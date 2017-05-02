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Фоторепортаж: Испанцы, танцы и фаянс

Фоторепортаж: Испанцы, танцы и фаянс

Лидия Тимофеева
02.05.2017
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Ведущие вечера — управляющая галереей Анастасия Соколова и популярный шоумен Александр Смол

Для места проведения вечера был выбран выставочный зал галереи ванных комнат Cascada — на ул. К. Маркса, 41. Здесь можно было встретить известных в городе архитекторов и дизайнеров. Специально из Испании приехали Антонио Арруфат Форрат (представитель фабрики Grespania), Хуан Палларес Долс (фабрика Saloni), наш земляк Евгений Романов (фабрика Colorker). Также гостями вечера стали Антон Татаринов (компания Saloni) и Сергей Биржев (представитель компании ADEX).

Они провели презентацию различных марок керамической плитки — с юмором и темпераментом, присущим жителям этой солнечной страны.

Пока завершались последние приготовления к открытию гостям предложили поучаствовать в конкурсе на лучший дизайн для керамической подставки под кружки.
Участники мероприятия с удовольствием приняли предложение пофантазировать.
Гости из Испании — Евгений Романов, Хуан Палларес Долс и Антонио Арруфат Форрат
Гости постепенно заполняют зрительный зал
Торжественное открытие вечера. Для тех, кто не смог приехать, организовали онлайн трансляцию в социальных сетях.
Итак, начинаем!

«Нам всего 1,5 года, но у нас уже появилась добрая традиция проводить вечера, на которые мы приглашаем наших друзей из Европы, — рассказала управляющая галереей Анастасия Соколова. — Они рассказывают красноярцам о модных тенденциях в дизайне интерьера ванных комнат, о современных технологиях и материалах. Словом, раскрывают все секреты, чтобы наши дизайнеры могли из первых уст узнать о том, что сейчас красиво и востребовано».

Презентация от Евгения Романова

В феврале прошлого года Cascada провела первую встречу красноярских специалистов с представителями европейских компаний. Дизайнеров пригласили поучаствовать в конкурсе на реализацию максимального количества проектов с использованием кафеля определенных фабрик. Уже в октябре трое победителей отправились в Испанию. Они посетили несколько предприятий, посмотрели, как изготавливается керамическая плитка, и, конечно, вдохновились новыми идеями.

На большом проекторе красноярцам показали несколько презентаций о производстве модных коллекций плитки.
Испанцам пришлось разрезать некоторые образцы, чтобы их пропустили в самолет. Все желающие могли ознакомиться с образцами лично.
За самые интересные фото и видео с хэштегом мероприятия гостей ждали подарки.
Эмоциональные выступления испанских гостей никого не смогли оставить равнодушным.

«Мне очень понравился формат мероприятия — вечер получился не только атмосферным, но и информативным. Было много спикеров, которые интересно рассказывали о дизайнерских новинках. Я многое узнала об испанских фабриках керамической плитки, которые представлены в Cascada, открыла для себя новые бренды», — отметила дизайнер Евгения Макарова.

Антонио Арруфат Форрат неплохо говорит по-русски, знает много анекдотов и охотно их рассказывает.
Вот и обещанные подарки: сыр и хамон (только т-с-с-с-с-с)
Это плитка-победитель конкурса, который был в начале вечера. Автор этого дизайна также получил вкусную «запрещенку»
Селфи на память
Коллекции представлены, приветственные речи сказаны, а теперь — фуршет!
И, конечно же, какая испанская вечеринка без танцев!

После презентации коллекций керамической плитки и других покрытий для ванных комнат и не только, началась неформальная часть вечера. Для гостей подготовили фуршет с новинками от популярной сети ресторанов города и небольшой концерт — с зажигательными испанскими танцами под аккомпанемент живой гитары.

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