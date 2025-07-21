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«Одна большая дружная семья»: как тысячи красноярцев отметили День металлурга на острове Татышев

«Одна большая дружная семья»: как тысячи красноярцев отметили День металлурга на острове Татышев

21.07.2025
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День металлурга как всегда прошел с размахом

Когда завод — это целая жизнь

19 июля остров Татышев превратился в центр притяжения для красноярцев всех возрастов. В этот день чествовали тех, кто посвятил свою жизнь сложной, но важной профессии, и тех, кто только начинает свой путь в металлургии. Праздник стал настоящим символом единства и преемственности, где традиции переплетаются с инновациями, а опыт старшего поколения передается молодым специалистам. На остров приходили целыми семьями, компаниями друзей, парами и в одиночку — для каждого здесь нашлось что-то по душе.

На лужайке у главной сцены расположились гости фестиваля
Среди них было немало молодежи
Кто-то пришел целыми семьями — с детьми и внуками
Другие, как красноярка Ирина и ее супруг, рассказывают, что походу на концерт не помешала даже перелом ноги. Семья предусмотрительно взяла с собой стульчик

«Я хожу на праздничные концерты в День металлурга каждый год. Эта традиция зародилась, когда мероприятия проводились еще в парке Космонавтов. Все-таки я живу в Советском районе, на улице Металлургов, и для меня важно участвовать в этом празднике. Да и как можно пропустить такой концерт? Приехали такие знаменитые артисты, тут такая хорошая энергетика!» — поделилась гостья праздника Татьяна.

Гостья фестиваля Татьяна

Ключевой темой фестиваля стала преемственность поколений. Это не просто красивые слова: со сцены чествовали настоящие трудовые династии, чей общий стаж на Красноярском алюминиевом заводе насчитывает сотни лет. Так, на сцену вышла семья Ахтуловых, где муж и жена вместе уже 32 года, а их дочь пошла по стопам родителей и работает на КрАЗе. Династия Кайдараковых, основатель которой отдал производству 37 лет, а теперь его дело продолжают сын и дочь. И особенно впечатляющая история семьи Ма-Син-Чер — 22 представителя этой фамилии в сумме проработали на КрАЗе более 400 лет!

«Красноярск — это столица РУСАЛа. Сегодня Красноярский алюминиевый завод выпускает в год более 1 миллиона тонн продукции, которая востребована от космоса до смартфона. Но самое главное на предприятии — это люди. Сильные, смелые, знающие свое дело. Это ветераны, наши трудовые династии, молодые лидеры. Мы очень гордимся нашим коллективом и любим нашу большую семью, которая называется РУСАЛ, которой сегодня исполнилось 25 лет. Пускай ваш жизненный путь был таким же легким и светлым, как алюминий», — поздравил всех собравшихся управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

Евгений Курьянов поздравил металлургов со сцены вместе со своей дочерью
Ольга Ахтулова получает награду за верность металлургии
Семья Кайдараковых также стабильно трудится на КрАЗе уже многие годы
А семья Масинчер в своем полном составе не поместилась бы на сцене — всего династия насчитывает 22 представителя

Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова подчеркивает, что День металлурга давно перерос рамки профессионального праздника.

«Сегодня мы всем городом Красноярском поздравляем всех наших металлургов с большим праздником. В этом городе находится сразу несколько крупных предприятий, в том числе Красноярский металлургический завод. Многие красноярцы так или иначе связаны с этой отраслью. Мы считаем, что День металлурга — это праздник для всего города», — отметила она.

Елена Южакова

Эту идею поддержали и другие спикеры.

«День Металлурга всегда для всех был не просто как профессиональным, но и городским праздником. В Красноярске и крае очень много металлургов. Только на красноярской промплощадке работает больше 10 тысяч человек, не считая членов семьи, ветеранов, подрядчиков. Это уже одна большая дружная семья», — отметил депутат Госдумы Александр Дроздов.

Александр Дроздов

Музыка для всех поколений

Музыкальная программа идеально отразила главную идею фестиваля. На сцене выступили группы, которые любит и молодежь, и старшее поколение — PIZZA и «ЧАЙФ». Гости с удовольствием подпевали и романтичным трекам, и легендарным рок-хитам.

Валерия и Октаргай
Зрителей собралось действительно много!
Кстати говоря, их не испугал даже начавшийся во время концерта дождь

«Я каждый год прихожу на концерт в День Металлурга уже шесть лет. Когда-то мы случайно большой компанией попали на мероприятие, и так появилась эта традиция. А мой молодой человек Октаргай здесь впервые — его впереди ждет еще много интересного», — рассказала зрительница Валерия.

Перед разогретой публикой выступила этно-группа Otyken

Сами артисты тоже оценили горячий прием красноярцев.

«После непродолжительной паузы мы снова в Красноярске! И снова встреча получилась потрясающей! Спасибо, красноярцы! С праздником, металлурги России!» — написала группа «ЧАЙФ» после концерта в своих соцсетях.

Группу PIZZA красноярцы ждали с нетерпением
Фото: Сергей Чивиков
Зал активно подпевал артистам
Фото: Сергей Чивиков
А «ЧАЙФ» наверняка знаком старшему поколению
Фото: Сергей Чивиков
На сцене прозвучали легендарные хиты
Фото: Сергей Чивиков
И все остались довольны
Фото: Сергей Чивиков
Финал праздника — яркий фейерверк
Фото: Сергей Чивиков
Финал праздника — яркий фейерверк
Фото: Сергей Чивиков
Финал праздника — яркий фейерверк
Фото: Сергей Чивиков

Завершился этот насыщенный вечер красочным фейерверком, который раскрасил небо над Енисеем тысячами огней.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

Южакова Елена Михайловна
Южакова Елена Михайловна
Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти
Дроздов Александр Сергеевич
Дроздов Александр Сергеевич
Депутат Государственной думы РФ

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