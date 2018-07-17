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«Учим на пять!»: как выбирали лучших инструкторов автошколы «Удача плюс»

«Учим на пять!»: как выбирали лучших инструкторов автошколы «Удача плюс»

Интернет-газета Newslab.ru
17.07.2018
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Те, кому доводилось учиться в автошколе, наверняка, размышляли на тему умений инструкторов. Грамотный наставник должен не только уметь передать знания молодым водителям, но и показать на практике, как выполнять упражнения или решать теоретические задачи. Именно поэтому руководство автошколы «Удача плюс» провело конкурс профессионального мастерства для своих сотрудников.

Конкурс профессионального мастерства начинается в компьютерном классе — здесь участникам предстоит сдавать теорию.
Без теоретических знаний правил дорожного движения выпускать на дорогу нельзя даже тех, у кого все в порядке с практикой. К счастью, инструкторы автошколы «Удача плюс» справляются с заданиями на отлично.
Вторая стадия — автодром автодром на пр. Котельникова, 9. Здесь участникам конкурса предстоит «сдавать» практику.
Элементы практической части конкурса конкурса были такими же, как и у курсантов, но на время, да и параметры упражнений были уменьшены.
Кстати, автомобили тоже не меняли!

За выполнение заданий сотрудники автошколы принялись с азартом. Еще бы — каждый день они пересекаются на работе и корпоративных событиях, но соревноваться за звание лучшего инструктора еще не доводилось.

«Подобные соревнования мы проводим впервые, но уже видим и спортивное волнение, и азарт! Перед участниками стояли две задачи: сдать теоретическую часть и выполнить на автодроме экзаменационные упражнения. Сложность в том, что мы уменьшили размеры и сократили время на их выполнение», — поделился впечатлениями заместитель директора по учебной работе Сергей Свинко.

Участники конкурса профессионального мастерства готовы проявить себя.
Внутри учебного автомобиля все ровно так, как и у курсанта. Вот только в этот раз на автодром инструкторы приехали без неопытных воспитанников.
Место водителя свободно, результаты записаны. Кто следующий?
Упражнение, которое в народе называют «горкой», для инструкторов автошколы усложнили — нужно тронуться с места с минимальным откатом назад.
Лучших определяет бдительное жюри — все результаты фиксируют в бланках соревнований.
В автошколе «Удача плюс» учат управлять не только легковым автомобилем — здесь можно пройти курсы и на другие водительские категории, от мотоцикла до карьерной техники, и даже получить удостоверение на перевозку опасных грузов.

Как уточнили в автошколе «Удача плюс», подобный конкурс руководство проводит впервые, но уже задумывается о том, чтобы превратить это в традицию. Это не только укрепляет отношения между сотрудниками, но и повышает их квалификацию. Как известно, только хороший учитель способен воспитать хороших учеников. Для оживленных дорог Красноярска и загородных трасс это особенно важно. Автошкола — та самая база, на которую будет опираться начинающий водитель.

Когда все испытания пройдены всеми участниками, остается самое главное — подсчет результатов и церемония награждения.
Руководство автошколы «Удача плюс» готово назвать победителей конкурса профессионального мастерства.
Под аплодисменты коллег тройка лидеров принимает поздравления.
Первое место занял Михаил Толстиков, второе — Андрей Щуркин, третье — Николай Горбунов.
Каждый получил диплом и памятные подарки. Что может быть лучше канистры бензина?

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Если вы давно хотели получить права или открыть в них новую категорию, но все никак не определитесь с автошколой — обращайтесь к тем, кто регулярно повышает квалификацию и зовется профессионалом своего дела. Отличный пример — автошкола «Удача плюс» в Красноярске. Задать уточняющие вопросы и узнать стоимость обучения можно по телефонам филиалов автошколы на официальном сайте.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены автошколой «Удача плюс»

Регистрационный номер в ФСС — 2104181971, лицензия № 7627-л от 01. 08. 2014 г., серия 24Л01 № 0000773

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