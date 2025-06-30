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Узнать про нейросети, нарисовать граффити и спеть с Клавой Кокой: чем развлекали красноярцев в День молодежи

Узнать про нейросети, нарисовать граффити и спеть с Клавой Кокой: чем развлекали красноярцев в День молодежи

30.06.2025
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Экстремальный спорт всегда ценился молодыми

Лозунгом праздника в этом году выбрали четыре слова: «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Так назывались и тематические площадки, на которых любой посетитель мог найти интересное для себя занятие.

«Я надеюсь, что нас много что удивит. Мы уже сделали небольшой круг по острову и порадовались тому, что здесь так много развлечений. Мы первым делом пойдем в караоке!» — делится посетительница праздника Ульяна.

Зону «Люби» организаторы наполнили различными активностями. Здесь были спортивные турниры и мастер-классы. Люди делали себе «ловцов снов» или раскрашивали украшения. Также были площадки, где можно было спеть, прочитать стихи или показать какой-то другой свой талант. Любители граффити могли «оторваться» и украсить яркими красками стены и мебель в «комнате».

Молодые красноярцы с удовольствием рисовали
Делали необычные украшения на мастер-классах
Фото: Александр Черных
Юные граффитисты могли «выплеснуть» эмоции и разрисовать мебель и стены в «квартире»
Или написать пожелание другим участникам праздника

На одной из площадок людям рассказывали об «устойчивом развитии».

«Мы пытались соблюдать все цели и не уронить сымитированный мир», — поделилась красноярка Полина.

На экологических площадках праздника можно было узнать много интересного
Посетители могли покрутить педали на велошредере с пользой для здоровья и экологии
Из ненужных вещей можно сделать интересную игру

В зоне «Знай» весь день проходили лекции и семинары. Молодым людям рассказывали о кибермошенничестве, цифровой безопасности и нейросетях. Правда, порой казалось, что собравшиеся на площадках молодые люди могут разговаривать со спикерами практически на равных.

Юный инженер и его произведение
Научные опыты на природе тоже возможны
Лекционная площадка пользовалась популярностью

В пространстве «Приумножай» гости праздника могли придумать с нуля креативный проект и попытаться реализовать его с помощью волонтеров. Тут же проходил мастер-класс по китайской каллиграфии. Всех желающих учили правильно держать кисть с краской и выводить красивые иероглифы.

Площадка «Гордись» была посвящена военным подвигам красноярцев. Самой трогательной оказалась акция «Письмо солдату», где каждый мог написать послание бойцам СВО. Здесь же все желающие могли поиграть в настольные игры, «Большую дженгу» и «Морской бой».

Стань героем игры
Или замени собой игровые фигуры
Малыши с удовольствием играли в кубики
Фото: Александр Черных
Или барахтались в «сухом» бассейне
Папы и мамы могли вспомнить детство и попрыгать через скакалку

Завершился праздник большим концертом Клавы Коки. Пропускали на него зрителей через металлодетекторы, около них собрались огромные очереди. Люди пришли с заранее заготовленными плакатами, на которых признались в любви к артистке. Она выступала чуть больше часа, а концерт, по предварительным данным, собрал больше 50 тысяч человек.

Завершился день концертом Клавы Коки
Он собрал рекордные 50 тыс. человек

Важно помнить, что молодость — это не столько возраст, сколько состояние души. Общая концепция праздника объединила знание истории страны, гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям, любовь к Родине и переход к активной созидательной активности, которая приумножит достижения нашей страны.

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