Какие секреты хранит в себе закрытый город: прогулка по примечательным местам Железногорска

07.10.2025
Главная площадь Железногорска носит имя Ленина

Железногорск — небольшой город. Здесь кажется, что время течёт иначе: нет суеты большого мегаполиса, зато есть своя особая спокойная атмосфера. В нем достаточно мест, которые обязательно стоит посетить, но есть и уголки со своей особой историей, о которых знают только коренные жители. Я покажу вам мою обычную прогулку и покажу многие известные места, парки и даже пляж.

Начнём прогулку с самого центра — главной площади, носящей имя Ленина. Здесь находится здание администрации города, гостиница, банки, магазины и кофейни, а также несколько достопримечательностей. В их числе знаменитый дом с часами и памятник Ленину.

Памятник Ленину

Говорят, сначала на площади должны были поставить два одинаковых дома с башнями. На них предложили установить часы и термометр. Авторы взяли за образец часы железнодорожного вокзала в Сочи, где на циферблате были знаки зодиака.

Но в Железногорске использовали другие фигуры. Украшением часов стали символы сибирской природы: белка, медведь, заяц, снежинка. Когда-то часы даже отбивали время, но из-за жалоб жителей звук отключили.

Дом с часами недавно отремонтировали

Здесь же на площади расположен Дом культуры. Сейчас рабочие перекрашивают его стены и восстанавливают колонны. Ещё ребёнком я ходила сюда в кружок по танцам и выступала на сцене. Помню, когда была подростком, мы с родителями ходили сюда на балет «Щелкунчик». Я уже несколько лет не была в нашем Доме культуры, но воспоминания о нём до сих пор согревают душу.

Сейчас рабочие восстанавливают фасад Дома культуры
Территорию вокруг него тоже ремонтируют. Работы по ремонту дорог в городе с этом году достаточно масштабные
Неудобства можно потерпеть ради будущего удобства

От площади начинается улица Ленина, по которой можно попасть в городской парк имени С.М. Кирова. Это место всегда полно жизни, затихает парк только на ночь. В остальное время здесь гуляют родители с детьми, компании подростков, влюблённые пары.

В парке большое количество скульптур и аттракционов для людей всех возрастов. К сожалению, часть из них сейчас не работает. Также есть свой зоосад. По праздникам в парке на небольших сценах выступают приглашённые певцы и танцоры. Когда-то и мне довелось танцевать на одной из этих сцен.

Центральная улица Ленина ведет от площади к парку имени Кирова
На большой территории установлены аттракционы
Есть площадки для занятий спортом
В сосновом бору установлены небольшие сцены, где проводят концерты и различные мероприятия
В лесу вдоль дорожек установлены скульптуры, изображающие животных. Тут есть медведица с медвежатами
Семейка оленей
Лошади
А это гигантские ласки
Старый фонтан не очень красиво выглядит. Хотелось бы, чтобы его привели в порядок

Парк выходит к местному пляжу. Когда-то это было заброшенная территория, но недавно пляж отреставрировали. Теперь здесь есть лежаки и качели, смотровая площадка с лавочками.

Смотровая площадка на пляже
Территорию привели в порядок недавно
Здесь есть даже душ, чтобы ополоснуться после купания
За безопасностью отдыхающих следят спасатели
Летом эта качеля не пустует
Для загорающих поставили лежаки. На всех их, конечно, не хватает

На противоположном берегу городского озера находится «Нейтрино-парк». Путь до него неблизкий. Добраться до него можно на автобусе, но я обычно прохожу его пешком. Путь проходит мимо ЗАГСа на улице Курчатова. Здесь часто можно встретить счастливые пары молодожёнов, а само здание, построенное в 1974 году, имеет интересную форму и облицовано зеркальными панелями, из-за чего выглядит футуристично на фоне окружающих его домов.

Здание ЗАГСа облицовано зеркальными панелями и выглядит необычно
Памятник Сергею Королеву и с трудом стоящий фонарь около него

Также на пути к парку находится площадь Победы. Там установлен мемориальный комплекс, посвящённый павшим в Великой Отечественной войне. Жители города приносят сюда цветы в память об ушедших. Совсем рядом с площадью Победы расположился самый большой в городе торговый центр. Здесь на фудкорте любят проводить время подростки.

Мой знакомый, которого зовут Максим — тоже коренной житель Железногорска — рассказывал, что в детстве с друзьями любил играть за площадью Победы. По его словам, там была большая труба, в которую можно было зайти и выбраться потом в колодце. Он был открыт. Но сейчас дети туда уже не ходят.

Дальше по пути к парку можно пройти через железногорский мемориал Победы
Площадь Победы
Местные жители приносят сюда цветы не только в праздники

Дальше дорога до «Нейтрино-парка» не самая живописная. Часть пути идет вдоль ржавого забора с заброшенной территорией. Но сам парк стоит того, чтобы добраться до него. Здесь можно насладиться природой и полюбоваться местными жителями: белками, бурундуками и утками. Животных здесь кормят, поэтому они почти ручные.

Старый ржавый забор портит вид
Фонтан не работает уже долгие годы
Почти с порога нас встречает первая жительница парка — утка. Здесь их всегда огромное количество. Они не боятся человека и подбегают почти к ногам
Для белочек здесь делают кормушки
Есть и лесные жители — бурундуки. Они маленькие и быстрые, поэтому увидеть их можно не всегда. Хотя иногда и они с удовольствием подходят к людям, чтобы поесть у них с рук
В парке есть тренажёры и детские зоны
В парке есть тренажёры и детские зоны
Когда-то здесь висели качели, но из больше нет, а восстанавливать это место власти не торопятся
Местные жители устанавливают кормушки, чтобы класть в них еду животным
Некоторые кормушки совсем простые, но есть и очень сложные варианты

Моя подруга, которая сейчас учится в Санкт-Петербурге рассказала, что с парком ее связывают воспоминания о первых месяцах обучения на дому:

«Тогда у меня появилось много свободного времени, я стала часто ходить туда. Брала кофе с собой и подолгу искала животных. Сейчас я учусь в Санкт-Петербурге и большую часть года провожу там, но, когда приезжаю, люблю гулять в этом парке. Это помогает вспомнить те беззаботные времена».

Прогулка получается довольно долгой — порядка 8 километров. Это больше дневной нормы в 10 тысяч шагов. Но в то же время это прекрасный вариант для того, чтобы не выбираясь из города, отдохнуть на природе и пообщаться с друзьями.

 Кристина Шангина специально для Newslab.ru

