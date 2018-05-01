Фоторепортаж: Труд, весна и скрытый смысл

Отличная погода словно нашептала красноярцам выйти на улицы в это первомайское утро. Сотни горожан прошлись по центру Красноярска — кто-то отстаивал свои права и нес плакаты «За честный труд и достойные зарплаты», а кто-то просто просил «Биты помедленней» и требовал освободить морских ежиков. Newslab.ru нырнул в самую гущу событий — смотрите, что из этого вышло!

Главный проспект Красноярска на час превратился в снующий Таймс-сквер. Только вместо светящихся билбордов он пестрил от улыбок, колонн демонстрантов и множества плакатов и лозунгов.

Не смешно, а правдиво!

Колонны рабочих, чиновников и политических организаций двинулись в 11.00 от гостиницы «Октябрьская». Представители профсоюзов шагали с веселыми лицами, обменивались шутками типа: «Перед ремонтом по Мира не находишься...» и делились с прохожими атрибутикой Первомая — воздушными шарами, флажками, листовками и даже семечками.

Казалось, у людей никаких претензий ни к кому нет, если бы не надписи на плакатах. Некоторые даже в шутку предлагали мне подержать стяжку «...за справедливую социальную политику» за 500 рублей. А может и не в шутку... Но решила не рисковать.

А где рождается здравый смысл?

Уж точно не в хвосте колонны рабочих. Повеселили своими лозунгами и неожиданно нашли кучу единомышленников самые смелые ребята Красноярска — «монстранты». Если рабочие и политики привлекали внимание количеством, «монстранты» всех удивили своими абсурдными лозунгами «Берите взаймы у кальмаров», «Таксофоны исчезли, чтобы мы вылезли из матрицы» и в прямом смысле несли «Чушь».

Один парень и вовсе пришел на демонстрацию с табличкой «Домагнешься — влеплю!». Друзья-монстранты объяснили все за него: «Просто прическа красивая сильно».

Дорогу детям!

Работа работой, а семья на первом месте. Многие демонстранты взяли на праздничное шествие своих детей. А некоторым из них даже достались плакаты с совсем недетскими лозунгами.

Интересно, а куда делись плакаты после шествия? Кто-то сказал, что свернет плакат и «спрячет в чулан», кто-то повесит на стену. Во всяком случае, в городских урнах и на асфальте ни одного лозунга я после шествия не заметила.

Закончились гулянья митингом на площади Революции. Политики, профсоюзные лидеры и все желающие говорили нужные и правильные слова о равенстве, труде и маленьких зарплатах, а собравшиеся хлопали им и качали головами. Всё как всегда, в общем.

А колонна «монстрантов» отделилась от шествия раньше, на Мира, 87, и устроила фотосессию с прохожими — те снимали чудных ребят на телефоны и тоже качали головами, то ли с одобрением, то ли не очень.

С первомайским приветом,

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

фото Алины Ковригиной