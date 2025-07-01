Проезд со скидкой и обновление парка: всё о переменах в транспорте Красноярска

Красноярцам сегодня доступно четыре вида общественного транспорта — автобусы, троллейбусы, трамваи и даже электробус. Парк техники при этом постоянно обновляется, а еще доступна скидка на проезд.

До 31 июля 2025 года могут получить скидку в размере 9 рублей при каждой оплате проезда на городском транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Специальное предложение действует в городских трамваях, троллейбусах, автобусах, электробусах Красноярска.

«Мы видим, что в Красноярске наше предложение со скидкой 9 рублей на проезд продолжает пользоваться популярностью. Только за два месяца действия акции общая выгода пассажиров, оплачивающих поездки в мобильном приложении „Транспорт Красноярска“ или с помощью чат-бота в Телеграм „Городской транспорт“ через Систему быстрых платежей, составила уже почти 70 миллионов рублей» — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК)*.

Оплачивать проезд со скидкой через СБП можно двумя способами:

В мобильном приложении «Транспорт Красноярска»**

В мессенджере Telegram — в чат-боте «Городской транспорт» (@buspaybot)

Чтобы провести оплату, нужно, находясь в приложении или чате, сканировать QR-код либо ввести шестизначный код с наклейки, которую легко найти в салоне транспортного средства. Далее потребуется выбрать способ оплаты через СБП и подтвердить оплату в мобильном приложении своего банка.

Пользоваться и приложением, и чат-ботом будет еще проще, если заранее подключить подписку оплаты через СБП: тогда после сканирования QR-кода или ввода цифрового кода сразу же откроется приложение банка.

Изменения в транспорте

В последние годы общественный транспорт в Красноярске сильно изменился благодаря масштабному обновлению. На трамвайные пути вышли современные «Львята», а на троллейбусные маршруты — «Авангарды».

В тех и других есть климат-контроль, камеры наблюдения, медиакомплексы и USB-розетки для зарядки гаджетов, зоны для маломобильных граждан, куда можно поставить детскую коляску или инвалидное кресло.

Автобусы также не обошли стороной. В пандемию в Красноярске появились ПАЗы нового поколения — со специальной площадкой для размещения маломобильных пассажиров, с широкой задней дверью, низким уровнем пола и механической аппарелью — специальная выдвижная лестница или пандус, чтобы легче было зайти внутрь. Внутри и снаружи есть кнопка вызова экипажа для организации посадки и высадки инвалидов. Все новые автобусы экологического класса Евро-5 — это значит, что в выхлопах гораздо меньше угарного газа.

Также на смену старым автобусам пришли новенькие низкопольные НЕФАЗы и ЛиАЗы. Первые вмещают до 105 пассажиров, а вторые до 115. И те, и другие соответствуют стандарту Евро-5. А в НЕФАЗах, кстати, есть кнопки для открытия вентиляционных люков.

В 2024 году по Красноярску поехали первые электробусы. Сейчас в нашем городе есть только один маршрут под соответствующим номером. Доехать на электробусе можно от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие зори. Он вмещает до 85 человек.

Электробусы оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, видеонаблюдения и климат-контроля, светодиодными табло, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. А имеющаяся система управления подвеской дает возможность поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.

Новые маршруты

По просьбам горожан в Красноярске появляются и новые маршруты. Например, в 2025 году запустили трамваи от КрасТЭЦ до Энергетиков по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Мичурина и Волжской. Кроме того, появился автобусный маршрут № 69, который связал микрорайон Солнечный и поселок Индустриальный в Советском районе.

А спустя 7 лет «тройка» снова стала ходить в Академогородок. Автобусное движение запустили и по новой развязке через Пашенный. Теперь пассажиров оттуда забирает автобус № 52.

Добавим, что на перечисленных выше номерах транспортных средств можно в том числе ездить с выгодой. Полные правила предоставления скидки, а также перечень перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

*Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП

**Скачать мобильное приложение «Транспорт Красноярска» можно в App Store, Google Play или в RuStore. Чат-бот «Городской транспорт» доступен в Telegram — @buspaybot.

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