том числе ездить с выгодой. Полные правила предоставления скидки, а также перечень перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

*Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП

**Скачать мобильное приложение «Транспорт Красноярска» можно в App Store, Google Play или в RuStore. Чат-бот «Городской транспорт» доступен в Telegram — @buspaybot.

Реклама. АО «НСПК» erid:2VfnxyYMr8x

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