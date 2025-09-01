Главная
«Разрез — моя жизнь!»: как в Красноярском крае отпраздновали День шахтера и юбилей Березовского разреза

«Разрез — моя жизнь!»: как в Красноярском крае отпраздновали День шахтера и юбилей Березовского разреза

01.09.2025
2
Березовский разрез — промышленный гигант и один из лидеров угледобычи

Юбилей промышленного гиганта

Первый эшелон угля на Березовском разрезе загрузили в октябре 1975 года, и именно отсюда началось строительство КАТЭКа. Сегодня это современное предприятие, единственный поставщик угля для Березовской ГРЭС и лидер по переработке бурого угля. Топливо туда поступает по 15-километровому конвейеру — самому длинному в стране. Здесь освоили выпуск термококса — основы для инновационных продуктов, таких как бездымное топливо и сорбенты.

«Это уникальное месторождение — месторождение экологически чистого угля, с минимальным содержанием серы и минимальной зольностью в целом, — отмечает генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Евгений Евтушенко. — И добывают его экологичным — открытым способом, роторными экскаваторами, работающими от электричества. Горняки Березовского разреза — наша гордость. В этом году они уже добыли более 5 млн тонн угля. Уверен, в конце года они установят новый производственный рекорд».

В День шахтера на градообразующем предприятии побывали депутаты Законодательного Собрания Красноярского края во главе с председателем Алексеем Додатко. Парламентарии познакомились с производственными процессами и понаблюдали за работой самого большого роторного экскаватора страны — ЭРШРД-5250.

Почетные гости на Березовском разрезе
«Березовский разрез — промышленный гигант. Вместе с Березовской ГРЭС его строили всей страной — это одна из комсомольских строек. И вот этот дух сохраняется в Шарыпово, его очень четко чувствуешь: город остается молодым, динамичным, и в этом большая заслуга угледобывающего предприятия!», — отметил Алексей Додатко.

Алексей Додатко (в центре) в рамках своего выезда посетил и будущий «Динопарк»
В Центральном парке города Шарыпово в честь 50-летнего юбилея Березовского разреза открыли памятник «Героям угля». Созданный при поддержке Фонда Мельниченко скульптором Ярославом Барковым, четырехметровый бронзовый шахтер уверено шагает вперед с углем в руках — знаком энергии и тепла, которые горняки несут миллионам жителей.

«В 1975 году я приехал на строительство Березовского разреза и сразу понял — это мое! Перевез сюда семью, здесь выросли мои пятеро детей. Двое из них — сын и дочь пошли по моим стопам, трудятся в родном разрезе. Для меня Березовский разрез — моя жизнь! Я очень горжусь нашим предприятием и людьми, которые здесь трудятся!», — делится воспоминаниями ветеран предприятия Анатолий Мартюшев.

Генеральный директор «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко на открытии памятника
Награды лучшим и большой концерт

В праздничный день ветераны, горняки, вместе с почетными гостями и подрастающим поколением высадили в парке Аллею шахтерской славы — это мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

«Очень приятно было вместе с супругом приложить руку к созданию такой аллеи. Аллея не только украсит парк, но станет живым напоминанием нашим детям, всем жителям города о непростом горняцком труде, ежедневном подвиге угольщиков», — говорит главный специалист отдела производственного контроля и охраны труда Березовского разреза Екатерина Алтабасова.

Высаживание Аллеи шахтерской славы
Еще одним подарком городу и поселку угольщиков Дубинино в честь золотого юбилея стали новые муралы, которые открыли в городе в праздничный день.

Мурал

А ближе к вечеру на большой сцене наградили передовиков производства. Специалисты разных профессий были отмечены ведомственными наградами — нагрудными знаками «Шахтерская слава», медалью «За заслуги в развитии ТЭК», почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Красноярского края, Законодательного Собрания, администрации города Шарыпово и корпоративными наградами. Председатель первичной профсоюзной организации Березовского разреза Сергей Плотицын был удостоен звания Почетного работника ТЭК.

Награждение передовиков производства
Праздничное настроение дарили горожанам и гостям праздника творческие коллективы из Красноярска, хедлайнером концерта стал Стас Пьеха. Завершился вечер лазерным шоу.

