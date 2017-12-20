Репортаж из соцсетей: Стильно, модно, модерново!

«Пассажиры» у стойки регистрации. Новый терминал сможет обслуживать до 1135 пассажиров в час.
Вместе с котиками @piecesofrandom @olkou и @vmeste_navsegda приняли участие в тестировании нового терминала @yemelyanovo_airport Как же приятно, что скоро будем летать уже отсюда! 🛫
Публикация от ▪ Maria Ilerova ▪ (@ilerova) Дек 15, 2017 at 10:27 PST
Ответственный волонтер-испектор. В правом верхнем углу снимка — модель космического спутника, а на заднем плане — инсталляция с рекой Енисей.
Инспекция нового аэропорта прошла успешно! #airport
Публикация от Григорий Снятинский (@grisheman) Дек 16, 2017 at 7:47 PST
А вот и U-Лайка — талисман Зимней универсиады-2019 вместе с добровольцем:
#airport #volunteers2019 #universiade2019 #универсиада2019 #Красноярск2019 #волонтер2019
Публикация от Дарья Кагирова (@daryakagirova) Дек 17, 2017 at 1:42 PST
Сибирский сбитень от волонтеров Зимней универсиады-2019:
В аэропорту можно было еще и бесплатно отобедать, обменяв купон на еду:
Сегодня я Соколов Роман, рейс 173, Норильск-Красноярск) тестируем новый #аэропортемельяново Позже расскажу все в подробностях, скоро объявят мой рейс))) #тестированиеаэропорта
Публикация от Александра Старикова (@aleksandra.starikova) Дек 15, 2017 at 7:47 PST
Стильно, модно, модерново:
Вот что меня может заставить в субботнее утро проснуться в 7 утра????? Это тестирование нового терминала аэропорта Красноярск. Мы долго его ждали. И хочу вам сказать — достойно, красиво, стильно, модно, модерново. Теперь хочу летать, летать, летать по России 💙💙💙 . . . #аэропорт #новости #природа #путешествие #небо #город #Красноярск #Россия #Сибирь #airport #flight #news #travel #nature #art #sky #city #trip #photo #Krasnoyarsk #krskgorod #Siberia #russia #vsco #vscorus #vscokrsk #likeforlike #followme #blogger
Публикация от Anastasia Zenger (@anastasiazenger) Дек 16, 2017 at 9:07 PST
Еще и просторно! Площадь нового терминала — более 50 000 кв. м.
Ещё одна картинка из нового терминала и пора бежать, ведь впереди легендарная SNMG-туса 👯
Публикация от ▪ Maria Ilerova ▪ (@ilerova) Дек 16, 2017 at 4:01 PST
Добровольцы от него в восторге:
Смотрите какая красота 😍 Могут же когда хотят! #красноярск #крск #krsk #krasnoyarsk #новыйаэропорт #новыйтерминал #тестированиетерминала #тестированиеаэропортакрасноярск #тестирование
Публикация от Khromova Maryana (@dragocennay) Дек 15, 2017 at 11:09 PST
U-Лайка тоже одобряет!
Публикация от Сергей (@sergey1522) Дек 15, 2017 at 9:44 PST
Селфи на память об историческом событии:
Они сделали это первыми! Волонтеры #универсиада2019 приняли участие в тестировании нового терминала красноярского аэропорта «Емельяново»! Под видом пассажиров ребята проходят паспортный и таможенный контроль, сдают и получают багаж — и все для того, чтобы сделать наш аэропорт еще лучше! #волонтер2019 #volunteers2019 #universiade2019 #аэропорт #Красноярск2019
Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) Дек 15, 2017 at 8:18 PST
Вот так по-новогоднему сейчас выглядит новый пассажирский терминал аэропорта Емельяново:
Новый Красноярский аэропорт🛫🛬✈️✌️😀
Публикация от Mochnev Evgeny (@evgenymchnff) Дек 16, 2017 at 4:49 PST
В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru