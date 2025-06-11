«Место заповедной силы»: лучшие фото плато Путорана с выставки к 80-летию атомной промышленности

В Зеленогорском музейно-выставочном центре открылась фотовыставка «Плато Путорана. Место заповедной силы». Этот уникальный фотопроект, состоявшийся благодаря спонсорской помощи зеленогорского Электрохимического завода и посвященный 80-летию атомной промышленности, вызвал огромный интерес не только у зеленогорских фотолюбителей и туристов.

На открытие фотовыставки пришли гости самых разных возрастов. И, конечно же, среди них — большое количество друзей, соратников по турпоходам и поклонников творчества известного в Зеленогорске фотографа, ветерана Электрохимического завода Александра Бутакова.

Сделать хорошую пейзажную фотографию очень легко. Нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Этим нехитрым секретом владеет Александр Бутаков.

Плато Путорана расположено на территории Красноярского края, южнее полуострова Таймыр. Это уникальный географический объект за Полярным кругом, где природа сохранилась практически в первозданном виде. На плато, появившемся в далекой древности и многие тысячи лет изолированном от других территорий, сохранилась уникальная фауна и флора.

Арктический суровый колорит неповторимого ландшафта, состоящего из множества сопок с плоскими вершинами, изрезанных глубокими каньонами, создает впечатление чего-то инопланетного, фантастического. Неслучайно, все, кому посчастливилось побывать здесь, называют плато местом силы.

Инициатором фотоэкспедиций стал Сергей Ушенин (ветеран Уральского электрохимического комбината), давний друг Александра, такой же заядлый турист, не расстающийся в путешествиях с фотоаппаратом.

Маршруты по плато охватывали места и локации, редко кем посещаемые. Ходить там, как говорит Александр, невообразимо тяжело, в отличии от тех же Саян и Алтая. Троп нет, так как нет людей. Случалось, что до обнаруженного с помощью спутниковых карт водопада приходилось идти от базового лагеря четыре часа, хотя расстояние всего два километра и на себе только фотоаппаратура, так как остальное снаряжение оставляли на стоянке.

Азарт Сергея и Александра нетрудно понять. Огромная заповедная территория с множеством живописных озер, водопадов, рек, гор и ущелий в разгар короткого летнего полярного дня, когда солнце вообще не опускается за горизонт, — клондайк для фотографа-пейзажиста. А если еще учесть, что там немало мест, куда не ступала нога человека, то природных объектов, ни разу не попадавших в видоискатель фотоаппарата, вообще пруд пруди.

Почувствовать же себя первооткрывателем, пусть и с приставкой «фото», теперь, когда все великие географические открытия давно совершены, — за такое ни сил, ни денег не жалко. В итоге — сотни потрясающих фотографий плато Путорана, раскрывающих неповторимую красоту этого малоизученного и труднодоступного края.

За три летних экспедиции 2021–2023 годов два опытных путешественника и умелых фотографа создали большой фотоархив, наиболее интересные пейзажные снимки из которого и стали основой фотовыставки. В небольшом зале музейно-выставочного центра, отведенном под фотовыставку, словно открылись огромные окна туда, в великолепие красок и грандиозность абрисов заповедного плато.

И если сюжеты и колористика представленных на выставке снимков подчеркивают то, насколько живописна и уникальна природа нашей страны, то сама фотовыставка красноречиво говорит о том, какие талантливые и целеустремленные люди работали и работают на предприятиях атомной отрасли.