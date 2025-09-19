«Такое было только в Москве!»: как в Красноярске строят самую глубокую станцию метро

Пока тоннелепроходческие щиты «Евгения», «Анастасия» и «Валентина» «грызут» грунт под Красноярском, на улице Копылова развернулось строительство гигантской демонтажной камеры — уникального объекта, единственный аналог которого находится в Москве. Newslab подсмотрел, что прямо сейчас происходит за забором.

На каком этапе строительство метротрама на Копылова?

Прямо сейчас строители готовят главный объект — демонтажную камеру (ДМЩК). Это глубокое цилиндрическое сооружение, необходимое для старта тоннелепроходческих работ. В будущем оно примет три комплекса: «Евгения» придет со стороны улицы Высотной, а «Анастасия» и «Валентина» — со стороны Вокзальной площади. Здесь, на глубине почти в полсотни метров, машины демонтируют.

«Демонтажная щитовая камера представляет собой котлован круглого очертания, а не классический прямоугольный. Уникальность его состоит в том, что диаметр и глубина очень большие — 32 метра в диаметре и 48,7 метра в глубину», — рассказал Николай Попов, главный инженер проекта ГК «Моспроект-3».

Такая необычная форма, по словам строителей, выбрана из-за стесненных городских условий. Аналогичную шахту в России строили лишь однажды — при возведении станции «Рижская» на Большой кольцевой линии в Москве.

Чтобы выкопать такую глубокую яму и не дать грунту осыпаться, по периметру будущего котлована создается мощная «стена» из 132 железобетонных буросекущих свай. Технология их создания не самая простая.

Сначала буровая машина делает скважину для так называемой «пустой» сваи, используя специальную обсадную трубу, чтобы грунт не обрушился. Затем эту скважину заливают бетоном. После того как бетон набирает прочность, между двумя такими «пустыми» сваями бурят еще одну — уже «каркасную».

В эту новую скважину опускают огромный арматурный каркас весом около 10 тонн и длиной 59 метров (его собирают и опускают по частям), а затем также заливают все бетоном. Так, чередуясь, «пустые» и «каркасные» сваи, врезаясь друг в друга, образуют сплошную и прочную стену. Когда она будет готова, строители начнут вынимать грунт, постепенно углубляя котлован.

«Ключ ко всей этой технологии — в том, как сваи „врезаются“ друг в друга. Когда мы бурим скважину для основной, каркасной сваи, бур физически проходит по краям двух соседних „пустых“ свай, которые к этому моменту уже набрали прочность. Он буквально сечет бетон, именно это обеспечивает стене герметичность и прочность», — уточняет Павел Егоров, производитель работ.

Работы идут в ускоренном темпе: на площадке одновременно задействованы четыре буровые машины.

«На данный момент выполнили 74 сваи из 132. Это 54% от общего состава. После этого начнется выемка грунта, а это 39 тысяч кубических метров», — отметил Михаил Переверзев, руководитель строительства.

Что будет дальше?

Когда камера будет достроена, а тоннелепроходческие комплексы закончат путь, работа в не закончится. Начнется следующий, не менее масштабный этап.

«В котловане будет начато строительство блока технических помещений, в которые входит тягово-понизительная подстанция и вентиляционный узел. Это будет представлять из себя, по сути, монолитный железобетонный дом высотой примерно 15 этажей. Мы пойдем снизу вверх», — пояснил главный инженер Николай Попов.

Эта камера, по его словам, также будет служить торцом остановочного пункта «Улица Копылова» и здесь разместится аварийный выход. Для пассажиров на отдельной площадке через дорогу построят наклонный ход, где разместятся эскалаторы. Оттуда можно будет спуститься в подземный вестибюль.

Сейчас, после получения нужных разрешений, работы развернуты на всех площадках будущей подземки. Строители уверяют: темпы набраны серьезные, и красноярское метро с каждым днем становится все реальнее.

Интернет-газета Newslab