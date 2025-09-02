Робопёс, искусство в VR и нескучные опыты: как РУСАЛ ФестивAL#НАУКА вдохновляет школьников на открытия

В Красноярске стартовал масштабный образовательный проект для детей — РУСАЛ ФестивAL#НАУКА — 2025. В этом году для школьников и их родителей как всегда приготовили увлекательную научно-познавательную программу с самыми разными мастер-классами, опытами и другими развлечениями. Корреспондент Newslab там побывал и пообщался с гостями и организаторами необычного праздника.

Интеллектуальный фестиваль компания РУСАЛ проводит уже девятый год в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России. В этом году фестивAL#НАУКА посвящен 25-летию компании. Каждый раз компания стремится показать самые передовые образовательные технологии, новые достижения и прорывные эксперименты.

Первым в эстафете научных активностей стал Красноярск. Интеллектуальный фестиваль прошел в ДК КрАЗа и собрал около полутора тысяч гостей.

На более чем 10 локациях организаторы разместили интерактивную выставку. Здесь расположились кинотеатр виртуальной реальности, площадка по созданию своего умного дома, мастер-класс по рисованию в VR, изучение спортивных БПЛА. Подростки и взрослые могут пользоваться с искусственным интеллектом, освоить новые инструменты в работе с ИИ и даже бросить ему вызов. Для самых маленьких участников команда проекта совместно с педагогами Монтесорри разработали специальную образовательную площадку.

«Мы делаем большое научное событие, чтобы увлечь детей наукой. На фестивале разные интересные технологические штуки — это роботы, искусственный интеллект, виртуальная реальность, — рассказала организатор фестиваля, руководитель направления по связям с общественностью Дирекции компании „РУСАЛ“ Виктория Чуприна. — В этом году у нас гораздо больше роботов, чем было раньше, в том числе два бионических робота, новая шоу-программа. И я вижу по горящим глазам ребят, что всем нравится. И это вдохновляет! Думаю, мы воспитываем новое поколение, которое сейчас научится, вдохновится идеями и через 20 лет, когда дети вырастут, то уже будут знать и уметь, как на практике активно применять роботов».

Робопёс по имени АЛЬТ, свободно разгуливающий по холлам выставки, вызвал большой ажиотаж и стал изюминкой фестиваля. Не только дети испытывали умиление и буквально замирали, когда робопёс к ним подходил, но и взрослые. Кстати, имя АЛЬТ ему дали буквально на днях подписчики группы фестиваля в соцсетях.

«У этой „собаки“ на сегодняшний день нет никакого мышления, пока это радиоуправляемая машинка: датчик сканирует пространство, может определить человека и другие предметы, но здесь нет искусственного интеллекта, чтобы собака сама по себе бегала. Если робота доработать, то его можно будет использовать для охраны. Например, голосовой ассистент сможет лаять, а установка дополнительных сканеров пространства — определять более широкий спектр предметов и ситуаций», — рассказал волонтер фестиваля Олег Попланов.

«Пока это игрушки, но в перспективе — вполне рабочие инструменты для людей, которые нуждаются в помощи роботов, — добавила Виктория Чуприна. — Робот-собака вполне может помогать в быту людям с ОВЗ, быть поводырем для слабовидящих. Такие бионические роботы сегодня могут выполнять более 20 программ».

Семья красноярцев — Кристина, Кирилл и маленькая Кира — пришла на фестиваль в полном составе и побывали почти на всех площадках.

«Мы даже не ожидали, что будет всё так масштабно и классно. Здорово, что РУСАЛ для нас организовал такой фестиваль. Мы очень сильно благодарны компании. Раньше думали, что азот — это про лёд, а это означает „безжизненный“. Теперь мы запомним, — поделилась Кристина Рыбникова. — Мы покупаем специальные детские наборы и проводим вместе с ребенком химические и физические опыты сами, по инструкции. Например, делали похожий опыт с феном и шариком, на молоке рисовали, вулкан. Поэтому нам очень понравилось всё, что здесь показали».

Красноярка Наталья пришла на научно-познавательное шоу вместе с детьми — третьеклассником Данилом и студенткой Мариной:

«Очень шоу понравилось, мы уже второй год приходим на фестиваль. Очень полезно и познавательно и детям, и взрослым. Это на самом деле популяризирует среди детей, подростков стремление развиваться в науке. Мои дети увлеклись. Больше всего впечатлили опыты с азотом».

Красноярец Иван, работающий на железной дороге, всегда увлекался наукой, поэтому и привел на фестиваль двоих детей:

«Химия мне всегда интересна была. Если бы были такие учителя в школе, то было бы хорошо. Собака забавная, думаю такие скоро будут бегать на улице. Еще бы Алису установить в игрушку, и пусть рассказывает». Дети Паша и Вероника от научного шоу и химических опытов были в восторге.

Эстафету научных активностей подхватят Шелехов, Братск, Саяногорск, Сорск, Новокузнецк, Таежный, Ачинск, Тайшет, Краснотурьинск, Североуральске, Каменск-Уральский, Бокситогорск, Пикалево, Ухта, Кандалакша, Волгоград. И уже по традиции финальным событием станет онлайн-шоу «Аlюментарно», который подытожит большой марафон науки 20 декабря.

Ирина Егорова специально для Newslab