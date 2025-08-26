«Вчера и завтра встречаются сегодня»: как Зеленогорск отметил 80-летний юбилей отрасли

Зеленогорск вместе со всей страной отмечает 80-летний юбилей атомной промышленности. Главным подарком от атомщиков стал проект «Люди и атом — энергия перемен». Тысячи горожан и гостей атомграда в течение двух выходных дней смогли погрузится в атмосферу праздника.

Атомная семья

Юбилей атомной отрасли — общий праздник для всех зеленогорцев, ведь именно строительству мощного атомного Электрохимического завода город обязан своим появлением в 1956 году. На протяжении десятилетий Электрохимический завод и руководство отрасли не только успешно решают производственные задачи, но и делают всё, чтобы жизнь в Зеленогорске была комфортной, чтобы город развивался. Поэтому и праздник в атомграде прошел «по-семейному» — душевно и весело.

В первый день на празднике «Энергия атома» работали различные интерактивные и виртуальные площадки, проходили мастер-классы, проводились познавательные опыты, не пустовали различные фотолокации, широко раскинулась ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Веселье стояло на мультиспортивной территории. Особый интерес у зрителей вызвал турнир по «Гигантскому кикеру», где вместе со школьниками соревновались ветераны. Было оживленно на сценических площадках. В Литературном сквере выступила группа «Проверено временем».

Но главный концерт прошел на центральной площади города. Вместе с местными коллективами «Новый звук», «Созвучие», «Элегия» и «Ярмарка» выступил северский гость Андрей Дерусов и шоу-балета «Атака». Состоялись флешмобы «Энергия внутри», «Атомный вальс» и «Солнечный атом». Ярким финалом стало выступление популярной группы «Dabro», которое зажгло и заставило петь хором почти семитысячную площадь.

За доблестный труд

Важным эпизодом празднования в первый день стала церемония награждения, которую провели директор по развитию продуктовой линейки атомной энергетики Госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин, старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин, генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов и глава города Вадим Терентьев.

Лучшим работникам Электрохимического завода были вручены знак отличия «За заслуги перед городом», почетные грамоты и благодарности от губернатора и Законодательного собрания Красноярского края, а также отраслевые знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма.

Владислав Корогодин зачитал поздравительный адрес, который направил зеленогорцам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и от себя добавил, что с каждым годом завод становится всё высокотехнологичней, всё эффективнее, а город всё краше.

«Перед нами стоят новые вызовы, и я уверен, что мы с ними справимся. Как говорил Омар Хайям: «Вчера и завтра встречаются сегодня». Сегодня на ЭХЗ и в Зеленогорске есть все условия, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, — отметил Владислав Корогодин.

Сергей Филимонов в своем приветствии отметил, что предприятие и впредь будет прилагать максимальные усилия, чтобы Зеленогорск был комфортным не только для работы, но и удобным для жизни.

«Атомроботех-80»

В продолжении празднования 80-летия атомной отрасли в сквере «Дружба» прошел фестиваль «Атомроботех-80». Это масштабное мероприятие было посвящено миру роботов и инновациям.

Главным событием фестиваля стал конкурс «Парад роботов», в котором зеленогорцы продемонстрировали фантастические костюмы роботов, созданные собственными руками. В конкурсе приняли участие десятки творческих личностей, причем самой маленькой было всего пять месяцев. Настоящий восторг у детей вызвало научно-познавательное шоу от красноярской «Лаборатории чудес». Также гости праздника смогли посетить различные локации, связанные с техническим творчеством, с инженерной и научной мыслью.

Особым подарком для горожан стала выставка уникальной коллекции роботов «Восстание машин», выполненных в технике сварочного искусства дивногорским мастером Сергеем Кулагиным. Многие роботы обладают движущимися элементами и создавалась иллюзия, что они вот-вот оживут.

Финалом праздника стала рободискотека и фейерверк.

Анатолий Михайлов, фото: Дмитрий Коновалов