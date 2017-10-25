Made in KRSK: в Красноярске наградили лучших предпринимателей-экспортеров

Впервые в Красноярске среди малых и средних предпринимателей выбрали самых успешных экспортеров. Конкурс «Экспортер года» организовало Агентство развития бизнеса. Объявление результатов, а также награждение победителей состоялось 20 октября на торжественном мероприятии в рамках XVI Межрегионального форума предпринимательства Сибири.

В конкурсе принимали участие предприниматели, зарегистрированные на территории Красноярского края, экспортирующие товары, работы и услуги. Лидеров выбирали по нескольким номинациям: «Экспортер года в пищевой промышленности», «Экспортер года в сфере строительства и дизайна», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в области производства высокотехнологичной продукции», «Открытие года». Конкурсантов оценивали по темпу прироста объемов экспортной продукции, географии поставок, количеству созданных рабочих мест и иным критериям.

«Сегодня мы не только награждаем лучших предпринимателей-экспортеров, но и подводим итоги деятельности Центра поддержки экспорта, — комментирует Константин Крюков, заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса. — Центр работает в структуре Агентства с 2013 года. За это время с нашей помощью предприниматели научились презентовать себя на международном уровне, производить востребованные товары. За помощью в Агентство обращается всё большее количество компаний, ориентированных на экспорт. С каждым годом увеличивается число экспортных контрактов, расширяется география поставок. На зарубежных рынках красноярские предприниматели представляют материалы, оборудование, технику, продукты питания, продукцию инновационного характера. Конкурсом „Экспортер года“ нам важно показать, что компании-экспортеры из числа малого и среднего бизнеса в крае есть, и что государство готово их направлять и поддерживать»

Среди победителей первого конкурса «Экспортер года» — туристическая фирма, производители кондитерских изделий, высокотехнологичного рудничного оборудования, алюминиевых материалов для строительства, интерьерной деревянной мозаики.

«Мы еще совсем молодая компания. Никак не ожидали, что одержим победу в таком конкурсе, — поделился впечатлениями Павел Коробейников, директор компании „Краспаркет“, ставшей лидером в номинации „Открытие года“. — На экспорт работаем не так давно. За пределы Красноярска продукцию начали поставлять с 2015 года и постепенно охватили около 50 городов. В 2017 году осуществили первый экспорт в Казахстан, сейчас работаем над проектом по сотрудничеству с Китаем. Для себя мы изначально ставили цель работать на экспорт. Он интересен с экономической точки зрения, поскольку покупательская способность в некоторых странах гораздо выше. Конечно, есть сложности. Основная из них — поиск клиентов. Для этого нужно много бывать на выставках, что требует и времени, и ресурсов. Помощь в этом направлении нам оказывает Агентство развития бизнеса».

В целом идея поощрения лучших экспортеров среди малых и средних предприятий для России не нова. Ожидается, что и в Красноярском крае конкурс станет ежегодным. «Лучший экспортер года» призван стимулировать рост объема экспорта и активности бизнеса, повышать конкурентоспособность местных товаров, а также популяризировать успешный опыт компаний.