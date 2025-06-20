«Ток времени: тайны правобережных кварталов» показали красноярцам на уникальной экскурсии к 20-летию «Россети Сибирь»

Современному человеку сложно представить, как прожить без использования электричества хотя бы один день. Но оно появилось в Красноярске по историческим меркам совсем недавно. Компания «Россети Сибирь» в честь своего 20-летия решила провести необычную экскурсию. Красноярцам рассказали о том, как электричество пришло на правый берег Енисея.

Первая электрическая лампочка зажглась в Красноярске в последние годы XIX века в доме и магазине купца Николая Герасимовича Гадалова. Но на правом берегу Енисея в то время для отопления домов использовались печи, а для освещения — керосиновые лампы. Так продолжалось до 1930-х годов, пока в Красноярске не начали активно развивать промышленность.

Одним из первых крупных производств стал современный «Красмаш». Для обеспечения его работы была запущена в работу котельная мощностью 2 МВт. Первые работники завода жили в бараках, где электричества по-прежнему не было. Все мощности ТЭЦ уходили на обеспечение производства.

Первые комфортные дома для сотрудников правобережных заводов начали строить в начале 1940-х. Но это были единичные случаи, работа закипела лишь после Великой Отечественной войны.

Возводили, конечно же, «сталинки». В них еще было печное отопление, но освещение было уже электрическое. Хотя электрические мощности по-прежнему использовали в первую очередь для производства. В 1950-е годы район часто оставался без света в момент каких-то важных и энергоемких испытаний на производстве.

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Дома поближе к заводу считались элитными. В одном из дворов до сих пор сохранился большой фонтан. Говорят, это эстетическое чудо с дельфинами предназначалось для парка Горького, но потом что-то внезапно поменялось, и фонтан установили во дворе. Котлован для фонтана выкопали сами жители. Несколько лет назад объект отреставрировали, покрасили и полностью поменяли систему подачи воды.

Фонтан потребляет 3 кВт*ч, выключается на ночь, поэтому обходится местным жителям относительно недорого — примерно в 4,5 тыс. рублей в месяц при существующих тарифах на электроэнергию.

Основные работники послевоенного «Красмаша» — молодежь. Для них вскоре возле завода построили клуб. Заводчане бежали туда сразу после работы. Спустя годы, старое здание сгорело и на его месте возвели новое — современный ДК 1 Мая.

В 1954 году на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» положили первый асфальт, а в 1956-м стали прокладывать трамвайные пути, которые тоже требовали электричества. До этого рабочие ездили на паровом трамвае. 1 мая 1958 года было открыто постоянное движение трамвайных поездов от Предмостной площади до КрасТЭЦ.

Вскоре рядом появился стадион «Металлист», нынешний стадион «Енисей». Взглянем на него через призму электрификации: до реконструкции стадиону требовалось 100 кВт в момент проведения матчей — столько потребляли мощные прожекторы. Перед Универсиадой «Енисей» полностью обновили: сейчас в момент матчей стадиону требуется 1 МВт, а в обычные дни — до 500 кВт. Для сравнения, за один час матча стадион потребляет электроэнергии примерно как 150-200 квартир в современных новостройках.

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Последний пункт «электрической» экскурсии — здание бывшего кинотеатра «Спутник» на перекрестке Красраба и улицы Чайковского. Этот дом тоже был «элитным» и предназначался для высокопоставленных работников ЦБК и Красноярского политехнического института (ныне СибГУ имени Михаила Решетнева). На первом этаже был кинотеатр, а наверху — квартиры для командированных профессоров. Внутри был даже лифт. Уникальный факт для того времени!

А еще этот дом уникален тем, что трансформаторную подстанцию не стали выносить во двор, как это делается обычно. Ее «спрятали» внутри, отдав под эти цели первый этаж в торце дома.

Это лишь малая часть истории электрификации и необычных фактов о развитии правобережной части Красноярска, рассказанная сотрудниками компании «Россети Сибирь». Дальше — интереснее! Первые экскурсии вызвали позитивный отклик у горожан. В июле энергетики обещают провести еще несколько экскурсий с предварительной записью. Следите за новостями.