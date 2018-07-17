«Учим на пять!»: как выбирали лучших инструкторов автошколы «Удача плюс»

23 июня инструкторы красноярской автошколы «Удача плюс» почувствовали себя на месте курсантов — для них провели конкурс профессионального мастерства. Правила дорожного движения, упражнения на автодроме езда по городу — для опытного водителя это раз плюнуть, а для наставника — тем более. Корреспондент Newslab.ru побывал на мероприятии и готов рассказать, как это было и зачем нужны такие события.

Те, кому доводилось учиться в автошколе, наверняка, размышляли на тему умений инструкторов. Грамотный наставник должен не только уметь передать знания молодым водителям, но и показать на практике, как выполнять упражнения или решать теоретические задачи. Именно поэтому руководство автошколы «Удача плюс» провело конкурс профессионального мастерства для своих сотрудников.

За выполнение заданий сотрудники автошколы принялись с азартом. Еще бы — каждый день они пересекаются на работе и корпоративных событиях, но соревноваться за звание лучшего инструктора еще не доводилось.

«Подобные соревнования мы проводим впервые, но уже видим и спортивное волнение, и азарт! Перед участниками стояли две задачи: сдать теоретическую часть и выполнить на автодроме экзаменационные упражнения. Сложность в том, что мы уменьшили размеры и сократили время на их выполнение», — поделился впечатлениями заместитель директора по учебной работе Сергей Свинко.

Как уточнили в автошколе «Удача плюс», подобный конкурс руководство проводит впервые, но уже задумывается о том, чтобы превратить это в традицию. Это не только укрепляет отношения между сотрудниками, но и повышает их квалификацию. Как известно, только хороший учитель способен воспитать хороших учеников. Для оживленных дорог Красноярска и загородных трасс это особенно важно. Автошкола — та самая база, на которую будет опираться начинающий водитель.

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Если вы давно хотели получить права или открыть в них новую категорию, но все никак не определитесь с автошколой — обращайтесь к тем, кто регулярно повышает квалификацию и зовется профессионалом своего дела. Отличный пример — автошкола «Удача плюс» в Красноярске. Задать уточняющие вопросы и узнать стоимость обучения можно по телефонам филиалов автошколы на официальном сайте.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены автошколой «Удача плюс»



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