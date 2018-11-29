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«Любому бизнесу нужно расти»: фоторепортаж с бизнес-завтрака «ОТП Банка» в Красноярске

«Любому бизнесу нужно расти»: фоторепортаж с бизнес-завтрака «ОТП Банка» в Красноярске

29.11.2018
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Стоит отметить, что бизнес-завтраки — идеальный вариант для встреч с партнерами. Формат открытого разговора, общение со спикерами, живые вопросы и яркие презентации, приносящие реальную пользу красноярскому бизнесу — лишь часть преимуществ деловых событий подобного рода.

В ходе непринужденного общения ОТП Банк представил, в том числе, и собственные возможности — банковские продукты и услуги для малого бизнеса. Как отметил директор омского филиала, в состав которого входит и красноярское подразделение ОТП Банка, Андрей Камионко, ранее банк позиционировал себя преимущественно как розничный банк, однако теперь ситуация изменилась.

«Несколько лет назад правление банка изменило стратегию — мы стали универсальным банком, который работает как в розничном направлении, так и с малым, средним бизнесом, в корпоративном направлении. Мы хотим провести сегодня мероприятие, которое было бы полезным, в первую очередь, для наших партнеров», — уточнил спикер.

На сегодняшний день «ОТП Банк» предлагает широкую линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса. Мобильный и интернет-банк, расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, банковские гарантии, депозиты, зарплатный проект, постоянные поручения и многоуровневая подпись. Среди клиентов банк зарекомендовал себя как надежный и динамично развивающийся партнер.

Директор филиала «Омский» ОТП Банка Андрей Камионко уверен, банку есть что предложить красноярскому бизнесу.
Гости бизнес-завтрака — руководители действующих компаний, которым хотят больше знать об эффективных инструментах для развития бизнеса — от поиска сотрудников до увеличения продаж, от предлагаемых банковских продуктов до сценариев корпоративной политики.
В течение трех часов опытные бизнес-наставники и сотрудники «ОТП Банка» делились с гостями делились полезной и актуальной информацией.
В «ОТП Банке» уверены, что у малого бизнеса есть большие возможности для развития.

Еще одной полезной частью завтрака стало общение со спикерами — четыре коротких мастер-класса от бизнес-консультантов Алексея Молчанова и Ивана Санникова из компании B&B. В своих выступлениях они рассказали о четырех лайфхаках для повышения эффективности бизнеса в сфере рекламы, корпоративных ценностей, работы с клиентами и персоналом компании.

Лидер по корпоративному обучению Алексей Молчанов уверен, современные руководители должны оценивать не только профессиональные качества и личные характеристики сотрудников, которых принимают на работу. Главное — развивать своих сотрудников в соответствии с их потребностями и давать им те задачи, которые они могут выполнить лучше других. Ведь любому бизнесу нужно расти!
Проблемы бизнеса — от взаимоотношений с сотрудниками до финансового успеха компании — хорошо известны каждому из присутствующих. Однако бороться с этими препятствиями можно и нужно.
Молчанов затронул вопрос потери клиентов. По его словам, первый тревожный звоночек для бизнеса — если клиент совершает покупку и никогда не возвращается.
По мнению Ивана Санникова, многое в компании зависит от корпоративной политики — современные работники не готовы работать исключительно ради зарплаты и воспринимают карьеру как средство самореализации.
Руководители должны понимать: если сотрудник не черпает энергию из работы, со временем наступает выгорание — в этом случае даже самый талантливый специалист может выйти из процесса.
Бизнес-тренинги помогают молодым и зрелым руководителям по-новому взглянуть на свой бизнес.

Как отметил руководитель направления продаж малому бизнесу «ОТП Банка» Андрей Алексютин, буквально с начала года банк запустил полноценную продуктовую линейку по направлению кредитования малого бизнеса.

Кроме того, предпринимателям предлагают расчетно-кассовое обслуживание в «ОТП Банке» — это шесть пакетных тарифов, включающих самые актуальные услуги для разных видов бизнесов. Например:

  • «Базовый» для предприятий с небольшим оборотом;
  • «Платежный» для развивающегося бизнеса со средним уровнем финансовой активности;
  • «Торговый» для компаний, получающих значительную часть выручки наличными;
  • «Максимальный» для активных фирм с крупным оборотом, в том числе наличными
  • «ВЭД» для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью;
  • «Все включено» для крупных компаний с большим объемом финансовых операций.

Пакетным тарифом бизнес-клиенты «ОТП Банк» могут воспользоваться бесплатно — в первые три месяца предложение действует для клиентов, у которых отсутствовали операции по расчетному счету за последние полгода. Предложение действует для всех пакетных тарифов, кроме «ВЭД» и «Все включено».
В финале бизнес-завтрака «ОТП Банк» вручил благодарственное письмо надежному красноярскому партнеру, с которым банк сотрудничает с 2014 года.
Кроме того, все присутствующие получили сертификаты «ОТП Банка», дающие особые привилегии на получение банковских услуг для бизнеса: открытие расчетного счета, подключение и обслуживание интернет-банка, ведение рублевого счета, электронные платежи и т. д.
Итогом встречи стала лотерея — один из участников бизнес-завтрака получил приятный подарок от организаторов.

Свои вопросы о возможностях для бизнеса и сотрудничестве с «ОТП Банком» красноярские предприниматели могут задать по единому федеральному номеру 8-800-200-70-09, на официальном сайте банка и в красноярском офисе по адресу: ул. 78 Добровольческой
бригады, 10а, пом. 212.

АО «ОТП Банк» , генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Александра Гребенникова

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