«Такой кадр!»: вспоминаем лучшие фото Акбулатова

Сегодня Эдхам Акбулатов, руливший пять лет Красноярском, заявил, что снимает свою кандидатуру с грядущих выборов мэра. За последние месяцы только ленивый не попинал его за кучу проблем, навалившихся вдруг на наш многострадальный город, а мы же решили собрать лучшие фото Акбулатова. Ярких и интересных снимков с ним не так уж и много — и тем ценнее будет наша подборка!

12 июня 2012 года Акбулатов (тогда еще и.о. мэра Красноярска) поздравляет Инну Устинову с рождением Анечки — миллионной жительницы Красноярска.

Редкий кадр — улыбающийся Акбулатов шепчется со школьницей (на заднем фоне Упатов с Храмцовым заняты примерно тем же)

Не забывал мэр и о девушках чуть постарше — вот, например, болтает с участницами X юбилейного «Фестиваля возможностей».

Черные дни тоже случались. Акбулатов во дворе больницы № 1 в центре Красноярска, где в августе 2013 года в результате обрушения стены погибла пациентка.

Вообще, Акбулатову пришлось несладко в первые годы мэрства. 2 августа 2013 года рухнула подпорная стена на Свободном (погибли два человека), а через год обрушился виадук на Семафорной. На фото Акбулатов на месте ЧП вместе со скандально известным главой горхозяйства Игорем Титенковым.

Порой казалось, что Акбулатов очень устал. Eму хотелось закрыть глаза и оказаться где-нибудь далеко...

Но дальше Татышева не убежишь — и вот он с Толоконским на легендарной IT-площадке Newslab.ru создаёт арт-объект на «Зелёном»!

И лично проверяет удобство новых арт-скамеек на набережной Качи. Посмотрите — стоило Эдхаму Шукриевичу улыбнуться, и он тут же превращался из грустного чиновника в обычного красноярца!

Так можно и на субботнике о чем-то похихикать с пенсионеркой в интересном берете!

Казалось бы, всё шло вроде бы неплохо — впереди маячили перевыборы, Акбулатову даже досталось символичное первое место в числе кандидатов на пост следующего мэра Красноярска. Но судьба распорядилась иначе, и сегодня бывший градоначальник заявил, что не будет участвовать в гонке.

Но мы всё помним! Прощайте, Эдхам Шукриевич!

Интернет-газета Newslab.ru,

фото: Алина Ковригина, Александр Паниотов, Анна Кравченко, Олеся Листрукова, пресс-служба Горсовета