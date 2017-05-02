Фоторепортаж: Испанцы, танцы и фаянс

Галерея ванных комнат Cascada в последнюю неделю апреля отметила пусть небольшую, но важную дату — 1,5 года работы на рынке сантехники и отделочных материалов для самых изысканных ванных комнат. По этому случаю для друзей и партнеров Cascada устроила вечер в духе Испании. Мы вам покажем, как это было!

Для места проведения вечера был выбран выставочный зал галереи ванных комнат Cascada — на ул. К. Маркса, 41. Здесь можно было встретить известных в городе архитекторов и дизайнеров. Специально из Испании приехали Антонио Арруфат Форрат (представитель фабрики Grespania), Хуан Палларес Долс (фабрика Saloni), наш земляк Евгений Романов (фабрика Colorker). Также гостями вечера стали Антон Татаринов (компания Saloni) и Сергей Биржев (представитель компании ADEX).

Они провели презентацию различных марок керамической плитки — с юмором и темпераментом, присущим жителям этой солнечной страны.

«Нам всего 1,5 года, но у нас уже появилась добрая традиция проводить вечера, на которые мы приглашаем наших друзей из Европы, — рассказала управляющая галереей Анастасия Соколова. — Они рассказывают красноярцам о модных тенденциях в дизайне интерьера ванных комнат, о современных технологиях и материалах. Словом, раскрывают все секреты, чтобы наши дизайнеры могли из первых уст узнать о том, что сейчас красиво и востребовано».

В феврале прошлого года Cascada провела первую встречу красноярских специалистов с представителями европейских компаний. Дизайнеров пригласили поучаствовать в конкурсе на реализацию максимального количества проектов с использованием кафеля определенных фабрик. Уже в октябре трое победителей отправились в Испанию. Они посетили несколько предприятий, посмотрели, как изготавливается керамическая плитка, и, конечно, вдохновились новыми идеями.

«Мне очень понравился формат мероприятия — вечер получился не только атмосферным, но и информативным. Было много спикеров, которые интересно рассказывали о дизайнерских новинках. Я многое узнала об испанских фабриках керамической плитки, которые представлены в Cascada, открыла для себя новые бренды», — отметила дизайнер Евгения Макарова.

После презентации коллекций керамической плитки и других покрытий для ванных комнат и не только, началась неформальная часть вечера. Для гостей подготовили фуршет с новинками от популярной сети ресторанов города и небольшой концерт — с зажигательными испанскими танцами под аккомпанемент живой гитары.