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Фоторепортаж: Труд, весна и скрытый смысл

Фоторепортаж: Труд, весна и скрытый смысл

Интернет-газета Newslab.ru
01.05.2018
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Главный проспект Красноярска на час превратился в снующий Таймс-сквер. Только вместо светящихся билбордов он пестрил от улыбок, колонн демонстрантов и множества плакатов и лозунгов.

Народ веселился от души
Люди о многом не просят — всего лишь не превращать их в апельсиновый фрэш
Духовой оркестр — настоящий подарок на этот праздник весны!
Поддержать работников детских садов пришли и их воспитанники
Шаг строю задавала молодежь
Не все мечтали попасть в кадр

Не смешно, а правдиво!

Колонны рабочих, чиновников и политических организаций двинулись в 11.00 от гостиницы «Октябрьская». Представители профсоюзов шагали с веселыми лицами, обменивались шутками типа: «Перед ремонтом по Мира не находишься...» и делились с прохожими атрибутикой Первомая — воздушными шарами, флажками, листовками и даже семечками.

Казалось, у людей никаких претензий ни к кому нет, если бы не надписи на плакатах. Некоторые даже в шутку предлагали мне подержать стяжку «...за справедливую социальную политику» за 500 рублей. А может и не в шутку... Но решила не рисковать.

А как вам такой профсоюзный билет?
Первомай — 2018! Ура!
Обилие разноцветных шаров задавало настроение!
Во главе колонны в числе прочих шли мэр Красноярска Сергей Еремин и и.о. председателя правительства края Виктор Томенко
В светлое будущее смотрим, товарищи!

А где рождается здравый смысл?

Уж точно не в хвосте колонны рабочих. Повеселили своими лозунгами и неожиданно нашли кучу единомышленников самые смелые ребята Красноярска — «монстранты». Если рабочие и политики привлекали внимание количеством, «монстранты» всех удивили своими абсурдными лозунгами «Берите взаймы у кальмаров», «Таксофоны исчезли, чтобы мы вылезли из матрицы» и в прямом смысле несли «Чушь».

Один парень и вовсе пришел на демонстрацию с табличкой «Домагнешься — влеплю!». Друзья-монстранты объяснили все за него: «Просто прическа красивая сильно».

На «Монстрацию» всей семьей
Вся суть акции
Уж будьте добры, помедленней, а то непонятно
Мне пытались объяснить, что это означает — я не поняла
Все о котиках, да о котиках. А вот про ежей подумала только Алена
Алина и Денис «несли чушь» вместе

Дорогу детям!

Работа работой, а семья на первом месте. Многие демонстранты взяли на праздничное шествие своих детей. А некоторым из них даже достались плакаты с совсем недетскими лозунгами.

Связисты раздавали шары со смайликами. Дети ими еще и подраться умудрялись
Дети горняков поддерживают своих отцов
Этот неловкий момент, когда плакат с тебя ростом

Интересно, а куда делись плакаты после шествия? Кто-то сказал, что свернет плакат и «спрячет в чулан», кто-то повесит на стену. Во всяком случае, в городских урнах и на асфальте ни одного лозунга я после шествия не заметила.

Самые-самые моменты красноярского Первомая

Закончились гулянья митингом на площади Революции. Политики, профсоюзные лидеры и все желающие говорили нужные и правильные слова о равенстве, труде и маленьких зарплатах, а собравшиеся хлопали им и качали головами. Всё как всегда, в общем.

Все довольны — и те, кто сверху, и те, кто снизу
Порой за флажками и шариками не видно было лиц
Каждый взял с собой то, что ему дорого
А кто-то на митинг, кажется, не успел

А колонна «монстрантов» отделилась от шествия раньше, на Мира, 87, и устроила фотосессию с прохожими — те снимали чудных ребят на телефоны и тоже качали головами, то ли с одобрением, то ли не очень.

Общее фото на память. До следующего года!

С первомайским приветом,
Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru
фото Алины Ковригиной

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