«Учим на пять!»: как выбирали лучших инструкторов автошколы «Удача плюс»

Те, кому доводилось учиться в автошколе, наверняка, размышляли на тему умений инструкторов. Грамотный наставник должен не только уметь передать знания молодым водителям, но и показать на практике, как выполнять упражнения или решать теоретические задачи. Именно поэтому руководство автошколы «Удача плюс» провело конкурс профессионального мастерства для своих сотрудников.
За выполнение заданий сотрудники автошколы принялись с азартом. Еще бы — каждый день они пересекаются на работе и корпоративных событиях, но соревноваться за звание лучшего инструктора еще не доводилось.
«Подобные соревнования мы проводим впервые, но уже видим и спортивное волнение, и азарт! Перед участниками стояли две задачи: сдать теоретическую часть и выполнить на автодроме экзаменационные упражнения. Сложность в том, что мы уменьшили размеры и сократили время на их выполнение», — поделился впечатлениями заместитель директора по учебной работе Сергей Свинко.
Как уточнили в автошколе «Удача плюс», подобный конкурс руководство проводит впервые, но уже задумывается о том, чтобы превратить это в традицию. Это не только укрепляет отношения между сотрудниками, но и повышает их квалификацию. Как известно, только хороший учитель способен воспитать хороших учеников. Для оживленных дорог Красноярска и загородных трасс это особенно важно. Автошкола — та самая база, на которую будет опираться начинающий водитель.
Если вы давно хотели получить права или открыть в них новую категорию, но все никак не определитесь с автошколой — обращайтесь к тем, кто регулярно повышает квалификацию и зовется профессионалом своего дела. Отличный пример — автошкола «Удача плюс» в Красноярске. Задать уточняющие вопросы и узнать стоимость обучения можно по телефонам филиалов автошколы на официальном сайте.
Фотографии предоставлены автошколой «Удача плюс»
Регистрационный номер в ФСС — 2104181971, лицензия № 7627-л от 01. 08. 2014 г., серия 24Л01 № 0000773
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