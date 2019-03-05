Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Студенческие игры в Красноярске стали возможны в том числе благодаря волонтерам. В их дружной команде — 5 тыс. человек: они встречают гостей и участников соревнований на стадионах и аренах, работают на многочисленных площадках Парка Универсиады, а также дарят улыбки и отличное настроение. Newslab прогулялся по соцсетям и выбрал самые яркие кадры из жизни волонтеров.

ВКонтакте 0 Одноклассники 0 WhatsApp 0 Viber 0 Поделиться 0 2 Обсудить на форуме