«Ёжики в тумане»: красивые летние фото авиалайнеров в красноярском аэропорту

Аэродромы никогда не спят. В любое время суток здесь кипит жизнь — кто-то прилетает, кто-то улетает, кого-то встречают или провожают. Даже в непогоду работа не останавливается ни на секунду.
Поэтому в туманный августовский день красноярский международный аэропорт имени Д.А. Хворостовского принял группу журналистов с фотоаппаратами, которые хотели понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.
Обеспечением работы аэропорта занимается огромное количество людей. Корреспондент Newslab понаблюдал за тем, как готовят самолет к вылету.
Когда самолет обслужен, на поле появляется экипаж. Следом за ними на посадку идут люди, которым требуется особенная помощь.
Раньше посадка в самолет в любую погоду выглядела одинаково: контроль, спуск к выходу на поле, посадка в автобус и поездка на стоянку самолета. При строительстве перед Универсиадой нового терминала аэропорта предусмотрели специальные телескопические трапы. В воздушной гавани Красноярска их шесть.
Параллельно с посадкой людей в самолет начинается загрузка багажа. Времена, когда чемоданы могли вскрыть и украсть из них что-то ценное, давно ушли в прошлое.
Безопасности в аэропорту уделяют очень большое внимание. Поэтому самолеты не остаются без внимания до самого выхода на взлетную полосу.
Количество пассажиров в красноярском аэропорту по итогам 2024 года перевалило за 4 млн человек. Поэтому перерывов в рейсах на прилет и отлет почти нет.
Туман не испортил нашего «общения» с самолетами, а дополнил его новыми впечатлениями. До новых встреч в аэропорту. А вам нравится летать?
С воздушным приветом, интернет-газета Newslab,
фото Алины Ковригиной