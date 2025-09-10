«Спорт дает новое дыхание»: в Красноярске прошла корпоративная «Полюсиада»

Крупные производственные компании понимают: одной работой коллектив не скрепить. Важно создавать условия для личного общения команды. Одной из форм такого объединения является спорт. Накануне в Красноярске прошла первая «Полюсиада» — большое корпоративное соревнование, включающее в себя спортивные, семейные и профессиональные конкурсы. Корреспондент Newslab побывал на Центральном стадионе города и узнал, в каких видах соревновались сотрудники золотодобывающей компании и что именно их мотивировало на победу.

Корпоративный спорт в «Полюсе» развивается уже много лет. Не стал исключением и 2025-й — с начала года в компании проходили региональные этапы по спортивным дисциплинам, а также конкурсы профессионального мастерства и различные детские активности. Уже в сентябре сотрудники золотодобывающей компании собрались в Красноярске на первой в истории «Полюсиаде».

Наталья Касымова, директор департамента по подбору и развитию персонала компании «Полюс», рассказала, о новом формате корпоративной «Полюсиады»:

«Первый трек — конкурс профессионалов. Это наше профессиональное ядро, люди, которые добывают руду и производят золото. Второй трек — наши спортсмены. Это те, кто формирует командный дух, сплачивает нашу команду. И третий трек — это наши семьи, наше вдохновение. Также у нас новый формат формирования команд: мы объединились не по предприятиям, а по городам», — рассказала Наталья Касымова.

Наталья Касымова отметила, что основная задача этого масштабного корпоративного события — это командообразование.

«Нам очень повезло с погодой в Красноярске. В том числе и поэтому эти два дня „Полюсиады“ пролетели как один миг. Мы ощутили радость победы, яркие эмоции. Люди болели друг за друга, поддерживали коллег. Это здорово, потому что такие мероприятия сплачивают компанию и ведут ее вперед, к новым вершинам», — отметила Наталья Касымова.

В «Полюсиаде» приняли участие более 700 участников и болельщиков. В спортивном треке соревновались 8 команд. Среди видов спорта были как традиционные — плавание, волейбол, мини-футбол, шахматы, так и киберспорт FIFA.

Иван Дичаков работает инженером-химиком на Олимпиадинском ГОКе и выполняет анализ различных химических проб. На «Полюсиаде» он стал капитаном волейбольной команды:

«У нас были отборочные этапы, на которых мы выбирали из всех подразделений Олимпиады лучших игроков. Спорт для крупной компании очень важен. Мы можем отвлечься от работы, чтобы получить новое дыхание для профессиональной деятельности. К тому же здесь мы лично встречаемся с коллегами, которых знаем по работе, в том числе из других регионов», — рассказал Иван Дичаков и отметил, что в «Полюсе» корпоративный спорт поддерживается на очень высоком уровне.

Финальный волейбольный матч, в котором команда «Олимпиада» соревновалась со сборной из Москвы, собрал большое количество болельщиков. Один из них — Роман из Нижнего Куранаха. Он приехал в Красноярск, чтобы поучаствовать в соревнованиях по мини-футболу.

«Мы заняли четвертое место на соревнованиях по футболу. А здесь, на волейболе, я болею за Москву. Они хорошо играют. Здорово, что проводятся подобные мероприятия. Они скрепляют команду, развивают коммуникации между разными локациями и дают возможность познакомиться с другими людьми. В итоге рабочая команда становится одной большой сплоченной семьей», — отметил спортсмен.

Еще один трек — производственный собрал 55 профессионалов. Он позволил выявить лучших по профессии среди машинистов погрузчика, бульдозера, автогрейдера, машинистов мельниц, электрогазосварщиков, аппаратчиков, геологов, слесарей и т.д. В этом году в список добавились новые номинации — «Лучший молодой сотрудник», «Лучший наставник» и «Лучший руководитель».

Руководитель учебного центра из Магадана Сергей Сидоров приехал посоревноваться именно в номинации «Лучший руководитель». Он отметил, что ему пришлось пройти сложный отбор в своей бизнес-единице.

«Очень здорово, что у нас появилась возможность узнать лучший опыт других подразделений „Полюса“ и потом использовать его в своей работе. Это непередаваемый эффект получения заряженной энергии. Я постараюсь сохранить ее, когда вернусь в Магадан, и передать коллегам. Вместе мы сможем учесть наши резервы и подготовиться к следующей „Полюсиаде“», — рассказал Сергей Сидоров.

Последний трек — семейный — собрал 18 семейных команд. На Центральном стадионе Красноярска собрались победители детского корпоративного конкурса «Полюс: Самый-Самый... Золотой!», приуроченного ко Дню Металлурга.

В качестве подарка для участников организаторы приготовили встречу с футболистом Русланом Нигматуллиным. В ходе мотивационной сессии он рассказал о своей карьере и о том, чем занимается после ее завершения. Он пожелал участникам корпоративных соревнований постоянно стремиться вперед и не отступать после неудач.

«Цель всегда одна и та же — стать номером один в любой сфере. Для меня каждое направление — это лестница. Я одновременно продолжаю заниматься музыкой, спортом и другими делами. Просыпаясь утром, я вижу перед собой эти лестницы и понимаю, что по каждой из них должен сделать шаг вверх. С детства я записывал свои цели. Тогда я не знал слов „аффирмация“ или „визуализация“ — я просто писал и верил. В юношеском возрасте я отправил в „Спартак“ 44 письма с четким описанием своих целей. Все сбылось, кроме одной — я так и не стал лучшим вратарем в мире... Дорога наверх никогда не устлана красной дорожкой. Безусловно, есть моменты, которые даются очень тяжело. Но мне никогда не хотелось все бросить. Конечно, бывает уныние — когда делаешь все, а результата нет. Как с этим бороться? Нужно идти дальше, менять настрой, искать новые возможности».

Но соревнованиями и конкурсами «Полюсиада» не ограничилась. Для гостей Красноярска, которые приехали со всех концов страны, провели множество экскурсий и других мероприятий. Они наверняка запомнят надолго эти дни благодаря гостеприимству сибиряков, красивой природе и жарким спортивным баталиям.

Лучшей в командном зачете стала команда «Олимпиада», поэтому кубок первой «Полюсиады» остается в Красноярском крае.

Фотографии предоставлены компанией «Полюс»