«По себестоимости отдаю!»: как выживает легендарный рынок КрасТЭЦ в эпоху маркетплейсов

С рынком КрасТЭЦ знаком едва ли не каждый коренной красноярец — сюда приезжали с родителями, чтобы обновить гардероб перед школой, закупиться продуктами, а заодно отведать настоящую самсу или лагман. Корреспондент Newslab впервые побывала на КрасТЭЦ и узнала, как и чем он живет во времена маркетплейсов, супермаркетов и ужесточения миграционной политики.

Продуктовый рынок

Рынок КрасТЭЦ находится в самом начале Красраба — и это был единственный известный мне ориентир. К счастью, не заметить его сложно: внимание привлекает огромное здание с надписью «КрасТЭЦ». Но начнем мы экскурсию не с него, а с продуктового рынка, который расположен сразу за торговым комплексом. Кстати, приехала я сюда вместе с коллегой. Это место в моем представлении было не только огромным, но и не самым безопасным.

Первым делом мы остановились у прилавка, где торгует женщина из Киргизии. На двух столах, придвинутых друг к другу и накрытых узорчатой тканью, лежат коржики, пончики, хворост, лепешки. Женщина рассказывает, что вся выпечка домашняя.

«Пончики — очень вкусные. 100 рублей за пакетик, там 330 грамм. Есть домашняя пахлава, она 300 рублей. А это наш национальный напиток, делается из пшеницы и кефира — джарма», — дружелюбно рассказывает женщина.

Мы взяли пончики, уж очень аппетитно выглядел целый пакет выпечки за небольшие деньги. Похоже на жареное пирожковое тесто, посыпанное сахарной пудрой.

Дальше идут ряды с овощами и фруктами. Только успеваешь подойти, так тебе уже разрезали нектарин из Ташкента и подают на ноже кусочек дыни — все сочное и сладкое, в супермаркете такого не встретишь. Не успеваю опомниться, как 400 моих рублей улетают на покупку фруктов. И хотя я прошу всего полкило нектаринов, продавец из Азербайджана с лучезарной улыбкой запихивает мне в пакет разные виды персиков и абрикосов.

«Так много и так дешево?», — удивляюсь я.

«Фуру привезли — надо продавать. А такие ела? Не ела. Ой, как плохо, я тебе сейчас положу, — говорит мужчина и докладывает в мой пакет инжирные персики, пока я ищу деньги. — Да ты кушай-кушай, не торопись».

Мужчина говорит, что на рынке торгует уже давно, а про облавы силовиков коротко и тихо отвечает: «Нас это не касается».

В обед на рынке не протолкнуться, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь. В торговых рядах возникает ощущение хаоса из-за толпы, шума и разномастных товаров. Здесь соседствуют и продукты, и ларек с лепешками, и прилавок с техникой. Из колонки играет песня Шамана «Я русский», что создает небольшой диссонанс. Дорожек или настилов никаких нет, поэтому белые кеды быстро сереют.

Обязательная точка на нашем маршруте — торговый прилавок с просрочкой. Хотелось проверить, существует ли он еще и что там можно купить. Однако на месте, где он до этого базировался, мы нашли только пустые коробки и другой мусор.

Тогда решили подойти к одному из продавцов и узнать у него. Хотя спрашивать, где можно купить просроченные продукты, было и неловко. В итоге, нам дали инструкцию перейти на «ту сторону» (через дорогу, — прим.ред.) к прилавкам с одеждой. В целом, выражение «тот рынок» мы услышали от торговцев здесь не один раз. Как будто бы дорога разделяет продуктовый и вещевой на два разных мира, и люди это ощущают.

Материалы по теме «Способ заполнить пустоту внутри»: психолог о буме на Лабубу и «детских» увлечениях Когда здоровые увлечения граничат с патологией

А еще — мужчина, увидев, что я нахожусь в опасной близости к козырьку, сказал: «Аккуратно, не ударься». Заботливый жест меня по-человечески впечатлил.

Как оказалось после, мы неверно поняли продавца. Но перед тем, как это осознать и вернуться обратно, нам предстояло путешествие в мир китайской одежды и косметики, запаха пластика и фейковых Лабубу.

Рынок одежды

Переходим дорогу. Здесь открываются просторные ряды, завешанные разномастной одеждой: камфуляжи, десять тысяч разных кепок, трендовые вязаные накидки, купальники, джинсы. Я много раз слышала байки от знакомых, как они покупали на КрасТЭЦ вещи за тысячу, а то и за 500 рублей. Когда женщина озвучила мне цену в 4,5 тыс. рублей за костюм, то я, мягко говоря, удивилась. Такие цены вполне можно найти в шоурумах в центре города.

Вообще, по сравнению с продуктовым рынком, этот выглядит недружелюбно и пустынно. Людей здесь гораздо меньше. Вокруг серые навесы и подозрительные мужчины, один из которых проходя мимо, сказал: «Девочки, красотки гуляют». Не знаю, был он продавцом или покупателем, но такие «комплименты» навязчивы и почти всегда неприятны. А в местах вроде этого даже пугают.

Заманивают тут как-то лениво. Стандартные фразы: «Носочки, футболочки, платья» звучат, но редко и без энтузиазма. Да и когда мы подходили к прилавкам, внимания на нас особо не обращали.

Из любопытного, мы обнаружили ряды, где торгуют только китайцы. Русскую речь там не услышишь, да и к 16 часам все павильоны уже закрывались. Дальше мы забрели в магазин с китайскими продуктами — здесь за небольшие деньги можно найти соевое мясо, моти, аутентичные соусы и 20 видов лапши. Посетителей немного, в основном мамы с детьми подросткового возраста. Я не могла понять, откуда слышу китайскую речь, но оказалось, что у женщины за кассой был говорящий калькулятор. Он озвучивал цифры, которые набирала продавщица.

Изначально я не планировала покупать одежду на рынке. Но захотелось снова постоять на картонке за шторкой и понастольгировать. Раньше я жила в Минусинске, где мы постоянно ходили на рынок за вещами, потому что там были доступные цены, а маркетплейсы тогда еще не открылись. Были у меня и попытки заказывать одежду с «Алиэкспресса», но вся она оказывалась стопроцентной синтетикой. Такую даже на тряпки не пустишь, только в утиль.

И вот, мы остановились у павильона с джинсами. Продавец здесь оказался азербайджанцем, который торгует на КрасТЭЦ уже 20 лет.

«За сколько продаете?» — интересуюсь я.

«Не обижу по цене, договоримся. Я тебя помню, ты уже у меня джинсы покупала», — отвечает продавец, лукавя, потому что на КрасТЭЦ я впервые.

Мужчина прикинул мои размеры и достал несколько пар разных джинсов.

Джинсы отлично сидят в талии, но оказываются невероятно длинными.

«Счастливый вы человек, что подшивать надо. Есть те, которым длины не хватает. А фигура какая роскошная, все что ни покажешь, идеально садится!» — расхваливает мужчина.

Я прошу показать «потемнее» и «вот те черные», параллельно расспрашивая про то, изменилось ли тут что-то за все 20 лет его работы.

«У меня очень много своих клиентов! Всегда звонят, спрашивают: „Ты на работе?“ Мои клиенты всегда возвращаются, закажут в интернете пару раз — ничего не подходит. В „Планете“ такие джинсы, как у меня, стоят по 20 тыс. рублей. Один в один», — хвалит свой товар мужчина.

Попутно спрашиваю, не было ли у него проблем из-за того, что рынок регулярно проверяют правоохранители и Роспотребнадзор. Мужчина заверил, что с его документами все в порядке, поэтому он не боится.

В итоге я нашла те джинсы, которые сидели идеально. Спрашиваю, что в итоге с ценой? Ответ — 4,5 тыс. рублей, но только для меня 3,5 тыс. рублей. Классические рыночные продажи. Я не умею играть по этим правилам и уже готовлюсь отказываться, как слышу: «Какая цена устроит?»

«Могу 2,5 тыс. отдать. Собираюсь в отпуск, не хочу сильно тратиться», — отвечаю я честно.

«Хорошо, давай за 3 тыс., сделаю еще скидку», — говорит продавец.

«Нет, спасибо, я пойду пожалуй», — здесь идет не только торг с продавцом, но и мой внутренний, джинсы-то и правда хороши, а я уже давно в поисках «тех самых».

«Ладно, ни тебе, ни мне — 2,7 тыс. рублей. По себестоимости отдаю, порадуешься в отпуске», — отвечает мужчина.

«Спасибо большое, буду вас вспоминать теперь», — улыбаюсь и перевожу деньги на счет продавца.

Так что, даже если у вас нет опыта торгов, здесь научат. Правда не знаю, где теперь этим навыком можно пользоваться — возможно судьба снова заведет вас на КрасТЭЦ.

Не обнаружив и здесь прилавок с просрочкой, спрашиваем у женщины, которая торгует кепками, где же его найти.

«На конечной, где трамваи. Но это на том рынке, у нас здесь просрочки нет», — говорит она.

Просрочка

И вот, после еще 15 минут блужданий по другой стороне, мы все-таки нашли этот самый, почти мифический прилавок. Инструкция, как его найти — выходите из продуктового к конечной остановке трамвая, переходите через рельсы напротив кафе и оказываетесь у дурно пахнущей кучи. Это он. Рядом стоят несколько бабушек, одна из них даже что-то купила.

К сожалению, кучей все не исчерпывается — есть еще «закуток», от воспоминаний о котором мне тошно до сих пор. Когда мы зашли туда, в нос ударил гнилостный запах. В коробках лежало позеленевшее мясо в упаковках, битые яйца, растекшиеся от жары шоколадные коржи. Отмечу, что цены при этом были не низкие, добавьте 20 рублей в супермаркете и получите тот же продукт, но с гарантией безопасности для здоровья. Через минуту нас на этой точке уже не было.

Вообще, мы собирались на этом закончить наше путешествие по КрасТЭЦ. Пока ждали машину около кафе, продавщица просрочки вышла к нам и спросила, почему мы фотографировали ее товары. Я попыталась отмазаться тем, что хотела сравнить цены.

«Разве это красиво? Потом понапишите про нас всякого опять», — возмутилась женщина.

Мы поспешили уйти оттуда, чтобы больше не привлекать к себе внимания. В целом после пары часов на КрасТЭЦ я изрядно устала.

Итоги

Первое соприкосновение с этим рынком оказалось для меня очень насыщенным — я продегустировала фрукты, купила джинсы, подышала ароматами китайского пластика и азиатской еды, и даже успела ввязаться в небольшой конфликт. Этот рынок живет по своим законам и больше похож на «город в городе», где можно приобрести все товары и услуги, не выходя за его пределы. Тем не менее он оказался намного меньше, чем я представляла.

Свободные ряды, полупустые прилавки в мясных магазинах намекают, что люди все чаще выбирают удобные и предсказуемые альтернативы. И хотя здесь все еще можно найти идеальные джинсы и поторговаться, возникает вопрос: как долго еще продержится этот островок прошлого?

Екатерина Беленкова специально для Newslab