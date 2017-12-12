«Сибирское PROдвижение»: как открывались штабы Зимней универсиады-2019

На лыжах едем на #Универсиада2019 , к 2019 году как раз доедем 😂🇷🇺🏅 . . #универсиада2019 #красноярск2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #Новосибирск #realwinter #нгуэу #nsuem #штабизнархоза

Публикация от В И К Т О Р . О С И П О В (@vitekosipov) Дек 10 2017 в 8:16 PST