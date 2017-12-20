Репортаж из соцсетей: Стильно, модно, модерново!

В минувшие выходные несколько сотен добровольцев тестировали новый терминал в аэропорту Емельяново, который построили специально к Зимней универсиаде-2019. Её волонтеры стали одними из первых, кто его испытал, и с ними, конечно же, приехала U-Лайка — талисман Студенческих игр в Красноярске. Мы заглянули в соцсети и посмотрели, где будут встречать спортсменов и зрителей со всего мира.

«Пассажиры» у стойки регистрации. Новый терминал сможет обслуживать до 1135 пассажиров в час.

Ответственный волонтер-испектор. В правом верхнем углу снимка — модель космического спутника, а на заднем плане — инсталляция с рекой Енисей.

А вот и U-Лайка — талисман Зимней универсиады-2019 вместе с добровольцем:

Сибирский сбитень от волонтеров Зимней универсиады-2019:

В аэропорту можно было еще и бесплатно отобедать, обменяв купон на еду:

Стильно, модно, модерново:

Еще и просторно! Площадь нового терминала — более 50 000 кв. м.

Добровольцы от него в восторге:

U-Лайка тоже одобряет!

Публикация от Сергей (@sergey1522) Дек 15, 2017 at 9:44 PST

Селфи на память об историческом событии:

Вот так по-новогоднему сейчас выглядит новый пассажирский терминал аэропорта Емельяново:

Новый Красноярский аэропорт🛫🛬✈️✌️😀 Публикация от Mochnev Evgeny (@evgenymchnff) Дек 16, 2017 at 4:49 PST

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru