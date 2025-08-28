Искусство на промышленной площадке: художники и юные таланты открыли красоту Ирбейского разреза

Ирбейский угольный разрез в преддверии Дня шахтера превратился в масштабную творческую площадку. Профессиональные художники из Иркутска и Красноярска и юные жители поселка вместе вышли на пленэр, чтобы запечатлеть промышленные пейзажи. Событие организовала компания Эн+ Уголь совместно с сибирской арт-галереей «Диас». Как это было — в фоторепортаже Newslab.

«Рисовать с натуры — особенные эмоции»

Пять художников-профессионалов из Иркутска и Красноярска на протяжении нескольких дней работали на смотровой площадке, откуда открывается панорама угольного разреза протяженностью 2,5 километра.

Их задачей было найти эстетику там, где обычный человек видит лишь суровую промышленную реальность — мощные экскаваторы, угольную черноту, прорезанную рыжими полосами породы. Место, где ежедневно кипит работа по добыче топлива, открылось с совершенно другой стороны.

Художница из Красноярска Татьяна Поспелова признается, что для нее это место стало совершенно новым впечатлением.

«Люди, которые здесь живут, для них, возможно, это все очевидно. А когда ты приезжаешь как художник, обыденные вещи приобретают магический оттенок. Как живописец я могу сказать, что по цветам и оттенкам здесь большое богатство», — отметила она.

Иркутский художник Дмитрий Стариков, привыкший к городским индустриальным пейзажам, был поражен масштабом. Он планировал написать только одну картину, но процесс его так захватил, что к концу поездки родилось сразу три работы.

«Рисовать с натуры — это особенные эмоции. Фотография не передаст объема, чувств. Вот этот желтенький трактор — он живой! Двигается, работает. Такой масштаб — это колоссально, он прям заводит. Огромная благодарность компании Эн+ за возможность увидеть эту мощь вживую и перенести ее на холст», — поделился Дмитрий.

Евгения Сморж, художник из Иркутска, добавила, что подобные проекты возрождают традиции индустриального пейзажа.

«Именно художники могут показать ту самую настоящую реальность, которая здесь и сейчас создается. Это было очень востребовано в советское время, и я думаю, эти традиции возобновляются», — рассказала Евгения Сморж.

Творческий импульс для нового поколения

На площадке мастера не только работали над своими полотнами, но и провели мастер-класс для юных художников из поселка. 15 детей, в числе которых были ученики художественной студии Ирбейского Дома детского творчества и дети сотрудников разреза, под руководством приглашенных профессионалов пробовали свои силы в создании индустриального пейзажа.

«Такие мероприятия дают возможность развит художественные способности, получить профессиональные навыки от мастеров своего дела. Это детям дает большое пространство для роста и расширения кругозора», — рассказала Яна Черкасова, заместитель директора Дома детского творчества.

Ученица 8 класса Эвелина Галкина поделилась впечатлениями: «Нам уже подсказали, как тональностями разделить слои пород. Для меня эти советы очень ценны». А пятиклассница Настя Анохина, впервые побывавшая на разрезе, добавила: «Я люблю писать пейзажи, мне это по душе».

Пленэр организовала компания Эн+ Уголь вместе с арт-галереей «Диас». По словам руководителя Арт-галереи, искусствоведа Дианы Салацкой, такое сотрудничество позволяет художникам выходить на новый уровень, находя вдохновение в индустриальных пейзажах.

«Для жителей поселка, для 415 сотрудников разреза — это труд, тяжелый и привычный. А художники видят в этом необыкновенную красоту. Шахтеры смотрят на уже созданные произведения и восхищаются», — поделилась Диана Салацкая.

Исполнительный директор Ирбейского разреза Сергей Кириченко также отметил значимость события для предприятия, являющегося опорным для всего района.

«Мы как социально ответственный бизнес стараемся вносить вклад в развитие поселка. Проведение пленэра позволяет преподнести наше предприятие с другой стороны, показать силу и характер наших людей, а детям — приобрести новые знания», — заявил Сергей Кириченко.

Созданные в ходе пленэра картины — а их получилось около 20 — будут переданы Ирбейскому разрезу и станут основой для передвижной выставки.

Поддержка подобных инициатив соответствует приоритетам Эн+ по развитию территорий ответственности компании. Компания содействует сохранению культурного наследия, поддерживает творческие проекты и укрепляет взаимодействие с местными сообществами.