«Про динозавров, науку и искусство»: что интересного показали на Всероссийском фестивале «Открытие» в Шарыпово

1-2 августа в городе Шарыпово Красноярского края прошел второй Всероссийский фестиваль «Открытие», посвященный 25-летию сенсационной находки, прославившей город на весь мир. В 2000 году на территории Берёзовского разреза обнаружили кости рептилий Юрского периода. В честь крупного палеонтологического открытия в Шарыпове решили проводить фестиваль, который стал мощным импульсом для развития города, привлечения туристов и популяризации палеонтологии в России. Корреспондент Newslab побывала на этом празднике науки.

Два дня город Шарыпово жил в ритме «Открытия», предлагая шарыповцам и гостям всё самое интересное: от научных лекций до концертов.

Фестиваль собрал более 30 000 участников и удачно объединил науку и развлечения: днем гости фестиваля погружались в мир древних ящеров, слушая лекции ведущих палеонтологов, а также соревновались в креативе, участвуя в конкурсах на лучший арт-объект, костюм и сувенир «Открытия». А вечером можно было послушать восходящих российских звезд и известных исполнителей.

Практически все лекции и экскурсии проходили при полных залах. Известные блогеры, ученые палеонтологи делились знаниями о происхождении, жизни и эволюции динозавров, раскрывали интересные археологические факты и отвечали на вопросы любознательной публики.

Татьяна Вовк с восторгом рассказала о лекции про динозавров: «Мне очень понравилось, всё было осовременено, доступным языком. Из нового узнала, что у динозавров, оказывается, были губы! Нам рассказали, как они жили, как они спали, двигались, почему у них лапы такие».

Почему именно Шарыпово? Ученый-палеонтолог Сергей Краснолуцкий считает, что на территории Березовского разреза образовался особый слой твердых пород, и именно это обстоятельство помогло сохранить останки рептилий до наших дней.

В Шарыпово активно ведется строительство динопарка — уникального проекта, реализуемого в рамках Всероссийского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По словам ученого, именно на территории Березовского разреза в 2000 году были найдены первые кости динозавров, включая останки древнейшего хищного динозавра среди тираннозавроидов — его назвали килеск, что в переводе с хакасского означает «ящерица» (лат. Kileskus aristotocus). Здесь же были обнаружены останки динозавра, достигающего в длину 12 метров, ранее обнаруженного только в Китае, а также кости небольших динозавров Юрского периода, летающих ящеров, крокодилов, осетровых рыб и предков млекопитающих.

«Мы активно сотрудничаем с коллегами из Германии, и результаты наших совместных исследований опубликованы в более чем 30 научных статьях, — подчеркивает Сергей Краснолуцкий. — На сегодня описано уже 13 видов древних млекопитающих, названия мы посвящаем нашим местам — тагария, таштыкия, урюпия. Сейчас описывается харистодера — небольшое крокодилоподобное существо, а также несколько млекопитающих. Будем работать и дальше: думаю, что будут описаны еще порядка 15 видов древних млекопитающих».

Не менее увлеченно рассказывает о палеонтологии и автор популярного проекта «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев: «Для меня самая важная находка, конечно же, килеск, потому что это ранний процератозавр. Во-первых, это новые знания об эволюции этой группы животных, а она достаточно широкая. Их и в Узбекистане находили, и в Китае. А теперь есть и у нас. Череп — это прямо большая находка!».

Но фестиваль «Открытие» — не только про науку. Два вечера подряд на главной сцене в парке Центральный выступали молодые и популярные артисты: Nemiga, Amirchik, «Травма», финалисты музыкального шоу «Голос» братья Поздняковы, группа «Перемотка», Ваня Дмитриенко и другие.

«Город Шарыпово никогда не рассматривался как центр притяжения туризма, и мы решили изменить ситуацию, — делится глава города Шарыпово Вадим Хохлов. — Так и родилась идея проведения такого фестиваля „Открытие“ — про динозавров, про науку, про искусство. Горожанам очень понравилась задумка. Это видно по тому количеству людей, которые присутствовали на празднике: приехали гости не только из Красноярского края, но и из других субъектов федерации, это вдвойне приятно. Сегодня фестиваль превращается в хорошую добрую традицию».

Вадим Хохлов отметил, что фестиваль не состоялся бы без поддержки Фонда Андрея Мельниченко и компании СУЭК-Красноярск.

Самым зрелищным и волнующим моментом фестиваля стало объявление победителей конкурса арт-объектов, посвященных динозаврам. 1-е место и сертификат на 100 тысяч рублей заслуженно получили Сергей Неб и творческая группа ребят из Детско-юношеского центра за тираннозавра Рекса. 2-е место и сертификат на 70 тысяч достались талантливой Юлии Плотниковой с ее «цветочным» динозавром Анфисой. 3-е место и 50 тысяч рублей получил творческий коллектив журналистов газеты «Огни Сибири» за креативного «Газетозавра» Огняшу.

Юлия Плотникова уже во второй раз становится призером конкурса динозавров: «Я педагог, работала в школе, а сейчас у меня своя творческая студия для детей — занимаюсь с детьми рукоделием и лепкой». Юлия поделилась, что выигранные деньги потратит на путешествия, чтобы набраться вдохновения для новых творческих проектов.

Фестиваль «Открытие» в Шарыпово — история о том, как любовь к науке и истории может изменить город, привлечь внимание к региону и подарить жителям новые возможности для развития. Это яркий пример того, как прошлое может стать основой для будущего.

Ирина Егорова специально для Newslab