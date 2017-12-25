«Бесконечный фитнес»: как работает приложение Classboom

В Красноярске появился онлайн-сервис, который позволяет посещать 100 популярных спортивных клубов по единому электронному абонементу. Мы познакомились с его возможностями и готовы рассказать о них в нашем фоторепортаже.

Ежедневно приложение Classboom дает возможность посещать более 500 занятий почти в 100 клубах Красноярска: тренажерные залы, групповой фитнес, силовой и функциональный тренинг, йога и пилатес, бассейны и батуты, солярии и спа-центры, есть даже прокаты горнолыжного инвентаря, соляные пещеры и лимфодренаж.

Classboom — это отличный способ открыть в себе новые таланты и познакомиться с клубами Красноярска, в которых вы бы вряд ли побывали без единого абонемента. Сегодня в системе уже почти 100 клубов, среди которых любимые всеми NRGym, DaVinci, «Экзотика», «Гараж», бассейны «Сибиряк» и «Энергия», батутный центр «Выше крыши», клубы «Богатырь», LAVA и другие.

Тот, кто готов начать нескучную жизнь с Classboom, уже сегодня может получить промокод на скидку 900 рублей. Первые 300 пользователей, которые зарегистрируют промокод, получат абонемент на целый месяц всего за 1590 рублей.

Остались вопросы? Смело звоните в Classboom по тел. 8-800-234-70-55 или пишите: info@classboom.com. Скачать приложение приложение Classboom можно в AppStore или Google Play (возрастное ограничение 18+).

Организатор акции ООО «КЛАССБУМ», ИНН 5407964329, КПП 540701001, ОГРН 1175476052509. Акция действует до 28.12.17, об организаторе акции, правилах её проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте classboom.com или по т. 8-800-234-70-55

Фотографии предоставлены Classboom