«Ёжики в тумане»: красивые летние фото авиалайнеров в красноярском аэропорту

Несколько раз в год красноярский аэропорт имени Дмитрия Хворостовского разрешает любопытным блогерам и фотографам выйти на взлётное поле, чтобы сделать красивые снимки и увидеть скрытую обычно от посторонних глаз работу авиационных работников. Newslab с небольшим опозданием поздравляет коллег с Днём воздушного флота России и показывает туманные картинки авиалайнеров и их экипажей.

Аэродромы никогда не спят. В любое время суток здесь кипит жизнь — кто-то прилетает, кто-то улетает, кого-то встречают или провожают. Даже в непогоду работа не останавливается ни на секунду.

Споттинг вид увлечения, заключающийся в наблюдении и фотографировании самолётов (а также поездов и судов).

Поэтому в туманный августовский день красноярский международный аэропорт имени Д.А. Хворостовского принял группу журналистов с фотоаппаратами, которые хотели понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Обеспечением работы аэропорта занимается огромное количество людей. Корреспондент Newslab понаблюдал за тем, как готовят самолет к вылету.

Когда самолет обслужен, на поле появляется экипаж. Следом за ними на посадку идут люди, которым требуется особенная помощь.

Раньше посадка в самолет в любую погоду выглядела одинаково: контроль, спуск к выходу на поле, посадка в автобус и поездка на стоянку самолета. При строительстве перед Универсиадой нового терминала аэропорта предусмотрели специальные телескопические трапы. В воздушной гавани Красноярска их шесть.

Параллельно с посадкой людей в самолет начинается загрузка багажа. Времена, когда чемоданы могли вскрыть и украсть из них что-то ценное, давно ушли в прошлое.

Безопасности в аэропорту уделяют очень большое внимание. Поэтому самолеты не остаются без внимания до самого выхода на взлетную полосу.

Количество пассажиров в красноярском аэропорту по итогам 2024 года перевалило за 4 млн человек. Поэтому перерывов в рейсах на прилет и отлет почти нет.

Туман не испортил нашего «общения» с самолетами, а дополнил его новыми впечатлениями. До новых встреч в аэропорту. А вам нравится летать?

С воздушным приветом, интернет-газета Newslab,

фото Алины Ковригиной