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Фоторепортаж: «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске

Фоторепортаж: «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске

03.04.2018
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Основные задачи проекта — это повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы.

Пресс-конференция проекта в Красноярске.
До 2017 года «Молодой МХАТ» побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске, Красноярске и Дивногорске. С прошлого года список городов увеличился в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр».
В группу приехавших студентов входит Дарья Антонюк — победительница шоу «Голос» и посол Универсиады.
Дарья Антонюк рассказала, что ребята-абитуриенты пытаются узнать у нее, как поступить в Школу-студию. Она советует быть собой.

В этом году гастроли проходят в 12 городах. Вместе с труппой студентов приехал ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. Он встретился со зрителями и рассказал о «художественном чихе» Вячеслава Невинного, «главном секрете» очарования публики, вспоминал Олега Табакова:

«Нет ничего более волшебного и невероятного для зрителя, чем от живого к живому, взаимодействия человека с человеком. Театр в этом смысле вне конкуренции. В Сибири много талантливых ребят. Правильно их научат в Школе-студии, а нужно, чтобы неправильно тоже что-то было. Олег Павлович удивлял тем, что он хотел узнать — чем интересуется современная молодежь. Не что они играют, что репетируют, а о чем вообще думают — о ситуации в стране, про сегодняшний день. Это очень важная позиция».

Послушать Игоря Золотовицкого собрался полный зал.
Он рассказал, как поступал сам — не с первого раза, а мама пыталась передать директору театра «дыньку».
Один из учителей артиста, актер Евгений Евстигнеев, советовал «играть так, чтобы пузырьки шампанского в нос».
«Это очень важно — кто тебя учит. Родители должны воспитывать, а учителя должны быть кумирами».
Артиста пришли послушать студенты Красноярского института искусств.

В рамках проекта состоялось прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс Игоря Золотовицкого). Шанс поступить в один из лучших театральных вузов страны и мира получили молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Игорь Золотовицкий подчеркивает: интересно понять, что абитуриенты думают о настоящем, что чувствуют и как это выражают через чтение прозы или поэзии.

Претенденты в основном из Красноярска, но есть и из близлежащих городов — Ачинска, Лесосибирска, Зеленогорска.
На прослушиваниях читали Шукшина, Ремарка, Рождественского, Шпаликова, даже отрывки из Коэльо — и не забывали про Астафьева.
Кандидатов экзаменовали педагоги Школы-студии МХАТ Илья Бочарников и Сергей Сотников.
Отбор строгий — а те, кто проходят, получают приглашение в Москву на финальные испытания.
Прослушивания проходят группами, всего зарегистрировалось больше 100 человек.
Лучшим дают советы, как выбирать программу и что нужно подтянуть.

Один из педагогов Школы-студии МХАТ Сергей Сотников сказал кандидатам: «Надо знать, чего ты хочешь, пробиваться к зрителю, каким-то образом брать его в союзники. Всё свое волнение направляйте в дело, в материал».

В рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» студенты 4-го курса школы-студии МХАТ сыграли в Красноярске спектакль «Безымянная звезда».

Это романтическая трагикомедия по одноимённой пьесе румынского драматурга Михая Себастиана.
Пьеса успела стать культовой.
Этот состав молодых актёров уже приезжал в 2017 году и смог завоевать любовь красноярцев спектаклем «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам жизни и творчества Корнея Чуковского.
В Москве билеты на спектакли Школы-студии разлетаются мгновенно.
Красноярские зрители тоже ценят и любят артистов.
В 2018 году в край с экспедицией приезжали http://newslab.ru/news/815635 студенты Школы-студии, чтобы изучить жизнь и творчество Виктора Астафьева.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото Алины Ковригиной

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