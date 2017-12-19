«К зиме готовы!»: новинки чебуречной «Кинза»

Декабрь — время обновлений в ресторанчиках и кафе Красноярска. Одни трудятся над новым меню, другие — украшают залы к Новому году, третьи зовут на корпоративы большие и маленькие компании. Чебуречная «Кинза» на пр. Мира, 53, готова к холодам по всем фронтам. Побывали там и готовы рассказать о главных изменениях в нашем фоторепортаже.

Начнем с меню — с ноября в чебуречной действует спецпредложение из шести горячих блюд для сытной зимы. Если вы были уверены, что «Кинза» специализируется исключительно на чебуреках, то ошибаетесь — как в основном меню, так и на страницах зимнего предложения вы найдете блюда со всех уголков планеты — от Мексики до Китая.

При всем уважении к новинкам, обходить стороной фирменные блюда «Кинзы» не стоит. Местные повара знают все о силе восточных специй, тонкостях приготовления бесподобного мяса и чебуреках, конечно.

Новая карта десертов — островок безопасности для сладкоежек, которые все никак не могут определиться с любимым блюдом. Приверженцы простых сладостей по достоинству оценят воздушные маффины в сопровождении напитков из чайной карты.

Не забывают в «Кинзе» готовиться и к новогодним праздникам. Если вы до сих пор не знаете, где отметить корпоратив или провести время с друзьями, то еще успеете забронировать свободную предпраздничную дату. Кроме того, 28 декабря с 12:00 до 14:00 и 29 декабря с 18:00 до 20:00 в чебуречной приятные подарки гостям будет дарить самый настоящий Дед Мороз — повод провести время вкусно и заполучить-таки порцию новогоднего настроения.

Перезимовать в Красноярске можно легко и вкусно, если знать место, где восточное гостеприимство соседствует с европейским сервисом и кулинарными традициями. Если вас до сих пор нет в числе поклонников «Кинзы», срочно исправляйтесь. Для начала загляните сюда на новогодних каникулах или в ближайший вечер.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной