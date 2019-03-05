Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Ни одно спортивное и культурное мероприятие Зимней универсиады-2019 не обходится без помощи волонтеров...
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Как же круто быть частью огромной команды! Работать на таком маштабном событии! Я под огромным впечатлением от всего происходящего😍 #тимплатина #универсиада2019 #универсиадакрасноярск2019 #нашазима2019 #realwinter
Публикация от Татьяна Шмаркова (@bokastik22) 3 Мар 2019 в 8:36 PST
Они встречают зрителей...
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#фото@volgorkrasnoyarsk «Последняя миля» арены «Кристалл» в объективе📷 наших волонтеров😉💙 фото: Артём Первовский #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #квцдоброедело #городскиеволонтёрыкрск #красволонтёр
Публикация от Доброе Дело (@dobroedelokvc) 4 Мар 2019 в 2:09 PST
Делятся отличным настроением и улыбками...
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«Используй свою улыбку, чтобы изменить этот мир, но никогда не позволяй миру менять твою улыбку» — Шол МакЛохлин Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Не в этом ли смысл жизни? . . . . . #последняямилякристалл #волонтеры2019 #winteruniversiade2019 #кристаллики #fisu #volonteers2019 #krasnoyarsk2019 #realwinter
Публикация от Юлия Нехайчик (@yulia_nehaychik) 3 Мар 2019 в 8:26 PST
И полезной информацией...
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#новости@volgorkrasnoyarsk 💒Городские волонтеры продолжают свою работу на улицах Красноярска!😉 А мы продолжаем доносить до вас «Вести с полей» от наших волонтеров.✉ "Работа на информационной точке возле ГорДК мне очень нравится. Благодаря проекту городские волонтеры я смогла обрести новые знакомства, получить в подарок улыбки и много эмоций за период работы на Зимней Универсиаде-2019. Недавно довелось встретить китайских спортсменов«,- рассказывает волонтер проекта «Городские волонтеры» Даша Сильченко . #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #квцдоброедело #городскиеволонтёрыкрск #красволонтёр
Публикация от Доброе Дело (@dobroedelokvc) 2 Мар 2019 в 11:01 PST
Работают дружной командой!
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Начало новой семьи 💙💫 . . . . #городскиеволонтеры #Волонтеры2019 #Volunteers2019 #krasnoyarsk2019 #Универсиада2019 #FISU #RealWinter #миля_сопка #сопсопсопка
Публикация от 🌸svetochek🌸 (@svet_leo_) 2 Мар 2019 в 9:15 PST
По всему городу...
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#новости@volgorkrasnoyarsk 💒Городские волонтеры продолжают свою работу на улицах Красноярска!😉 А мы продолжаем доносить до вас «Вести с полей» от наших волонтеров.✉ "Сегодня, мне посчастливилось стать не просто участником эстафеты огня зимней универсиады 2019, а стать частью истории масштабного мероприятия. Я выполнял разные функции и должен сказать, что на всех них было очень интересно и самое главное, везде был очень большой ажиотаж. Это очень меня радовало и подбадривало. Должен сказать, что я очень рад и горд, что я сегодня с этими ребятами. Этот фонтан эмоций не описать словами... Универсиада больше всего, это конечно же эмоции не только мои, но и всех наших дорогих гостей, а особенно, маленьких деток. Это неописуемое чувство радости и восторга, когда к тебе подходят маленькие деточки и ты им помогаешь, даёшь им подарки и фотаешься с ними.❤ В общем, подводя итог, хочу сказать, что эти 12 дней в моей душе навсегда. Спасибо всем, кто со мной и тем, кто принял решение о том, что универсиада будет проходить в Красноярске«,- делится впечатлениями волонтёр проекта «Городские волонтеры» Дима Мамонов . #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #квцдоброедело #городскиеволонтёрыкрск #красволонтёр
Публикация от Доброе Дело (@dobroedelokvc) 3 Мар 2019 в 11:43 PST
Посещают интересные места...
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Волонтеры Универсиады-2019 продолжают знакомиться с удивительными местами Красноярского края, в этот раз мы посетили заповедники Столбы. Чтобы подняться к столбам нужно преодолеть лестницу в 318 ступенек, а это уже фитнесс+кардио тренировка и на лестнице подъём не заканчивается :-) А на камне под Львиными воротам, можно было загадать желание... #RealWinter #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019 #Universiade2019 #FISU #Volunteers2019 #Волонтеры2019 #Nornickel #творимисториюпобед
Публикация от Aleksei Sh. (@aleks_norilskiy) 4 Мар 2019 в 6:42 PST
Не останавливаясь ни на минуту...
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Это наша зима ❄️ #эстафетаогня2019 #волонтеры2019
Публикация от Апполинария👩🏼 (@__poliiiina__) 1 Мар 2019 в 7:25 PST
Всегда рады новым знакомствам...
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Repost @axepashkevich #ДневникВолонтера Это наша зима, или как ИКТ-отдел проводит свои трудовые будни. Попадая на #ТИМПлатинум я и не подозревал что тут будет такой заряд энергии от каждого частника, волонтера, артиста и организатора. Приходя на смену ты делаешь Check in под отличную музыку, постоянно проходят упражнения на командообразование и разные движухи. Здесь я столкнулся со своей профессией по диплому и стал Ассистентом системного администратора. Вот так я из фотографа-видеографа который ведет тренинги, превратился в IT-специалиста. Работа ИКТ-отдела очень разнообразна, от настройки точки доступа до показать где находится кнопочка включения 😂 Но больше всего мне нравится, что именно на моем объекте проходит церемония открытия, фигурное катание и церемония закрытия Зимней Универсиады 2019. А теперь про делегацию. Ребята уже успели сгонять на экскурсии, я конечно же нет. В Перьях жить круто! Постоянные движняки, игры, песни под гитару и гуляние по центру города. Вот такое у нас расписание когда мы не на сменах. Резюмирую. На подобном мероприятие я впервые, но опыт организации и поддержка делегации помогает справляться с любыми трудностями😊 #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #volunteers2019 #волонтеры2019 #realkem2019 #ТИМПЛАТИНА #ребятаадастра #кемгу #мойуниверситетКемгу
Публикация от КемГУ (@kemsu_live) 3 Мар 2019 в 6:55 PST
Успевают сделать отличное селфи...
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#ПамПам_Енисей #volunteers2019 #krasnoyarsk2019 #universiade2019 #realwinter
Публикация от Константин (@konty86) 2 Мар 2019 в 6:46 PST
Мечтают о спортивной карьере...
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Такое грандиозное событие навсегда останется в наших сердцах 🖤 #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk #volunteers2019 #тимплатина
Публикация от Алла (@alla_27th_) 3 Мар 2019 в 6:43 PST
И устраивают зажигательные танцы!
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Пока большинство людей осуждают наш выбор, мы дарим Вам лучи позитива 💕 За 4 дня работы я не разу не увидела человека, который бы прошел мимо меня и не дал пять✋ Вы бы видели счастливые лица детей, когда подходишь к ним и говоришь : "дай пятеру волонтеру"😍 #realwinter2019 #volunteers2019 #krasnoyarsk2019 #универсиада2019 #волонтеры2019
Публикация от Margarita 🥀 Litvinskaya (@catch_hammy) 3 Мар 2019 в 6:27 PST
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