Фоторепортаж: Искусство в ванной

Галерея ванных комнат Cascada в очередной раз собрала у себя красноярских дизайнеров. В этот раз главной темой стал разговор о дизайне интерьера ванных комнат. Почетной гостьей мероприятия выступила талантливый и известный дизайнер Диана Балашова — лучший декоратор 2011 года по версии журнала «ELLE Decoration» и участница телепередачи «Квартирный вопрос». Корреспондент Newslab.ru не смог оставить это событие без внимания и готов рассказать о последних тенденциях в оформлении ванных комнат.

По традиции, местом встречи стал шоу-рум галереи ванных комнат Cascada на ул. К. Маркса, 41. Здесь регулярно проходят подобные мероприятия. Каждый раз они становятся одним из важнейших событий в дизайнерской среде. Ведь в этой сфере очень важно «держать руку на пульсе» и постоянно искать что-то новое. Именно мастер-классы Cascada позволяют дизайнерам интерьера обсудить новые коллекции, похвастаться своими работами и обменяться опытом.

Перед началом мастер-класса состоялся небольшой фуршет, на котором красноярцы с удовольствием пообщались со звездной гостьей. Диана Балашова тоже была очень рада встретиться с сибирскими коллегами.

«Я приехала в Красноярск по приглашению шоурума Cascada. Я бы хотела поговорить о дизайне ванных комнат. Нет сомнений, что это — одна из самых важных вещей. Даже если человек ограничен в средствах, при планировании бюджета он все равно выделит деньги на создание ванной комнаты. Ведь это то, чем мы пользуемся ежедневно и по нескольку раз. Поэтому очень важно, чтобы ванная была и удобной, и красивой», — рассказала известный дизайнер.

В рамках своей лекции Диана Балашова показала красноярцам презентацию, подробно разобрав на примерах достоинства и «изюминки» дизайнерских решений.

«Очень рада, что смогла собрать материал для презентации из работ российских дизайнеров. Я двадцать лет занимаюсь дизайном интерьера, и могу сказать, что раньше мы были „колхозниками“ по сравнению с европейцами. Но сейчас горжусь тем, как работают российские дизайнеры. Я видела много объектов в Европе — мы делаем лучше».

Не обошла она стороной и красноярцев, высоко оценив их потенциал:

«Когда я ехала к вам, то посмотрела фотографии работ красноярских дизайнеров и нашла очень много талантливых людей. Мне это было приятно».

В рамках лекции Диана Балашова выделила пять основных условий проектирования ванной комнаты, без учета которых она так и останется обычной уборной.

«Прежде всего, дизайнер должен думать об удобстве. Нужно начать с правильной планировки: входя в ванную комнату, человек должен видеть ванну или умывальник. Если возможно подключение сантехники таким образом — это уже залог успеха.

Когда дизайнер занимается созданием интерьера ванной комнаты, он не должен опираться на готовые коллекции и существующие стандартные решения. Это — для домохозяек. Дизайнер должен придумать что-то свое.

Душевые кабины, особенно угловые — вчерашний день. Современный душ — это стекло и трап, когда поддон находится в один уровень с общим уровнем плитки.

Очень красивы отдельно стоящие ванны, особенно прямые. Это самое оптимальное решение с точки зрения расхода воды, удобства при купании и красоты.

И, наконец, очень важно освещение.

Нужно делать такие санузлы, чтобы они были больше похожи на комнаты, чем на туалеты. И если вам удастся использовать при проектировании ванной комнаты приемы жилых комнат, это будет прекрасно!».

Когда супруги вдвоем собираются на работу, две раковины — это не просто экономия времени на умывании. В этом есть еще и любовь. Ведь когда ты влюблен и вьешь свое гнездо, тогда и идешь к дизайнеру. А в чистой и красивой квартире и любовь будет слаще", — отметила дизайнер.

В завершении вечера гости задали Диане Балашовой свои вопросы. Дизайнеры интересовались применяемыми в работе материалами, обсудили нюансы работы с заказчиками, распорядок рабочего дня и многое другое.

Подобные встречи для дизайнеров, архитекторов, ценителей керамики и просто интересующихся жителей города галерея ванных комнат Cascada проводит регулярно. Посетить мастер-классы и лекции может каждый. Расписание событий можно найти на сайте и в соцсетях.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru