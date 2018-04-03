Фоторепортаж: «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске

Красноярск стал частью «РУСАЛ ФестивAL #Театр»: молодые актеры Школы-студии МХАТ показали спектакль, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий провел творческую встречу, а кто-то даже получил шанс прослушаться в один из лучших театральных вузов страны.

Основные задачи проекта — это повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы.

В этом году гастроли проходят в 12 городах. Вместе с труппой студентов приехал ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. Он встретился со зрителями и рассказал о «художественном чихе» Вячеслава Невинного, «главном секрете» очарования публики, вспоминал Олега Табакова:

«Нет ничего более волшебного и невероятного для зрителя, чем от живого к живому, взаимодействия человека с человеком. Театр в этом смысле вне конкуренции. В Сибири много талантливых ребят. Правильно их научат в Школе-студии, а нужно, чтобы неправильно тоже что-то было. Олег Павлович удивлял тем, что он хотел узнать — чем интересуется современная молодежь. Не что они играют, что репетируют, а о чем вообще думают — о ситуации в стране, про сегодняшний день. Это очень важная позиция».

В рамках проекта состоялось прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс Игоря Золотовицкого). Шанс поступить в один из лучших театральных вузов страны и мира получили молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Игорь Золотовицкий подчеркивает: интересно понять, что абитуриенты думают о настоящем, что чувствуют и как это выражают через чтение прозы или поэзии.

Один из педагогов Школы-студии МХАТ Сергей Сотников сказал кандидатам: «Надо знать, чего ты хочешь, пробиваться к зрителю, каким-то образом брать его в союзники. Всё свое волнение направляйте в дело, в материал».

В рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» студенты 4-го курса школы-студии МХАТ сыграли в Красноярске спектакль «Безымянная звезда».

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото Алины Ковригиной