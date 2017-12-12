«Сибирское PROдвижение»: как открывались штабы Зимней универсиады-2019

В программе фестиваля — Абакан, Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Иркутск. Последней точкой протяженного маршрута станет Чита, столица самого восточного региона Сибири — Забайкальского края.
Вот так открывали штаб в Абакане
Каждый из вас может стать волонтером Универсиады – 2019! Сегодня был проведен спортивный фестиваль и открытие арт-объекта. В главном корпусе ХГУ * * * #универсиада2019 #19rus #Pos_khsu #хгу #рсм #росмолодежь #рх #топ
Публикация от Янина Рейфер (@reifer_vlog) Дек 2 2017 в 12:42 PST
Ура！Свершилось！В Абакане, на базе ХГУ им Н.Ф. Катанова сегодня открылся Штаб подготовки волонтёров к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде -2019！Сегодня студенты нашего города стали на шаг ближе к такому значимому событию мирового масштаба！Мы показали как много у нас активной, креативной, спортивной и творческой молодёжи, готовой стать частью огромной команды волонтёров Универсиады -2019！ Также я очень рада была увидеть знакомых красноярских ребят, с которыми мы уже пережили не одно значимое мероприятие）Красноярск жди）Планы на лето скорректированы；） P.s.Отдельное спасибо за крутые подарки！=） #Красноярск2019#Универсиада2019#Волонтёр2019#Volunteers2019#ЛучшаяЗима#RealWinter
Публикация от Виктория (@vika_erofeeva) Дек 2 2017 в 7:03 PST
Следующим участники фестиваля «Сибирское PROдвижение» посетили Барнаул
А вот они уже в Омске!
Универсиада за 50 лет смогла стать полноценным аналогом Олимпийских игр. Впервые соревнования такого уровня будут проводиться в Сибири! !#сфо#омскийгау😍#ссксапсан💪#универсиада2019
Публикация от Алина Бобкова (@bobi130596) Дек 6 2017 в 11:16 PST
Сегодня состоялось торжественное открытие Штаба Зимней Универсиады-2019 в Омске. Было тепло, душевно и очень весело 🌡☀ спасибо ! #Волонтер2019 #Красноярск2019 #Volunteers2019 #Универсиада2019
Публикация от Lizaveta Fomicheva (@liz_foma) Дек 6 2017 в 7:27 PST
8 декабря участники тура добрались и до Кемерово
🔔🔔🔔8 декабря в рамках предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 прошёл фестиваль "Сибирское PROдвижение"🏂. Ребята из нашего отряда💥 не могли пропустить такое мероприятие.🤽🏻‍♂️Всех ждали 🤾🏻‍♂️спортивные мероприятия, 🎲интерактив, 🥇значки, ✨памятные сувениры, 🎁много подарков, ну и куда же 🔥СМО "Феникс«🔥 без позитива и огромного количества эмоций!🎉. #СМО_Феникс #трудкрут #штабсокемгу #универсиада2019
Публикация от СМО Феникс (@smo_phoenix) Дек 8 2017 в 5:54 PST
#Кемерово #Красноярск #Универсиада2019 #СибирскоеPROдвижение Ура! Наконец-то свершилось! Прошла череда фестивалей, и первое, что я сказала себе когда в 19ч вечера легла спать «Уйду в отсып на неделю»... Проснулась в 2 ночи — выспалась, а нет, пошла ещё посплю
Публикация от Алина (@alina_taina) Дек 8 2017 в 11:53 PST
#Универсиада2019 #СибирскоеPROдвижение #Universiade2019 #kemerovo #krasnoyarsk #КемГУ #kemsu За такие моменты встречи с друзьями можно сказать только судьбе спасибо. Случайности ведь не случайны!
Публикация от Алина (@alina_taina) Дек 10 2017 в 8:52 PST
9 декабря были уже в Томске!
Сегодня состоялось официальное открытие штаба подготовки к Всемирной Универсиаде — 2019 в ТГУ. Теперь и Томск вступил в ряды подготовки самых отважных волонтеров 2019 года! P.S. И так чудесно, когда в твой любимый город приезжают люди из родного Красноярска. Эмоции переполняли меня до самого вечера. Передаём всем привет от U-лайки ✋🏻 Ждите нас в марте 2019 💋 #универсиада2019#красноярск#томск#universiade2019krasnoyarsk
Публикация от Счастливая❤️ (@alinka_kiss17) Дек 9 2017 в 10:46 PST
Затем порадовали Новосибирск!
На лыжах едем на #Универсиада2019 , к 2019 году как раз доедем 😂🇷🇺🏅 . . #универсиада2019 #красноярск2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #Новосибирск #realwinter #нгуэу #nsuem #штабизнархоза
Публикация от В И К Т О Р . О С И П О В (@vitekosipov) Дек 10 2017 в 8:16 PST
Сегодня принимала участие в эстафете вместе с @vk_nso на фестивале Сибирское PROдвижение) #vknso #Универсиада2019 #Красноярск2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #Новосибирск #RealWinter
Публикация от Юля [^∆^] Julia (@julettafantom) Дек 10 2017 в 4:33 PST
Впереди еще Иркутск и Чита — штабы там должны открыться 13 и 15 декабря соответственно. Следить за туром можно в соцсетях по хештегам #Универсиада2019, #Красноярск2019, #Волонтер2019, и #Volunteers2019.
Полный список штабов Зимней универсиады-2019, а также подробную информацию о наборе в волонтерское движение можно найти на сайте volunteers.krsk2019.ru.