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«По себестоимости отдаю!»: как выживает легендарный рынок КрасТЭЦ в эпоху маркетплейсов

«По себестоимости отдаю!»: как выживает легендарный рынок КрасТЭЦ в эпоху маркетплейсов

22.07.2025
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Этот рынок тоже считается частью КрасТЭЦ, хоть и называется по-другому

Продуктовый рынок

Рынок КрасТЭЦ находится в самом начале Красраба — и это был единственный известный мне ориентир. К счастью, не заметить его сложно: внимание привлекает огромное здание с надписью «КрасТЭЦ». Но начнем мы экскурсию не с него, а с продуктового рынка, который расположен сразу за торговым комплексом. Кстати, приехала я сюда вместе с коллегой. Это место в моем представлении было не только огромным, но и не самым безопасным.

Домашняя выпечка по скромным ценам

Первым делом мы остановились у прилавка, где торгует женщина из Киргизии. На двух столах, придвинутых друг к другу и накрытых узорчатой тканью, лежат коржики, пончики, хворост, лепешки. Женщина рассказывает, что вся выпечка домашняя.

«Пончики — очень вкусные. 100 рублей за пакетик, там 330 грамм. Есть домашняя пахлава, она 300 рублей. А это наш национальный напиток, делается из пшеницы и кефира — джарма», — дружелюбно рассказывает женщина.

Мы взяли пончики, уж очень аппетитно выглядел целый пакет выпечки за небольшие деньги. Похоже на жареное пирожковое тесто, посыпанное сахарной пудрой.

Дальше идут ряды с овощами и фруктами. Только успеваешь подойти, так тебе уже разрезали нектарин из Ташкента и подают на ноже кусочек дыни — все сочное и сладкое, в супермаркете такого не встретишь. Не успеваю опомниться, как 400 моих рублей улетают на покупку фруктов. И хотя я прошу всего полкило нектаринов, продавец из Азербайджана с лучезарной улыбкой запихивает мне в пакет разные виды персиков и абрикосов.

Здесь нам продали сочные и сладкие фрукты, хотя я переживала, что вкусным будет только тот, который «на пробу»
Баклажаны за 70 рублей!
Такого в супермаркетах не найдешь

«Так много и так дешево?», — удивляюсь я.

«Фуру привезли — надо продавать. А такие ела? Не ела. Ой, как плохо, я тебе сейчас положу, — говорит мужчина и докладывает в мой пакет инжирные персики, пока я ищу деньги. — Да ты кушай-кушай, не торопись».

Мужчина говорит, что на рынке торгует уже давно, а про облавы силовиков коротко и тихо отвечает: «Нас это не касается».

В обед на рынке не протолкнуться, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь. В торговых рядах возникает ощущение хаоса из-за толпы, шума и разномастных товаров. Здесь соседствуют и продукты, и ларек с лепешками, и прилавок с техникой. Из колонки играет песня Шамана «Я русский», что создает небольшой диссонанс. Дорожек или настилов никаких нет, поэтому белые кеды быстро сереют.

Здесь можно приобрести б/у обувь, детские игрушки и даже «бабушкин сервиз»
Футболки за копейки, но и состояние у них плачевное
Давно забытые диски
Их здесь множество
Различная электроника сосесдствует с крышками для закруток

Обязательная точка на нашем маршруте — торговый прилавок с просрочкой. Хотелось проверить, существует ли он еще и что там можно купить. Однако на месте, где он до этого базировался, мы нашли только пустые коробки и другой мусор.

Тогда решили подойти к одному из продавцов и узнать у него. Хотя спрашивать, где можно купить просроченные продукты, было и неловко. В итоге, нам дали инструкцию перейти на «ту сторону» (через дорогу, — прим.ред.) к прилавкам с одеждой. В целом, выражение «тот рынок» мы услышали от торговцев здесь не один раз. Как будто бы дорога разделяет продуктовый и вещевой на два разных мира, и люди это ощущают.

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А еще — мужчина, увидев, что я нахожусь в опасной близости к козырьку, сказал: «Аккуратно, не ударься». Заботливый жест меня по-человечески впечатлил.

Как оказалось после, мы неверно поняли продавца. Но перед тем, как это осознать и вернуться обратно, нам предстояло путешествие в мир китайской одежды и косметики, запаха пластика и фейковых Лабубу.

Оригинальный Лабубу? А может его брат-почтиблизнец с КрасТЭЦ?
Или вот, например, итальянские животные из мемов
Огромный Стич!

Рынок одежды

Переходим дорогу. Здесь открываются просторные ряды, завешанные разномастной одеждой: камфуляжи, десять тысяч разных кепок, трендовые вязаные накидки, купальники, джинсы. Я много раз слышала байки от знакомых, как они покупали на КрасТЭЦ вещи за тысячу, а то и за 500 рублей. Когда женщина озвучила мне цену в 4,5 тыс. рублей за костюм, то я, мягко говоря, удивилась. Такие цены вполне можно найти в шоурумах в центре города.

Вообще, по сравнению с продуктовым рынком, этот выглядит недружелюбно и пустынно. Людей здесь гораздо меньше. Вокруг серые навесы и подозрительные мужчины, один из которых проходя мимо, сказал: «Девочки, красотки гуляют». Не знаю, был он продавцом или покупателем, но такие «комплименты» навязчивы и почти всегда неприятны. А в местах вроде этого даже пугают.

Тренд на кроше не обошел рынок стороной
Есть и вполне базовые комбинезоны
Или, например, костюм из трикотажа

Заманивают тут как-то лениво. Стандартные фразы: «Носочки, футболочки, платья» звучат, но редко и без энтузиазма. Да и когда мы подходили к прилавкам, внимания на нас особо не обращали.

Мусор валяется прямо между прилавков

Из любопытного, мы обнаружили ряды, где торгуют только китайцы. Русскую речь там не услышишь, да и к 16 часам все павильоны уже закрывались. Дальше мы забрели в магазин с китайскими продуктами — здесь за небольшие деньги можно найти соевое мясо, моти, аутентичные соусы и 20 видов лапши. Посетителей немного, в основном мамы с детьми подросткового возраста. Я не могла понять, откуда слышу китайскую речь, но оказалось, что у женщины за кассой был говорящий калькулятор. Он озвучивал цифры, которые набирала продавщица.

Мимо пройти не получилось, да мы и не пытались
Китайские сосиски
Есть напитки знакомых брендов, но многие я видела впервые
Здесь решила взять на пробу соевое мясо на палочке и сосиску — отдала за это 130 рублей
Впоследствии сосиску я отдала собаке. На вкус это было похоже на дешевый некачественный паштет из субпродуктов. Соевое мясо тоже «на один раз» — очень остро и пахнет приправой из «Доширака» с говядиной

Изначально я не планировала покупать одежду на рынке. Но захотелось снова постоять на картонке за шторкой и понастольгировать. Раньше я жила в Минусинске, где мы постоянно ходили на рынок за вещами, потому что там были доступные цены, а маркетплейсы тогда еще не открылись. Были у меня и попытки заказывать одежду с «Алиэкспресса», но вся она оказывалась стопроцентной синтетикой. Такую даже на тряпки не пустишь, только в утиль.

И вот, мы остановились у павильона с джинсами. Продавец здесь оказался азербайджанцем, который торгует на КрасТЭЦ уже 20 лет.

«За сколько продаете?» — интересуюсь я.

«Не обижу по цене, договоримся. Я тебя помню, ты уже у меня джинсы покупала», — отвечает продавец, лукавя, потому что на КрасТЭЦ я впервые.

Мужчина прикинул мои размеры и достал несколько пар разных джинсов. 

И вот, я снова на старом добром коврике за синей шторкой — чем вам не ностальгия?

Джинсы отлично сидят в талии, но оказываются невероятно длинными.

«Счастливый вы человек, что подшивать надо. Есть те, которым длины не хватает. А фигура какая роскошная, все что ни покажешь, идеально садится!» — расхваливает мужчина.

Я прошу показать «потемнее» и «вот те черные», параллельно расспрашивая про то, изменилось ли тут что-то за все 20 лет его работы.

«У меня очень много своих клиентов! Всегда звонят, спрашивают: „Ты на работе?“ Мои клиенты всегда возвращаются, закажут в интернете пару раз — ничего не подходит. В „Планете“ такие джинсы, как у меня, стоят по 20 тыс. рублей. Один в один», — хвалит свой товар мужчина.

Попутно спрашиваю, не было ли у него проблем из-за того, что рынок регулярно проверяют правоохранители и Роспотребнадзор. Мужчина заверил, что с его документами все в порядке, поэтому он не боится.

В итоге я нашла те джинсы, которые сидели идеально. Спрашиваю, что в итоге с ценой? Ответ — 4,5 тыс. рублей, но только для меня 3,5 тыс. рублей. Классические рыночные продажи. Я не умею играть по этим правилам и уже готовлюсь отказываться, как слышу: «Какая цена устроит?»

«Могу 2,5 тыс. отдать. Собираюсь в отпуск, не хочу сильно тратиться», — отвечаю я честно.

«Хорошо, давай за 3 тыс., сделаю еще скидку», — говорит продавец.

«Нет, спасибо, я пойду пожалуй», — здесь идет не только торг с продавцом, но и мой внутренний, джинсы-то и правда хороши, а я уже давно в поисках «тех самых».

«Ладно, ни тебе, ни мне — 2,7 тыс. рублей. По себестоимости отдаю, порадуешься в отпуске», — отвечает мужчина.

«Спасибо большое, буду вас вспоминать теперь», — улыбаюсь и перевожу деньги на счет продавца.

Теперь в моем гардеробе есть джинсы с рынка

Так что, даже если у вас нет опыта торгов, здесь научат. Правда не знаю, где теперь этим навыком можно пользоваться — возможно судьба снова заведет вас на КрасТЭЦ.

Не обнаружив и здесь прилавок с просрочкой, спрашиваем у женщины, которая торгует кепками, где же его найти.

«На конечной, где трамваи. Но это на том рынке, у нас здесь просрочки нет», — говорит она.

Просрочка

И вот, после еще 15 минут блужданий по другой стороне, мы все-таки нашли этот самый, почти мифический прилавок. Инструкция, как его найти — выходите из продуктового к конечной остановке трамвая, переходите через рельсы напротив кафе и оказываетесь у дурно пахнущей кучи. Это он. Рядом стоят несколько бабушек, одна из них даже что-то купила.

К сожалению, кучей все не исчерпывается — есть еще «закуток», от воспоминаний о котором мне тошно до сих пор. Когда мы зашли туда, в нос ударил гнилостный запах. В коробках лежало позеленевшее мясо в упаковках, битые яйца, растекшиеся от жары шоколадные коржи. Отмечу, что цены при этом были не низкие, добавьте 20 рублей в супермаркете и получите тот же продукт, но с гарантией безопасности для здоровья. Через минуту нас на этой точке уже не было.

Товары «не первой свежести». Коржи продаются при этом за 300 рублей
Судя по запаху — даже не второй

Вообще, мы собирались на этом закончить наше путешествие по КрасТЭЦ. Пока ждали машину около кафе, продавщица просрочки вышла к нам и спросила, почему мы фотографировали ее товары. Я попыталась отмазаться тем, что хотела сравнить цены.

«Разве это красиво? Потом понапишите про нас всякого опять», — возмутилась женщина.

Мы поспешили уйти оттуда, чтобы больше не привлекать к себе внимания. В целом после пары часов на КрасТЭЦ я изрядно устала.

В одном из магазинов висит вот такая реклама хостела для тех, кто приехал в Россию на заработки

Итоги

Первое соприкосновение с этим рынком оказалось для меня очень насыщенным — я продегустировала фрукты, купила джинсы, подышала ароматами китайского пластика и азиатской еды, и даже успела ввязаться в небольшой конфликт. Этот рынок живет по своим законам и больше похож на «город в городе», где можно приобрести все товары и услуги, не выходя за его пределы. Тем не менее он оказался намного меньше, чем я представляла.

Свободные ряды, полупустые прилавки в мясных магазинах намекают, что люди все чаще выбирают удобные и предсказуемые альтернативы. И хотя здесь все еще можно найти идеальные джинсы и поторговаться, возникает вопрос: как долго еще продержится этот островок прошлого?

Екатерина Беленкова специально для Newslab

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