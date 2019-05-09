Красноярск встретил 74-ю годовщину Великой Победы. На праздник, пропитанный бесконечной скорбью и радостью, собрались тысячи горожан. Митинг, парад на площади Революции под гул ретротехники, очереди за солдатской кашей, шествие со Знаменем Победы и много-много песен о подвигах наших солдат. Newslab собрал самые яркие моменты этого 9 Мая.

Бег за Победой и митинг у Вечного огня

Празднование Дня Победы в Красноярске началось с легкоатлетической эстафеты, в которой приняли участие около 1000 человек. Это школьники, студенты, клубы любителей бега и сотрудники различных предприятий города. Ровно в 9:00 от площади Мира, как когда-то в далёком 1947, стартовали первые участники забега. Красноярцы проявили свою выносливость на дистанции в 4,5 км и так почтили память героев, отдавших в боях Великой Отечественной войны свои силы и жизни ради нашего спокойного настоящего.

Почти в это же время на Мемориале Победы собрались ветераны, жители и гости города Красноярска, краевые и городские власти, патриотические организации, чтобы почтить память павших на войне у Вечного огня.

«Время идет, но День Победы продолжает жить вместе с нами. Его по праву можно считать праздником мира на всей планете. Желаю нашей молодёжи быть похожими на наших дедов и прадедов. А вам, дорогие ветераны, дай бог терпения и здоровья. Знайте, что вы нам нужны! Низкий вам поклон!» — поздравил всех с праздником мэр города Сергей Ерёмин.

Ретротехника и бесконечные очереди за кашей

Перед началом торжественного шествия на площади Революции возле Краевой библиотеки устроили выставку боевой техники. Юные красноярцы взбирались на огромные танки, разглядывали радиолокационную станцию «Каста», пытались поместиться вчетвером за рулём военного авто.

Полевую кухню можно было найти по огромной очереди, которая тянулась через всю площадь. Такое ощущение, что каждый горожанин сегодня посчитал пробу солдатской каши особенным и святым ритуалом. Всё это под стихи и рассказы о героических подвигах красноярцев, которые читали тут же на небольших площадках.

Парад Победы

Ветеранов привезли с Мемориала на автобусах и помогли устроиться на трибунах на площади Революции ради самого главного зрелища.

В праздничном шествии прошли почти 1780 военных, курсантов и кадетов. За ними провезли раритетную технику. Например, все увидели настоящую гаубицу, которую советские войска использовали боях с врагом в 1941-1945 годах.

Несмотря на прогнозы синоптиков про утренний дождь, его, к счастью, всё-таки не случилось. Артисты в своих номерах воссоздавали картинки, как молодых ребят и девчат забирают на фронт, и тут же резво отплясывали «Катюшу», заставляя трибуны подпевать.

Шествие «Бессмертного полка»

Несколько тысяч красноярцев присоединились к акции «Бессмертный полк». Обязательным атрибутом памятной колонны вот уже второй год подряд становится огромное Знамя Победы. В шествии приняли участие дети, внуки и правнуки победителей.

«Мужа парализовало, поэтому в этом году я тут одна. Это мой папа Пётр Ведрицкий, родился в Тасеевском районе и пошёл на войну сам в 18 лет. Попал в 78-ю добровольческую бригаду, служил на „Катюше“ и дошёл до Берлина. У нас долго хранился дома большой бумажный плакат, на котором он записал все сражения, в которых принимал участие. Однажды получил серьёзное ранение, его спасла медсестра», — поделилась своей историей участница «Бессмертного полка» Людмила Степанова.

Журавль памяти и салют

Красноярцам сегодня подарили сразу несколько концертов. На Театральной площади помимо музыкальных выступлений популярных коллективов для горожан организовали тематические фотозоны и локации с мастер-классами. Здесь тоже можно было отведать солдатской каши. Особенно радовались те, кому она не досталось на площади Революции.

Завершился День Победы в Красноярске грандиозным салютом из двух точек: на набережной Енисея и на острове Татышев. Праздничные раскаты огней раздались в небе в 22:45 — после финального концерта на площади Мира.

Запомните этот день таким:

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фото Алины Ковригиной