«Искусство творится здесь и сейчас»: чем запомнился первый «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» в Красноярске

В преддверии столетнего юбилея художника Андрея Поздеева его наследие вышло за пределы музейных залов и наполнило жизнью остров Татышев. Так в Красноярске прошел первый арт-фестиваль «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ», объединивший лекции, творческие мастер-классы, новые паблик-арт объекты и большой концерт. Как классик вдохновил современных творцов и тысячи зрителей — в материале Newslab.

Искусство для всех

Идею фестиваля как пространства для всех воплотили в жизнь благодаря партнерству. Организаторами выступили Дом искусств и АНО «Культурно-просветительские проекты Сибири» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, компании «Полюс», фонда художника и министерства культуры Красноярского края. В результате остров Татышев на один день наполнился активностями для любого возраста.

Взрослые гости могли послушать лекции о том, как искусство меняет городскую среду, или посмотреть, как молодые авторы защищают свои креативные проекты перед экспертами. Для тех, кто хотел сам попробовать себя в творчестве, работали мастерские, где можно было создать быстрый портрет, освоить технику линогравюры или отправиться на фотопрогулку с профессионалами.

Особое внимание уделили юным гостям. Для них работала отдельная большая площадка «Волшебный лес» — с гигантской раскраской, мастер-классами и музыкой. Такой подход оценили многие родители.

«Я пришла с ребенком, дочке всё понравилось — она в восторге бегает от локации к локации. Мы уже успели сделать подвеску, браслетики и пряничек, порисовать цветы. Когда услышали про этот фестиваль, подумали, что дочке будет очень интересно погрузиться в творчество», — поделилась впечатлениями Анна Ребреева.

«Меня радует, что на городских мероприятиях становится больше детских локаций. Для взрослых всё уже предусмотрено, а для детей часто не хватает отдельных развлекательных точек, чтобы родителям не пришлось думать, куда их пристроить», — отметила гостья фестиваля Софья Селиванова.

Фестиваль стал финальной точкой большого конкурса для молодых талантов. Победители смогли представить свои работы и идеи широкой публике. Так, на питчинге проектов прозвучали концепции для интересных культурных событий и даже отдельных продуктов — от настольной игры про историю Красноярска до серии плакатов, посвященных 400-летию города.

«В первую очередь участие в питчинге дало опыт публичных выступлений. Прокачался скилл подачи информации сжато и кратко, ведь нужно было объяснить свой проект за 3 минуты. Эксперты показали точки роста и зарядили уверенностью, чтобы продолжать работать и не бояться говорить о своих идеях открыто», — рассказала участница питчинга, красноярка Анастасия Шевцова.

Поддержка таких инициатив — ключевой элемент фестиваля, отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

«У современного искусства есть огромное преимущество: оно творится здесь и сейчас и может быть интегрировано в реальную жизнь. Это то, что близко и полезно каждому нашему современнику. На питчинге мы увидели много прикладных вещей. Например, замечательную концепцию детских игровых площадок на основе творчества Поздеева, которую можно воплотить в нескольких локациях края», — рассказала Виктория Васильева.

Десять новых арт-объектов

Особое внимание зрителей привлекли 10 новых арт-объектов, установленных на поляне. Это работы молодых художников со всей Сибири. Авторы лучших эскизов из 109 заявок прошли арт-резиденцию в национальном парке «Красноярские Столбы», где доработали свои идеи с экспертами. Теперь их работы украшают Татышев-парк.

Среди работ — «Колокольчики» художника Паши Пошукая, который переосмыслил цветы Поздеева через синестезию, представив каждый цветок как уникальный звук и форму.

«Такие мероприятия — это вклад в понимание обществом, что такое современное искусство. Они помогают заинтересовать человека, чтобы он захотел узнать больше. Последние годы Красноярск семимильными шагами развивается в сфере культуры, и художникам всегда нужна поддержка», — считает Паша Пошукай.

Другой объект, «Стол и вазы» Юры Адомейко, — это работа о форме, контрформе и духовной троице.

«Паблик-арт и такие фестивали дают возможность соприкоснуться с современным искусством, актуальным, сегодняшним, и, возможно, даже пообщаться с художником. Это позволяет в хорошем смысле усложнить человека, хочет он этого или не хочет», — поделился Юра Адомейко.

Репетиция юбилея

Фестиваль стал не только ярким городским событием, но и своего рода прелюдией к празднованию 100-летия Андрея Поздеева в 2026 году. По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, первый «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» — своеобразная проба пера.

«Как мне кажется, перед культурой стоят три главные задачи: сохранение наследия, создание нового и гармонизация этих отношений. „ПОЗДЕЕВ ФЕСТ“ отлично их выполняет. Мы популяризируем творчество Андрея Геннадьевича, знакомим с новыми художниками, поддерживаем их и создаем событие для всей семьи. Кроме того, мы помогаем реализации новых идей. Все проекты на питчинге вызвали большое внимание экспертов. С авторами мы договорились встретиться позже, чтобы подумать, как их доработать и применить в культуре края», — рассказал Аркадий Зинов.

День завершился большим концертом на главной сцене: для гостей выступили красноярские группы «Твое далеко» и «Мой папа пианист», а после — хедлайнер Антоха МС.

Итогом «ПОЗДЕЕВ ФЕСТА» стали не только впечатления 12 тысяч гостей, но и реальные возможности, открывшиеся для молодых талантов. Поддержка компании «Полюс» позволила не просто провести большой городской праздник, а сделать долгосрочную инвестицию в развитие креативного потенциала региона.