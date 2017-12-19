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«К зиме готовы!»: новинки чебуречной «Кинза»

«К зиме готовы!»: новинки чебуречной «Кинза»

19.12.2017
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Начнем с меню — с ноября в чебуречной действует спецпредложение из шести горячих блюд для сытной зимы. Если вы были уверены, что «Кинза» специализируется исключительно на чебуреках, то ошибаетесь — как в основном меню, так и на страницах зимнего предложения вы найдете блюда со всех уголков планеты — от Мексики до Китая.

Традиционное мексиканское блюдо — «Фахитос из говядины с картофельными дольками под сыром и соусом BBQ» — подается на горячей сковородке с лепешкой, сметаной и кинзой.
Куриные наггетсы в оригинальной подаче — на палочках, с попкорном, зеленью и соусом. Таких вы еще не пробовали!
Еще одно блюдо на сковороде — фрикадельки из баранины с картофельным пюре и белой фасолью под сыром. Сытное горячее, дополненное соусом, аджикой, грецким орехом и зеленью.
Вариант для обеда — фрикадельки из курицы в компании с глазуньей в сливках. Любители солений и дачных овощей оценят гарнир — маринованные томаты, картофельные дольки и соленый огурчик.
Еще одно комплексное блюдо со страниц нового меню. На одной половине тарелки — хрустящая куриная отбивная, на другой — картофельное пюре и соленья.
Запеченный на сковородке картофель ценят за щедрую порцию, кусочки свинины в сливках и тающий во рту сыр.

При всем уважении к новинкам, обходить стороной фирменные блюда «Кинзы» не стоит. Местные повара знают все о силе восточных специй, тонкостях приготовления бесподобного мяса и чебуреках, конечно.

Для самых голодных — золотой чебурек «Мужской» с говядиной и свининой, луком и деревенской сметаной.
Порция плова — с щедрым мясом, чесноком, нежной морковью и идеальным рисом.
Чак-чак — восточная сладость из теста с мёдом. В меру сладкая и звонко хрустящая.
В «Кинзе» можно попробовать и ассорти из чебуреков — например, набор «Четыре сезона». В него входят чебуреки с мясом; яблоком, черносливом и изюмом; овощной; с сыром и томатами.

Новая карта десертов — островок безопасности для сладкоежек, которые все никак не могут определиться с любимым блюдом. Приверженцы простых сладостей по достоинству оценят воздушные маффины в сопровождении напитков из чайной карты.

Любимый десерт жителей Германии и Австрии — яблочный штрудель — с ароматом корицы, шоколадным топингом, цитрусовым соусом и шариком мороженого.
Идеально нежные, воздушные и ровные коржи торта «Красный бархат» — заслуга кондитеров «Кинзы», которые ежедневно совершенствуют свое мастерство.
Любимый торт кролика Роджера — морковный — с цукатами, грецким орехом и воздушным кремом — находка для тех, любит пряные, но не сухие десерты.
А вот и маффины — как раз к чайнику с ароматным чаем.
Чизкейк «Красный бархат» украшают кусочком печенья. Яркий творожный десерт по нраву даже равнодушным к сладостям гостям.
Торт «Зеленый чай» даже звучит интересно — сочетание классического американского чизкейка, нежного бисквита и аромата восточного напитка в одном кусочке торта.

Не забывают в «Кинзе» готовиться и к новогодним праздникам. Если вы до сих пор не знаете, где отметить корпоратив или провести время с друзьями, то еще успеете забронировать свободную предпраздничную дату. Кроме того, 28 декабря с 12:00 до 14:00 и 29 декабря с 18:00 до 20:00 в чебуречной приятные подарки гостям будет дарить самый настоящий Дед Мороз — повод провести время вкусно и заполучить-таки порцию новогоднего настроения.

В чебуречной вскоре будут регулярно проходить вечера живой музыки и шоу барменов. А пока гостей встречает новогодний интерьер и новинки меню.
Если в «Кинзе» вы планируете провести свой корпоратив, то места нужно бронировать прямо сейчас. Звоните, пока не занято.

Чебуречная «Кинза»
Адрес: Красноярск, пр. Мира, 53
Тел.: (391) 288-45-05
Соцсети: «ВКонтакте»

Перезимовать в Красноярске можно легко и вкусно, если знать место, где восточное гостеприимство соседствует с европейским сервисом и кулинарными традициями. Если вас до сих пор нет в числе поклонников «Кинзы», срочно исправляйтесь. Для начала загляните сюда на новогодних каникулах или в ближайший вечер.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

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