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Репортаж из соцсетей: Стильно, модно, модерново!

Репортаж из соцсетей: Стильно, модно, модерново!

Интернет-газета Newslab.ru
20.12.2017
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«Пассажиры» у стойки регистрации. Новый терминал сможет обслуживать до 1135 пассажиров в час.

Ответственный волонтер-испектор. В правом верхнем углу снимка — модель космического спутника, а на заднем плане — инсталляция с рекой Енисей.

А вот и U-Лайка — талисман Зимней универсиады-2019 вместе с добровольцем:

Сибирский сбитень от волонтеров Зимней универсиады-2019:

В аэропорту можно было еще и бесплатно отобедать, обменяв купон на еду:

Стильно, модно, модерново:

Вот что меня может заставить в субботнее утро проснуться в 7 утра????? Это тестирование нового терминала аэропорта Красноярск. Мы долго его ждали. И хочу вам сказать — достойно, красиво, стильно, модно, модерново. Теперь хочу летать, летать, летать по России 💙💙💙 . . . #аэропорт #новости #природа #путешествие #небо #город #Красноярск #Россия #Сибирь #airport #flight #news #travel #nature #art #sky #city #trip #photo #Krasnoyarsk #krskgorod #Siberia #russia #vsco #vscorus #vscokrsk #likeforlike #followme #blogger

Публикация от Anastasia Zenger (@anastasiazenger) Дек 16, 2017 at 9:07 PST

Еще и просторно! Площадь нового терминала — более 50 000 кв. м.

Добровольцы от него в восторге:

U-Лайка тоже одобряет!

Селфи на память об историческом событии:

Вот так по-новогоднему сейчас выглядит новый пассажирский терминал аэропорта Емельяново:

Новый Красноярский аэропорт🛫🛬✈️✌️😀

Публикация от Mochnev Evgeny (@evgenymchnff) Дек 16, 2017 at 4:49 PST

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru

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