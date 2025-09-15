«Вдоль колючей проволоки к несуществующему бассейну»: как я пробовала погулять по острову Отдыха

В начале 2025 года архитекторы представили новую концепцию благоустройства острова Отдыха. К 400-летию города пространство должно кардинально поменяться. Но пока остров представляет собой печальное зрелище. Корреспондент Newslab в выходной отправился прогуляться по его западной части и готов показать вам, как это выглядит.

Очаг цивилизации

Остров Отдыха в Красноярске казалось бы, самой природой предназначен для того, чтобы горожане отдыхали здесь в будни и выходные. В советское время здесь даже возвели главный городской стадион и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (изначально его строили как ледовый дворец, но потом что-то пошло не так). Через остров Отдыха ходят автобусы, здесь достаточно мест для парковки машин. Но пока он все же уступает своему более удачливому собрату — Татышеву.

Из настоящего благоустройства на острове Отдыха пока есть только открытый в 2023 году «Остров». Это небольшое пространство с лодочной станцией, эллингами, дорогим рестораном и кафе у воды. Красноярцы любят фотографироваться здесь у маяка.

Летом здесь можно взять напрокат гребную лодку, катамаран или сап и прокатиться по Абаканской протоке. Здесь фотографируются новобрачные, устраивают модные дефиле и другие мероприятия. Место достойное, так что запасаемся кофе и идем гулять.

К «лесной набережной»

Перед входом в пространство «Остров» установлена информационная табличка, которая обещает, что на острове Молокова есть где погулять. Тут и бассейн (вот мы удивились!) с пляжем, лесная набережная, спортивный лагерь, водный стадион и другие прекрасные обещания. Ведет ко всем этим прекрасным местам узкая дорожка, выложенная брусчаткой.

Первый пункт проверки — «Лесная набережная». Так назвали пространство, расположенное на «входе» в лагуну, образовавшуюся при создании перешейка между островами. Попасть на нее можно по гравийной дорожке вдоль берега, либо по пандусу.

«Набережная» представляет собой большую поляну, где даже несколько компаний спокойно могут устроить пикник и не сильно будут мешать друг другу.

Вот только для того, чтобы посидеть тут с комфортом, придется тащить с собой собственные кресла, так как бревна, которые здесь установлены, не позволят удобно устроиться и отдохнуть.

Вдоль «колючки» на пляж

Раз посидеть не получилось, мы решаем подняться обратно к путеводной тропе и пойти дальше. Вот только следующий участок хочется буквально пробежать как можно скорее — узкая дорожка идет вдоль забора с колючей проволокой по верху. Наверное, чтобы никто на территорию стадиона не забрался.

Тропинка приводит нас на будущий пляж. Начали благоустраивать его уже давно, но пока всё так и не могут сдать в эксплуатацию. Никакого «бассейна» здесь конечно же нет, зато есть детский городок, места для отдыха и даже волейбольная площадка.

Вдоль дороги установлены павильоны, где обещают разместить кафе, прокаты, места для переодевания и прочее. Но когда это заработает — никто не знает. Пока красноярцам доступны только уличные столы, где они могут перекусить тем, что принесли с собой.

Лучший вид на этот город

Обратно к «Острову» можно вернуться по другому пути — по тихой аллее вдоль Енисея, а затем через парковку снова выйти на дорожку с колючей проволокой. Сейчас, после слива воды Енисей затопил все выходы к реке. Но именно отсюда лучше всего любоваться Коммунальным мостом, речным вокзалом и другими объектами на центральной набережной.

Несмотря на все признаки неустроенности острова Отдыха, прогулка получилась вполне приятной. Ее протяженность — всего 3 км, никаких резких спусков и подъемов, доступность полная для всех. А у вас есть любимые места на острове Отдыха? Расскажите в комментариях.

Гуляла по острову Отдыха и снимала его Анна Кравченко специально для Newslab.ru