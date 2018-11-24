Ола, ола, ола, русский «чешский мишка»!

Не знаю, почему тест-драйв нового Kodiaq проходил по каталонским дорогам, ведь это просто увеселительная прогулка для такого авто, за исключением конечно серпантинов. По-моему, Красноярск — наилучшее место для настоящего сурового тест-драйва, и даже на бездорожье ехать не надо. Но ладно. Каталония так Каталония. Поедем по красоте.

Итак, прилетели в Барселону и в первый же день — на тест-драйв. Признаюсь, для владельца трехдверного и праворульного RAV4 — это настоящий шок. Kodiaq — огромный! 4,7 местра в длину и 1,9 метра в ширину, и вся эта махина — на левом руле. SOS! Приступ панической атаки остановил напарник, уже знакомый с этим авто. Садимся, поехали. Навигатор сразу ведет на оживленную автостраду. Все, кто справа, держитесь от меня подальше!

А машина действительно семейная, одному и даже двоим в ней немного одиноко. Этакая пустота сзади ощущается. Очень просторный салон, пространство перед коленями пассажиров в заднем ряду больше метра, а в багажник, пожалуй, одновременно войдет и коляска с ребенком и небольшие родители (конечно, только в качестве эксперимента). При той же длине в 4,7 метра у автомобиля есть и семиместная версия. Правда, на последнем ряду уже особо не разгуляешься, но дети там устроятся вполне.

Ну и конечно производители Skoda Kodiaq очень гордятся системой Simply Clever («Умные решения»). Сначала это даже кажется забавным — зачем на эти мелочи тратить столько времени и денег? Но когда на тесной парковке, пролезая в узкую щель двери, ты вдруг понимаешь, что уже не надо быть гуттаперчевым в страхе задеть соседнюю машину, это приятный сюрприз. Ведь есть пластиковая защита дверных кромок и поцарапать машины невозможно, ни свою, ни соседа. А еще, например, углубленные подстаканники с рельефным дном, в которых бутылка не скользит, держится так надежно, что можно самому одной рукой открутить пробку. Или спальный набор для задних пассажиров — подголовники кресел с боковыми «ушками», которые плотно фиксируют голову во время езды и можно спокойно поспать. В комплекте и теплое одеяло.

Есть даже микрофон для разговора пассажиров первого и третьего ряда, хотя он совсем ни к чему — в машине очень тихо даже на скорости 120 км/ч (если только захочется попеть). И таких «умных» мелочей — больше тридцати.

А сколько в машине разных отделений, углублений, бардачков, кармашков! Можно семейный квест устраивать, кто больше найдет.

Но вернемся на трассу — мы уже на серпантине, а это не шутки, скажу я вам. Справа обрыв, слева горы и надо как-то разъехаться со встречными машинами. А руль по-прежнему левый и габариты чувствуешь на «авось». Но Kodiaq не подводит — устойчивый, уверенно входит в повороты, ни раскачки, ни кренов. Не страшно даже на серпантине. А когда съезжаем с трассы на горные дороги, наверх тянет тоже мощно, одно слово — медведь. Но вот подвеска жесткая — все кочки и ямы прочувствовали сполна. Зато управляемость отличная.

Резюме: Автомобиль надежный и удобный. Без излишней вычурности и претензии на оригинальность. Идеален для семьи.

Вот такой женский взгляд на новый Skoda Kodiaq. Конечно, нужен мужской. Ведь кто-то же должен рассказать про систему рекуперации энергии, дезактивацию цилиндров, электронную блокировку дифференциала и другие подобные «прелести» этого авто.

Ирина Литвинова специально для интернет-газеты Newslab,

фото предоставлены компанией Skoda