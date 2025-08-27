Главная
«Ёжики в тумане»: красивые летние фото авиалайнеров в красноярском аэропорту

27.08.2025
Самолеты летают даже в туманную погоду

Аэродромы никогда не спят. В любое время суток здесь кипит жизнь — кто-то прилетает, кто-то улетает, кого-то встречают или провожают. Даже в непогоду работа не останавливается ни на секунду.

Споттинг
вид увлечения, заключающийся в наблюдении и фотографировании самолётов (а также поездов и судов).

Поэтому в туманный августовский день красноярский международный аэропорт имени Д.А. Хворостовского принял группу журналистов с фотоаппаратами, которые хотели понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Августовский туман очень плотный. Машины буквально «выныривают» из него на парковку
Несмотря на это, на табло прилета и отправления самолетов нет информации о задержках
Люди свободно проходят регистрацию
А потом отдыхают в ожидании своего вылета

Обеспечением работы аэропорта занимается огромное количество людей. Корреспондент Newslab понаблюдал за тем, как готовят самолет к вылету.

В предполетной подготовке самолета участвует большое количество людей
К крылатой машине подвозят топливо
Его заправкой и контролем правильности выполнения этой операции занимается сразу несколько человек
Доставка багажа и различных грузов на борт улетающего самолета
Современный трап — это машина с установленной в кузове лестницей. Раньше это была просто лестница на колесиках
Прилет и отлет обязательно контролируют пожарные

Когда самолет обслужен, на поле появляется экипаж. Следом за ними на посадку идут люди, которым требуется особенная помощь.

Экипаж идет к своему самолету
На поле нет никаких различий: хоть ты приглашенный фотограф, хоть стюардесса, будь добр надеть сигнальный жилет
Людей, пользующихся инвалидными колясками, доставляют на борт на специальном транспорте
Кстати, свою коляску они должны сдать в багаж, а по территории аэропорта и к самолету их доставят на коляске воздушной гавани

Раньше посадка в самолет в любую погоду выглядела одинаково: контроль, спуск к выходу на поле, посадка в автобус и поездка на стоянку самолета. При строительстве перед Универсиадой нового терминала аэропорта предусмотрели специальные телескопические трапы. В воздушной гавани Красноярска их шесть.

Пассажиров к самолету доставляют двумя способами
Первый — это традиционный автобус
Когда очередной раз полетите, обратите внимание на разметку на поле. Здесь правил куда больше, чем на обычной дороге
Но для пассажиров предпочтительнее, когда самолет подкатывают к телескопическому трапу — специальной «трубе», по которой можно попасть сразу в здание аэропорта

Параллельно с посадкой людей в самолет начинается загрузка багажа. Времена, когда чемоданы могли вскрыть и украсть из них что-то ценное, давно ушли в прошлое.

Багаж доставляют на борт на специальных тележках
Загрузка и разгрузка идет с помощью транспортера
Чемоданы аккуратно перекладывают на него, попутно проверяя бирки
А потом чемоданы едут в самолет и там размещаются в багажном отсеке
А это, скорее всего, почта

Безопасности в аэропорту уделяют очень большое внимание. Поэтому самолеты не остаются без внимания до самого выхода на взлетную полосу.

Самолет готов к вылету
При движении самолета по перрону, его сопровождает машина с мигалкой. Особенно это важно во время тумана
Следуй за мной
По взлетной полосе уже никакого сопровождения
Самолет легко отрывается от земли и уходит в небо

Количество пассажиров в красноярском аэропорту по итогам 2024 года перевалило за 4 млн человек. Поэтому перерывов в рейсах на прилет и отлет почти нет.

А этот борт только что прилетел в Красноярск
Пассажиры покидают его
Багаж уже выгружен и его количество сверено
Выгрузка последних вещей
И тут еще одна традиция, о которой точно не знает большинство людей — после прилета капитан воздушного судна лично обходит его по кругу
Он контролирует состояние самолета после полета и, наверняка, благодарит его за еще один удачный рейс
Добро пожаловать в Красноярск

Туман не испортил нашего «общения» с самолетами, а дополнил его новыми впечатлениями. До новых встреч в аэропорту. А вам нравится летать?

С воздушным приветом, интернет-газета Newslab,
фото Алины Ковригиной

