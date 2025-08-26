«Просто праздник какой-то!»: лучшие фото Красмарафона «Жара 2025»

В Красноярске в минувшие выходные в 12-й раз прошел Красмарафон «Жара» — крупнейший беговой праздник Сибири при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». Легкоатлеты со всей страны собрались на площади Мира перед филармонией. Ни проливной дождь, ни холодный ветер не смогли умерить пыл спортсменов.

В главном спортивном мероприятии лета приняли участие около 4,5 тыс. человек. Большая часть забегов прошла 23 августа. Это были старты на 2 и 5 километров, а также инклюзивный и детские забеги. Самых юных спортсменов активно поддерживали родители, бабушки и дедушки — ребята прошли путь до финиша под радостные крики своих самых преданных поклонников.

На следующий день, 24 августа, на старт вышли те, кто выбрал более длинные дистанции — 10 и 21,1 километра. Утро воскресенья началось для бегунов с разминки, после чего они отправились покорять трассу. Настроение у легкоатлетов было преимущественно бодрое, хоть некоторых и не покидало волнение.

«Это мой первый официальный забег, первая „десяточка“. Готовилась усердно, бегала много и на разные дистанции, с друзьями соревновалась. Рекордов я сегодня ставить не планирую, главное для меня — это пройти дистанцию от начала до конца. Волнительно, конечно, куда ж без этого. Но в целом настроение боевое», — поделилась впечатлениями перед стартом начинающая спортсменка Юлиана Павликова.

Для многих бегунов Красмарафон «Жара» стал одним из этапов подготовки к более крупным соревнованиям. Кто-то из спортсменов даже вышел на дистанцию для того, чтобы испытать возможности организма после тяжелой травмы и длительного периода реабилитации.

«Я готовлюсь к Московскому марафону. Для меня 21 километр на „Жаре“ — это что-то вроде длительной тренировки. И я радуюсь, что она проходит в хорошей компании. Здесь собрались мои коллеги, друзья и товарищи. Поддержка коллектива — значит многое, особенно в моем случае. Дело в том, что в прошлом году у меня были некоторые проблемы с ногами, и сейчас активно восстанавливаюсь. Хочу вернуть свою форму», — рассказала участница забега и старший аналитик «Полюса» Наталья Сысоева.

Вместе с Натальей на дистанцию в 21,1 км вышел и ее коллега — старший специалист группы серверной инфраструктуры Борис Похожаев:

«Я раньше много бегал, рекорды ставил, а потом забросил это дело. Сейчас вот только года два как вернулся в строй. Вспомнил насколько же это все на самом деле здорово. Теперь стараюсь регулярно заниматься, не пропускать тренировки. Периодически вот хожу на всякие соревнования. Здесь на „Жаре“ очень крутая атмосфера, прямо заряжаешься. Хочется пожелать каждому участнику забега большой удачи», — заявил Борис.

В этом году трассы Красмарафона впервые получили официальную сертификацию AIMS. Это значит, что результаты, показанные спортсменами, теперь признаются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Для профессионалов это открывает возможность фиксировать рекорды и выполнять спортивные разряды.

«Мы с женой заядлые бегуны, поэтому стараемся не пропускать таких важных мероприятий, как полумарафон „Жара“. Абсолютно каждый забег для нас — это новая порция вдохновения, способ сделать жизнь чуточку ярче. Сегодня каждый из нас планирует поставить личный рекорд. Думаю, что в такой атмосфере сделать это не составит большого труда. Здесь все друг-друга поддерживают, болельщики хлопают, музыканты задают тон музыкой. Просто праздник какой-то!» — отметил участник забега Сергей Лазюк.

Сильнейшими на дистанции полумарафона стали Артем Попов (1:05:08), Валерий Лукин (1:06:24) и Илья Змазнев (1:07:53). Среди женщин победу одержали Наталья Аристархова (1:16:15), Екатерина Смирнова (1:17:20) и Светлана Чижикова (1:18:20). На финише бегунов встречали яркими плакатами и аплодисментами, волонтеры раздавали воду.

«Организация забега очень хорошая, вот только с погодой нам в этом году как-то не повезло. Ветер не дал показать хороших результатов, поэтому я работал чисто на победу. Готовился я к соревнованиям в Ергаках. Следующий старт — полумарафон памяти Александра Раевича в Новосибирске, там хочу пробежать дистанцию просто в свое удовольствие. Потому что не за горами наш основной старт — Чемпионат России по полумарафону. Нужно будет показать максимум», — поделился планами на будущее победитель полумарафона среди мужчин Артем Попов.

На дистанции в 10 километров первым к финишу пришел Дмитрий Тумайкин:

«Дистанция не сложная, хорошая трасса. Правда мне сразу после 5 километров бежать 10 было тяжеловато. Но я выдержал, первый и там и там, чем очень доволен. Начинающим спортсменам я бы рекомендовал не гнаться за рекордами, а стартовать в комфортном для себя темпе и постепенно, без какого-либо фанатизма, увеличивать нагрузку. Уделите должное внимание технике бега, а скорость она со временем придет», — заявил бегун.

Красмарафон «Жара» — это яркое событие конца лета. Удовольствие от участия в нем получают все. Ведь здесь одинаково тепло приветствуют как начинающих атлетов, так и опытных спортсменов. А вы бы хотели попробовать свои силы в таком забеге? Если да, то дерзайте: регистрация на следующий год уже открыта. С подробностями можно ознакомиться на сайте krasmarafon.ru.