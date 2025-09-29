«Мост между традициями и будущим»: лучшие фото модного показа в Историческом квартале Красноярска

Исторический квартал в Красноярске — место, где оживает история. Это вдохновляет творческих людей: на улице Горького регулярно можно увидеть фотосессии и художников за мольбертом. А на прошедших выходных в Историческом квартале прошел модный показ сибирских брендов. Вот как это было.

Исторический квартал расположен на улице Горького в Красноярске. Дома, возведенные в начале XX века, пребывали в плачевном состоянии. Ситуация изменилась в 2017 году, когда основатель РУСАЛа Олег Дерипаска выступил с инициативой восстановления этого места. Здания отреставрировали, пространство квартала благоустроили. Общедоступная часть квартала стала атмосферной доминантой центра города, которую можно посетить в любое время. Внутренние пространства Исторического квартала стали местом проведения необычных мероприятий.

Одним из таких событий стал модный показ. Его устроило модельное агентство ME Models для презентации своих коллекций, а также брендов-партнеров. На подиуме были представлены работы талантливых сибирских дизайнеров, вдохновленные природой Красноярского края и этническими мотивами.

«У нас изначально была идея „этника“. Это про традицию больше, но не про кокошники, а, скорее, про наши корни. Поэтому мы одели наших моделей в современную одежду, но сделали это так, чтобы они вписались в окружающую нас историю», — рассказала режиссер показа Полина Кириллина.

Она пояснила, что им было важно, чтобы коллекция, представленная на показе, отражала какое-то характерное или цветовое решение, вписывающееся в окружение, в природу. Исторический квартал в качестве места показа был выбран из-за красоты места и его атмосферы. Ранее подобных мероприятий в нем не проводили.

«Это не просто одежда, а мост между нашими корнями и будущим. Напоминание о том, что красота традиций может жить в современном мире мягко и свободно, словно воздух, которым мы дышим», — так описали показ его организаторы.

Погода благоволила — субботний день порадовал теплом и солнцем, дав возможность гостям чувствовать себя комфортно, а моделям — представить коллекции во всей красе.

«Мне всё очень понравилось. Особенность, наверное, в том, что здесь не показывали что-то такое, что не применимо в жизни. Большинство моделей спокойно можно представить на обычных людях, которые гуляют по улицам нашего города», — поделилась красноярка Ирина.

Еще одна посетительница показа, Кристина, призналась, что некоторые представленные на подиуме модели ей настолько понравились, что она уже посмотрела, где расположены магазины брендов. Что касается места проведения показа, то Кристина здесь уже бывала.

«Считаю, что очень важно сохранять то, что оставалось от предков. Реставрировать дома, восстанавливать то, что мы можем утратить в ближайшее время, если не займемся этим вопросом. Ведь старые здания подчеркивают колорит города», — отметила девушка.

Еще две посетительницы показа рассказали, что в Исторический квартал они попали в первый раз. Территория и возрожденные здания им очень понравились.