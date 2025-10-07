Какие секреты хранит в себе закрытый город: прогулка по примечательным местам Железногорска

Всего в 70 км от Красноярска расположен город, попасть в который могут не все. Речь идет о Железногорске. Многие красноярцы хотели бы хоть раз побывать в этом закрытом городе и вживую увидеть то, что знают с чужих слов или видели на фотографиях в интернете. Newslab попросил местную жительницу Кристину рассказать о Железногорске и показать его главные достопримечательности, чтобы погрузить читателей в его атмосферу закрытого города.

Железногорск — небольшой город. Здесь кажется, что время течёт иначе: нет суеты большого мегаполиса, зато есть своя особая спокойная атмосфера. В нем достаточно мест, которые обязательно стоит посетить, но есть и уголки со своей особой историей, о которых знают только коренные жители. Я покажу вам мою обычную прогулку и покажу многие известные места, парки и даже пляж.

Начнём прогулку с самого центра — главной площади, носящей имя Ленина. Здесь находится здание администрации города, гостиница, банки, магазины и кофейни, а также несколько достопримечательностей. В их числе знаменитый дом с часами и памятник Ленину.

Говорят, сначала на площади должны были поставить два одинаковых дома с башнями. На них предложили установить часы и термометр. Авторы взяли за образец часы железнодорожного вокзала в Сочи, где на циферблате были знаки зодиака.

Но в Железногорске использовали другие фигуры. Украшением часов стали символы сибирской природы: белка, медведь, заяц, снежинка. Когда-то часы даже отбивали время, но из-за жалоб жителей звук отключили.

Здесь же на площади расположен Дом культуры. Сейчас рабочие перекрашивают его стены и восстанавливают колонны. Ещё ребёнком я ходила сюда в кружок по танцам и выступала на сцене. Помню, когда была подростком, мы с родителями ходили сюда на балет «Щелкунчик». Я уже несколько лет не была в нашем Доме культуры, но воспоминания о нём до сих пор согревают душу.

От площади начинается улица Ленина, по которой можно попасть в городской парк имени С.М. Кирова. Это место всегда полно жизни, затихает парк только на ночь. В остальное время здесь гуляют родители с детьми, компании подростков, влюблённые пары.

В парке большое количество скульптур и аттракционов для людей всех возрастов. К сожалению, часть из них сейчас не работает. Также есть свой зоосад. По праздникам в парке на небольших сценах выступают приглашённые певцы и танцоры. Когда-то и мне довелось танцевать на одной из этих сцен.

Парк выходит к местному пляжу. Когда-то это было заброшенная территория, но недавно пляж отреставрировали. Теперь здесь есть лежаки и качели, смотровая площадка с лавочками.

На противоположном берегу городского озера находится «Нейтрино-парк». Путь до него неблизкий. Добраться до него можно на автобусе, но я обычно прохожу его пешком. Путь проходит мимо ЗАГСа на улице Курчатова. Здесь часто можно встретить счастливые пары молодожёнов, а само здание, построенное в 1974 году, имеет интересную форму и облицовано зеркальными панелями, из-за чего выглядит футуристично на фоне окружающих его домов.

Также на пути к парку находится площадь Победы. Там установлен мемориальный комплекс, посвящённый павшим в Великой Отечественной войне. Жители города приносят сюда цветы в память об ушедших. Совсем рядом с площадью Победы расположился самый большой в городе торговый центр. Здесь на фудкорте любят проводить время подростки.

Мой знакомый, которого зовут Максим — тоже коренной житель Железногорска — рассказывал, что в детстве с друзьями любил играть за площадью Победы. По его словам, там была большая труба, в которую можно было зайти и выбраться потом в колодце. Он был открыт. Но сейчас дети туда уже не ходят.

Дальше дорога до «Нейтрино-парка» не самая живописная. Часть пути идет вдоль ржавого забора с заброшенной территорией. Но сам парк стоит того, чтобы добраться до него. Здесь можно насладиться природой и полюбоваться местными жителями: белками, бурундуками и утками. Животных здесь кормят, поэтому они почти ручные.

Моя подруга, которая сейчас учится в Санкт-Петербурге рассказала, что с парком ее связывают воспоминания о первых месяцах обучения на дому:

«Тогда у меня появилось много свободного времени, я стала часто ходить туда. Брала кофе с собой и подолгу искала животных. Сейчас я учусь в Санкт-Петербурге и большую часть года провожу там, но, когда приезжаю, люблю гулять в этом парке. Это помогает вспомнить те беззаботные времена».

Прогулка получается довольно долгой — порядка 8 километров. Это больше дневной нормы в 10 тысяч шагов. Но в то же время это прекрасный вариант для того, чтобы не выбираясь из города, отдохнуть на природе и пообщаться с друзьями.

Кристина Шангина специально для Newslab.ru