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«Сибирское PROдвижение»: как открывались штабы Зимней универсиады-2019

«Сибирское PROдвижение»: как открывались штабы Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
12.12.2017
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В программе фестиваля — Абакан, Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Иркутск. Последней точкой протяженного маршрута станет Чита, столица самого восточного региона Сибири — Забайкальского края.

Вот так открывали штаб в Абакане

Ура！Свершилось！В Абакане, на базе ХГУ им Н.Ф. Катанова сегодня открылся Штаб подготовки волонтёров к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде -2019！Сегодня студенты нашего города стали на шаг ближе к такому значимому событию мирового масштаба！Мы показали как много у нас активной, креативной, спортивной и творческой молодёжи, готовой стать частью огромной команды волонтёров Универсиады -2019！ Также я очень рада была увидеть знакомых красноярских ребят, с которыми мы уже пережили не одно значимое мероприятие）Красноярск жди）Планы на лето скорректированы；） P.s.Отдельное спасибо за крутые подарки！=） #Красноярск2019#Универсиада2019#Волонтёр2019#Volunteers2019#ЛучшаяЗима#RealWinter

Публикация от Виктория (@vika_erofeeva) Дек 2 2017 в 7:03 PST

Следующим участники фестиваля «Сибирское PROдвижение» посетили Барнаул

Ребята фотографируются с символом Зимней Универсиады-2019
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
Проект «Сибирское PROдвижение» добрался до Барнаула
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
Еще один Штаб Зимней универсиады-2019 появился на карте Сибирского федерального округа
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
Табличка штаба
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
На открытии Штаба Зимней универсиады-2019
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
На открытии Штаба Зимней универсиады-2019
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/
На открытии Штаба Зимней универсиады-2019
Источник: www.instagram.com/winteruniversiade2019/

А вот они уже в Омске!

8 декабря участники тура добрались и до Кемерово

🔔🔔🔔8 декабря в рамках предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 прошёл фестиваль "Сибирское PROдвижение"🏂. Ребята из нашего отряда💥 не могли пропустить такое мероприятие.🤽🏻&zwj;♂️Всех ждали 🤾🏻&zwj;♂️спортивные мероприятия, 🎲интерактив, 🥇значки, ✨памятные сувениры, 🎁много подарков, ну и куда же 🔥СМО "Феникс«🔥 без позитива и огромного количества эмоций!🎉. #СМО_Феникс #трудкрут #штабсокемгу #универсиада2019

Публикация от СМО Феникс (@smo_phoenix) Дек 8 2017 в 5:54 PST

9 декабря были уже в Томске!

Сегодня состоялось официальное открытие штаба подготовки к Всемирной Универсиаде — 2019 в ТГУ. Теперь и Томск вступил в ряды подготовки самых отважных волонтеров 2019 года! P.S. И так чудесно, когда в твой любимый город приезжают люди из родного Красноярска. Эмоции переполняли меня до самого вечера. Передаём всем привет от U-лайки ✋🏻 Ждите нас в марте 2019 💋 #универсиада2019#красноярск#томск#universiade2019krasnoyarsk

Публикация от Счастливая❤️ (@alinka_kiss17) Дек 9 2017 в 10:46 PST

Затем порадовали Новосибирск!

Впереди еще Иркутск и Чита — штабы там должны открыться 13 и 15 декабря соответственно. Следить за туром можно в соцсетях по хештегам #Универсиада2019, #Красноярск2019, #Волонтер2019, и #Volunteers2019.

Полный список штабов Зимней универсиады-2019, а также подробную информацию о наборе в волонтерское движение можно найти на сайте volunteers.krsk2019.ru.

Интернет-газета Newslab.ru

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