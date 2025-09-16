«Нужно прийти и показать пример!»: как волонтеры РУСАЛа навели порядок на берегах Енисея

11 лет назад компания РУСАЛ в Красноярске решила привлечь внимание к проблемам главной реки региона — Енисея. Он буквально задыхался от мусора, который оставляли на его берегах горожане. Разовая акция переросла в региональный экологический праздник для трех территорий — Красноярского края, Хакасии и Тувы. Как провели этот день красноярские волонтеры и что им удалось найти интересного — в материале Newslab.

В 2025 году «День реки» проводится в формате экоквеста, который растянулся почти на весь сентябрь. Интерактивное экологическое мероприятие позволяет «втянуть» как можно больше участников за счет расширения активностей.

Самый массовый сбор волонтеров провели 13 сентября на уже традиционном месте — это коса Орлиха. Это место в районе проспекта Ульяновский популярно как у отдыхающих, так и у тех, кто хочет потихоньку избавиться от ненужного мусора. Поэтому каждый год отсюда вывозятся десятки автомобильных покрышек и разных ненужных вещей.

«Акция РУСАЛа и En+ „День реки“ проходит во многих городах России. Но начиналась она здесь, в Красноярске, как „День Енисея“. Сегодня это официальный праздник в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тува, закрепленный соответствующими нормативными актами регионов. Заключается он в том, чтобы обратить внимание на чистоту нашей великой реки, на необходимость сохранения в чистоте ее берегов. Именно поэтому мы каждый год собираемся здесь с волонтерами. И я, конечно же, очень рада, что с каждым годом количество волонтеров растет», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛ Елена Южакова.

На стартовой поляне собрались сотрудники РУСАЛа, Эн+, а также жители Красноярска и Дивногорска, которым небезразлично, как выглядит Енисей. Елена Южакова отметила, что участников больше, чем в прошлом году. Тогда по всем городам проведения акции удалось собрать более 2,3 тыс. человек и вывезти на переработку 40 тонн отходов.

«Встать в субботу, в свой выходной, в такую погоду — это уже рекорд для каждого человека, который здесь сегодня находится. Сегодня у нас в Красноярске собралось 350 человек. Для Красноярска это не рекорд, но уже стабильность. Мы рады каждому, кто к нам сегодня присоединился. Я считаю, что мир начинается с тебя. И нужно встать и прийти, показать пример собой. Нас часто спрашивают: „Зачем вы убираете за другими?“. Но мы показываем пример, как нужно поступить, чтобы вокруг было чисто», — отметила руководитель проектов «Помогать просто» Центра социальных программ РУСАЛа Юлия Евтушок.

Она объяснила, что выбор косы Орлиха сделали по итогу предварительного осмотра территории.

«Каждый год мы проезжаем с предварительным осмотром территории, чтобы понять, всё ли здесь в порядке и есть ли здесь что убирать. Если находятся территории, которые требуют большей уборки, то мы меняем место. У нас были такие опыты. Мы работали на острове Отдыха, на Татышеве, на улице Гладкова до благоустройства. Эта площадка в последние годы требует нашего присутствия осенью, хотя бы раз в год», — рассказала руководитель проектов.

Достаточно большая группа убирающихся — студенты красноярского техникума социальных технологий. Ученики второго и третьего курса вместе с педагогами решили внести свой вклад в чистоту места, расположенного недалеко от учебного заведения.

«Приехал первый раз на подобное мероприятия. Просто за компанию с друзьями, преподавателями. Проводим время на свежем воздухе. Ну и интересно здесь. Пока ехали пообщались, поболтали, сейчас вот ходим, ищем мусор и еще что-нибудь, чтобы выиграть в конкурсе на самую необычную находку. На нашем счету уже аквариум, два дивана, шины и надгробная плита. Кто-то ее выбросил. Но мы не забрали, просто сфотографировали», — рассказал красноярский студент Александр.

Евгения с товарищами приехала в Красноярск на уборку из Дивногорска. Она работает на ГЭС и принимает участие во всех крупных экологических акциях.

«Мы с коллегами взяли машины, скооперировались и с радостью приехали. Нас человек восемь, и мы хотим собрать много мусора, чтобы было чисто, хорошо и здорово. Мне рассказывали, что здесь можно сделать какие-то необычные находки, но мы пока ничего такого не находили. Просто мусор, которому здесь не место», — рассказала женщина.

На мероприятии выделялась группа в ярких фартуках. Это сотрудники детского сада № 206. Они уже второй раз приезжают на «День реки».

«Это очень круто, это такой движ! Я просто не знаю, где еще можно такие эмоции получить. Тем более, что я — эколог по образованию. Так что для меня это вообще близкая тема. Так что мы собрали команду „хозяюшек“, чтобы навести чистоту», — рассказала предводитель команды Татьяна.

Мусор, собранный участниками акции, сразу сортировали, чтобы его можно было переработать в дальнейшем. В одну кучу складывали автомобильные шины, в другую — общий мусор. Для пластика, стекла, металла и алюминия были отдельные точки сбора.

По предварительным подсчетам, волонтеры собрали больше 400 мешков мусора. Важно, что все участники получили интересный опыт и яркие впечатления. Потому что «День реки» — не просто субботник, а возможность приложить руку к большим переменам.