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Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
05.03.2019
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Ни одно спортивное и культурное мероприятие Зимней универсиады-2019 не обходится без помощи волонтеров...

Они встречают зрителей...

Делятся отличным настроением и улыбками...

И полезной информацией...

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#новости@volgorkrasnoyarsk 💒Городские волонтеры продолжают свою работу на улицах Красноярска!😉 А мы продолжаем доносить до вас «Вести с полей» от наших волонтеров.✉ "Работа на информационной точке возле ГорДК мне очень нравится. Благодаря проекту городские волонтеры я смогла обрести новые знакомства, получить в подарок улыбки и много эмоций за период работы на Зимней Универсиаде-2019. Недавно довелось встретить китайских спортсменов«,- рассказывает волонтер проекта «Городские волонтеры» Даша Сильченко . #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #квцдоброедело #городскиеволонтёрыкрск #красволонтёр

Публикация от Доброе Дело (@dobroedelokvc) 2 Мар 2019 в 11:01 PST

Работают дружной командой!

По всему городу...

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#новости@volgorkrasnoyarsk 💒Городские волонтеры продолжают свою работу на улицах Красноярска!😉 А мы продолжаем доносить до вас «Вести с полей» от наших волонтеров.✉ "Сегодня, мне посчастливилось стать не просто участником эстафеты огня зимней универсиады 2019, а стать частью истории масштабного мероприятия. Я выполнял разные функции и должен сказать, что на всех них было очень интересно и самое главное, везде был очень большой ажиотаж. Это очень меня радовало и подбадривало. Должен сказать, что я очень рад и горд, что я сегодня с этими ребятами. Этот фонтан эмоций не описать словами... Универсиада больше всего, это конечно же эмоции не только мои, но и всех наших дорогих гостей, а особенно, маленьких деток. Это неописуемое чувство радости и восторга, когда к тебе подходят маленькие деточки и ты им помогаешь, даёшь им подарки и фотаешься с ними.❤ В общем, подводя итог, хочу сказать, что эти 12 дней в моей душе навсегда. Спасибо всем, кто со мной и тем, кто принял решение о том, что универсиада будет проходить в Красноярске«,- делится впечатлениями волонтёр проекта «Городские волонтеры» Дима Мамонов . #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #квцдоброедело #городскиеволонтёрыкрск #красволонтёр

Публикация от Доброе Дело (@dobroedelokvc) 3 Мар 2019 в 11:43 PST

Посещают интересные места...

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Волонтеры Универсиады-2019 продолжают знакомиться с удивительными местами Красноярского края, в этот раз мы посетили заповедники Столбы. Чтобы подняться к столбам нужно преодолеть лестницу в 318 ступенек, а это уже фитнесс+кардио тренировка и на лестнице подъём не заканчивается :-) А на камне под Львиными воротам, можно было загадать желание... #RealWinter #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019 #Universiade2019 #FISU #Volunteers2019 #Волонтеры2019 #Nornickel #творимисториюпобед

Публикация от Aleksei Sh. (@aleks_norilskiy) 4 Мар 2019 в 6:42 PST

Не останавливаясь ни на минуту...

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Это наша зима ❄️ #эстафетаогня2019 #волонтеры2019

Публикация от Апполинария👩🏼 (@__poliiiina__) 1 Мар 2019 в 7:25 PST

Всегда рады новым знакомствам...

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Repost @axepashkevich #ДневникВолонтера Это наша зима, или как ИКТ-отдел проводит свои трудовые будни. Попадая на #ТИМПлатинум я и не подозревал что тут будет такой заряд энергии от каждого частника, волонтера, артиста и организатора. Приходя на смену ты делаешь Check in под отличную музыку, постоянно проходят упражнения на командообразование и разные движухи. Здесь я столкнулся со своей профессией по диплому и стал Ассистентом системного администратора. Вот так я из фотографа-видеографа который ведет тренинги, превратился в IT-специалиста. Работа ИКТ-отдела очень разнообразна, от настройки точки доступа до показать где находится кнопочка включения 😂 Но больше всего мне нравится, что именно на моем объекте проходит церемония открытия, фигурное катание и церемония закрытия Зимней Универсиады 2019. А теперь про делегацию. Ребята уже успели сгонять на экскурсии, я конечно же нет. В Перьях жить круто! Постоянные движняки, игры, песни под гитару и гуляние по центру города. Вот такое у нас расписание когда мы не на сменах. Резюмирую. На подобном мероприятие я впервые, но опыт организации и поддержка делегации помогает справляться с любыми трудностями😊 #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #realkem2019 #ТИМПЛАТИНА #ребятаадастра #кемгу #мойуниверситетКемгу

Публикация от КемГУ (@kemsu_live) 3 Мар 2019 в 6:55 PST

Успевают сделать отличное селфи...

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#ПамПам_Енисей #volunteers2019 #krasnoyarsk2019 #universiade2019 #realwinter

Публикация от Константин (@konty86) 2 Мар 2019 в 6:46 PST

Мечтают о спортивной карьере...

И устраивают зажигательные танцы!

Зарядившийся позитивом, ваш Newslab

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