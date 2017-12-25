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«Бесконечный фитнес»: как работает приложение Classboom

«Бесконечный фитнес»: как работает приложение Classboom

25.12.2017
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Ежедневно приложение Classboom дает возможность посещать более 500 занятий почти в 100 клубах Красноярска: тренажерные залы, групповой фитнес, силовой и функциональный тренинг, йога и пилатес, бассейны и батуты, солярии и спа-центры, есть даже прокаты горнолыжного инвентаря, соляные пещеры и лимфодренаж.

Чтобы начать пользоваться Classboom достаточно зарегистрироваться в системе по ссылке, затем скачать мобильное приложение, провести оплату или активировать промокод и выбрать с помощью удобных фильтров занятие. Вы можете выбрать занятия по местоположению или в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Главное преимущество Classboom в том, что он дает полную свободу выбора — один день вы можете посетить тренажерный зал рядом с домом, на следующий — сходить в бассейн после работы, в выходные — организовать с друзьями вылазку на батуты или скалодром.
С помощью приложения вы можете составлять свое расписание на неделю вперед, бронируя удобные занятия заранее. Система будет напоминать вам о ваших планах заранее.
Разнообразный фитнес — это еще и новые знакомства. Единомышленников можно найти и на скалодроме, и в тренажерном зале.

Classboom — это отличный способ открыть в себе новые таланты и познакомиться с клубами Красноярска, в которых вы бы вряд ли побывали без единого абонемента. Сегодня в системе уже почти 100 клубов, среди которых любимые всеми NRGym, DaVinci, «Экзотика», «Гараж», бассейны «Сибиряк» и «Энергия», батутный центр «Выше крыши», клубы «Богатырь», LAVA и другие.

Кто-то использует приложение для того, чтобы выбрать место и занятие по душе и затем остаться в конкретном клубе. Кто-то, наоборот, развлекается, постоянно посещая новые места и занятия.
Каждый клуб в системе пользователь может посетить не чаще трех раз в месяц, однако практика успешной работы абонемента в Новосибирске показывает, что этого вполне достаточно. Скоро у пользователей системы появится возможность чаще ходить в понравившийся клуб.
Цена абонемента — 1590 рублей в месяц. Согласитесь, иметь доступ в 100 клубов города по цене среднего абонемента в один клуб — выгодно. Кроме того, каждый владелец абонемента может приглашать в систему своих друзей и получать за каждого приглашенного бонусные дни пользования системой. А ваши друзья — купить Classboom со скидкой.
Classboom — это отличная возможность для тех, кто не определился с любимым фитнес-направлением. идеальное решение для тех, кому хочется ходить и на батут, и на танцы, и в бассейн.

Тот, кто готов начать нескучную жизнь с Classboom, уже сегодня может получить промокод на скидку 900 рублей. Первые 300 пользователей, которые зарегистрируют промокод, получат абонемент на целый месяц всего за 1590 рублей.

Воспользуйтесь шансом активно и продуктивно провести грядущие новогодние каникулы — купите единый абонемент Classboom здесь и сейчас со скидкой.
Скачайте приложение, зарегистрируйтесь в системе и выберите пункт «Промокоды» и введите туда код NY2018. Он позволить вам купить абонемент на целый месяц всего за 1590 рублей.
Промокоды на скидку получат только первые 300 покупателей, затем акция будет остановлена.
Сотни людей уже оценили приложение, открывающее дверь в мир разнообразного фитнеса.

Остались вопросы? Смело звоните в Classboom по тел. 8-800-234-70-55 или пишите: info@classboom.com. Скачать приложение приложение Classboom можно в AppStore или Google Play (возрастное ограничение 18+).

Организатор акции ООО «КЛАССБУМ», ИНН 5407964329, КПП 540701001, ОГРН 1175476052509. Акция действует до 28.12.17, об организаторе акции, правилах её проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте classboom.com или по т. 8-800-234-70-55

Фотографии предоставлены Classboom

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