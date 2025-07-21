«Одна большая дружная семья»: как тысячи красноярцев отметили День металлурга на острове Татышев

Тысячи красноярцев — от ветеранов до молодежи — собрались на острове Татышев, чтобы отметить День металлурга. В этом году компания РУСАЛ в честь своего 25-летия организовала большой фестиваль, который объединил поколения. Улыбки, теплые встречи и атмосфера семейного праздника — в фоторепортаже Newslab.

Когда завод — это целая жизнь

19 июля остров Татышев превратился в центр притяжения для красноярцев всех возрастов. В этот день чествовали тех, кто посвятил свою жизнь сложной, но важной профессии, и тех, кто только начинает свой путь в металлургии. Праздник стал настоящим символом единства и преемственности, где традиции переплетаются с инновациями, а опыт старшего поколения передается молодым специалистам. На остров приходили целыми семьями, компаниями друзей, парами и в одиночку — для каждого здесь нашлось что-то по душе.

«Я хожу на праздничные концерты в День металлурга каждый год. Эта традиция зародилась, когда мероприятия проводились еще в парке Космонавтов. Все-таки я живу в Советском районе, на улице Металлургов, и для меня важно участвовать в этом празднике. Да и как можно пропустить такой концерт? Приехали такие знаменитые артисты, тут такая хорошая энергетика!» — поделилась гостья праздника Татьяна.

Ключевой темой фестиваля стала преемственность поколений. Это не просто красивые слова: со сцены чествовали настоящие трудовые династии, чей общий стаж на Красноярском алюминиевом заводе насчитывает сотни лет. Так, на сцену вышла семья Ахтуловых, где муж и жена вместе уже 32 года, а их дочь пошла по стопам родителей и работает на КрАЗе. Династия Кайдараковых, основатель которой отдал производству 37 лет, а теперь его дело продолжают сын и дочь. И особенно впечатляющая история семьи Ма-Син-Чер — 22 представителя этой фамилии в сумме проработали на КрАЗе более 400 лет!

«Красноярск — это столица РУСАЛа. Сегодня Красноярский алюминиевый завод выпускает в год более 1 миллиона тонн продукции, которая востребована от космоса до смартфона. Но самое главное на предприятии — это люди. Сильные, смелые, знающие свое дело. Это ветераны, наши трудовые династии, молодые лидеры. Мы очень гордимся нашим коллективом и любим нашу большую семью, которая называется РУСАЛ, которой сегодня исполнилось 25 лет. Пускай ваш жизненный путь был таким же легким и светлым, как алюминий», — поздравил всех собравшихся управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова подчеркивает, что День металлурга давно перерос рамки профессионального праздника.

«Сегодня мы всем городом Красноярском поздравляем всех наших металлургов с большим праздником. В этом городе находится сразу несколько крупных предприятий, в том числе Красноярский металлургический завод. Многие красноярцы так или иначе связаны с этой отраслью. Мы считаем, что День металлурга — это праздник для всего города», — отметила она.

Эту идею поддержали и другие спикеры.

«День Металлурга всегда для всех был не просто как профессиональным, но и городским праздником. В Красноярске и крае очень много металлургов. Только на красноярской промплощадке работает больше 10 тысяч человек, не считая членов семьи, ветеранов, подрядчиков. Это уже одна большая дружная семья», — отметил депутат Госдумы Александр Дроздов.

Музыка для всех поколений

Музыкальная программа идеально отразила главную идею фестиваля. На сцене выступили группы, которые любит и молодежь, и старшее поколение — PIZZA и «ЧАЙФ». Гости с удовольствием подпевали и романтичным трекам, и легендарным рок-хитам.

«Я каждый год прихожу на концерт в День Металлурга уже шесть лет. Когда-то мы случайно большой компанией попали на мероприятие, и так появилась эта традиция. А мой молодой человек Октаргай здесь впервые — его впереди ждет еще много интересного», — рассказала зрительница Валерия.

Сами артисты тоже оценили горячий прием красноярцев.

«После непродолжительной паузы мы снова в Красноярске! И снова встреча получилась потрясающей! Спасибо, красноярцы! С праздником, металлурги России!» — написала группа «ЧАЙФ» после концерта в своих соцсетях.

Завершился этот насыщенный вечер красочным фейерверком, который раскрасил небо над Енисеем тысячами огней.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной