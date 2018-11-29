«Любому бизнесу нужно расти»: фоторепортаж с бизнес-завтрака «ОТП Банка» в Красноярске

28 ноября ОТП Банк устроил для красноярских предпринимателей неформальную встречу — бизнес-завтрак в ресторане «Европа», на котором рассказал о возможностях для малого и среднего бизнеса. Также банк пригласил выступить спикеров из компании B&В — профессиональные бизнес-тренеры поделились с присутствующими лайфхаками успешного бизнеса. Newslab посетил во всех отношениях полезное мероприятие и готов рассказать, как это было.

Стоит отметить, что бизнес-завтраки — идеальный вариант для встреч с партнерами. Формат открытого разговора, общение со спикерами, живые вопросы и яркие презентации, приносящие реальную пользу красноярскому бизнесу — лишь часть преимуществ деловых событий подобного рода.

В ходе непринужденного общения ОТП Банк представил, в том числе, и собственные возможности — банковские продукты и услуги для малого бизнеса. Как отметил директор омского филиала, в состав которого входит и красноярское подразделение ОТП Банка, Андрей Камионко, ранее банк позиционировал себя преимущественно как розничный банк, однако теперь ситуация изменилась.

«Несколько лет назад правление банка изменило стратегию — мы стали универсальным банком, который работает как в розничном направлении, так и с малым, средним бизнесом, в корпоративном направлении. Мы хотим провести сегодня мероприятие, которое было бы полезным, в первую очередь, для наших партнеров», — уточнил спикер.

На сегодняшний день «ОТП Банк» предлагает широкую линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса. Мобильный и интернет-банк, расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, банковские гарантии, депозиты, зарплатный проект, постоянные поручения и многоуровневая подпись. Среди клиентов банк зарекомендовал себя как надежный и динамично развивающийся партнер.

Еще одной полезной частью завтрака стало общение со спикерами — четыре коротких мастер-класса от бизнес-консультантов Алексея Молчанова и Ивана Санникова из компании B&B. В своих выступлениях они рассказали о четырех лайфхаках для повышения эффективности бизнеса в сфере рекламы, корпоративных ценностей, работы с клиентами и персоналом компании.

Как отметил руководитель направления продаж малому бизнесу «ОТП Банка» Андрей Алексютин, буквально с начала года банк запустил полноценную продуктовую линейку по направлению кредитования малого бизнеса.

Кроме того, предпринимателям предлагают расчетно-кассовое обслуживание в «ОТП Банке» — это шесть пакетных тарифов, включающих самые актуальные услуги для разных видов бизнесов. Например:

«Базовый» для предприятий с небольшим оборотом;

«Платежный» для развивающегося бизнеса со средним уровнем финансовой активности;

«Торговый» для компаний, получающих значительную часть выручки наличными;

«Максимальный» для активных фирм с крупным оборотом, в том числе наличными

«ВЭД» для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью;

«Все включено» для крупных компаний с большим объемом финансовых операций.

Свои вопросы о возможностях для бизнеса и сотрудничестве с «ОТП Банком» красноярские предприниматели могут задать по единому федеральному номеру 8-800-200-70-09, на официальном сайте банка и в красноярском офисе по адресу: ул. 78 Добровольческой

бригады, 10а, пом. 212.

АО «ОТП Банк» , генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Александра Гребенникова