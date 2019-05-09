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«На портретах нет имён — их помнит каждый»: День Победы в Красноярске

«На портретах нет имён — их помнит каждый»: День Победы в Красноярске

09.05.2019
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Бег за Победой и митинг у Вечного огня

Празднование Дня Победы в Красноярске началось с легкоатлетической эстафеты, в которой приняли участие около 1000 человек. Это школьники, студенты, клубы любителей бега и сотрудники различных предприятий города. Ровно в 9:00 от площади Мира, как когда-то в далёком 1947, стартовали первые участники забега. Красноярцы проявили свою выносливость на дистанции в 4,5 км и так почтили память героев, отдавших в боях Великой Отечественной войны свои силы и жизни ради нашего спокойного настоящего.

Забег в честь Дня Победы в этом году стал 54-м по счёту.
По проспекту Мира от Триумфальной арки до улицы Парижской Коммуны пробежали 68 команд спортсменов-любителей.

Почти в это же время на Мемориале Победы собрались ветераны, жители и гости города Красноярска, краевые и городские власти, патриотические организации, чтобы почтить память павших на войне у Вечного огня.

«Время идет, но День Победы продолжает жить вместе с нами. Его по праву можно считать праздником мира на всей планете. Желаю нашей молодёжи быть похожими на наших дедов и прадедов. А вам, дорогие ветераны, дай бог терпения и здоровья. Знайте, что вы нам нужны! Низкий вам поклон!» — поздравил всех с праздником мэр города Сергей Ерёмин.

С утра у Мемориала Победы собрались ветераны и их родственники.
Отдать дань уважения прибыли представители силовых структур края.
Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.
Почтили память погибших на войне героев-земляков губернатор Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Ретротехника и бесконечные очереди за кашей

Перед началом торжественного шествия на площади Революции возле Краевой библиотеки устроили выставку боевой техники. Юные красноярцы взбирались на огромные танки, разглядывали радиолокационную станцию «Каста», пытались поместиться вчетвером за рулём военного авто.

Полевую кухню можно было найти по огромной очереди, которая тянулась через всю площадь. Такое ощущение, что каждый горожанин сегодня посчитал пробу солдатской каши особенным и святым ритуалом. Всё это под стихи и рассказы о героических подвигах красноярцев, которые читали тут же на небольших площадках.

Возле раритетных машин было не протолкнуться — их со всех сторон окружила ребятня.
Танк вызвал у детей больше всего восторга.
Всё проверили и потрогали, по-своему проверили на прочность. Такое ведь раз в год бывает!
Очередь за солдатской кашей.
А вот и первые счастливчики снимают пробу.

Парад Победы

Ветеранов привезли с Мемориала на автобусах и помогли устроиться на трибунах на площади Революции ради самого главного зрелища.

В праздничном шествии прошли почти 1780 военных, курсантов и кадетов. За ними провезли раритетную технику. Например, все увидели настоящую гаубицу, которую советские войска использовали боях с врагом в 1941-1945 годах.

Ряды девушек-военных — настоящее украшение шествия.
Отряд в форме образца 1941 года.
Гремит раскатистое «Ура-а-а-а!»
Раз-раз-раз!
Красноярцам показали военное артиллерийское орудие.
Боевые машины.
Для этих людей сегодняшний праздник особенно дорог.
Губернатор поздравляет ветеранов и детей войны.

Несмотря на прогнозы синоптиков про утренний дождь, его, к счастью, всё-таки не случилось. Артисты в своих номерах воссоздавали картинки, как молодых ребят и девчат забирают на фронт, и тут же резво отплясывали «Катюшу», заставляя трибуны подпевать.

Артисты задавали настроение всем гостям праздника, лихо отплясывая под фронтовые песни.
А перед выступлением ребята-танцоры обнимали своих напарниц, чтобы те не замёрзли в тоненьких платьях.

Шествие «Бессмертного полка»

Несколько тысяч красноярцев присоединились к акции «Бессмертный полк». Обязательным атрибутом памятной колонны вот уже второй год подряд становится огромное Знамя Победы. В шествии приняли участие дети, внуки и правнуки победителей.

«Мужа парализовало, поэтому в этом году я тут одна. Это мой папа Пётр Ведрицкий, родился в Тасеевском районе и пошёл на войну сам в 18 лет. Попал в 78-ю добровольческую бригаду, служил на „Катюше“ и дошёл до Берлина. У нас долго хранился дома большой бумажный плакат, на котором он записал все сражения, в которых принимал участие. Однажды получил серьёзное ранение, его спасла медсестра», — поделилась своей историей участница «Бессмертного полка» Людмила Степанова.

Проспект Мира превратился в бесконечную колонну красноярцев с портретами их близких.
Полотно Знамени Победы участникам шествия помогали держать постовцы и курсанты Юнармии.
Почти на всех портретах подписаны имена. Те, кто держат просто фото, отвечают: «Мы их и так помним».
«Это мой отец Павел Ланков, он попал в плен и погиб на территории Венгрии. А отец мужа Александр Волчок погиб под Москвой. Оба в 1941 году. Где похоронены мой дядя Михаил Селезнёв и его брат Пётр, мы узнали только спустя много лет, когда начали пользоваться интернетом», — Вера Волчок ходит в «Бессмертном полку» каждый год, обычно с дочкой и внуками, в этом году одна, но всё равно сразу с четырьмя фотографиями.
Люди радуются, что в этот день могут поделиться историей своей семьи с незнакомцами. Всех когда-то сблизила одна страшная война.
Ребята из военного клуба «Патриот».
К «Бессмертному полку» присоединились сотрудники МВД.
Сергей Ерёмин также встал в ряды памятной колонны.
Фото: admkrsk.ru

Журавль памяти и салют

Красноярцам сегодня подарили сразу несколько концертов. На Театральной площади помимо музыкальных выступлений популярных коллективов для горожан организовали тематические фотозоны и локации с мастер-классами. Здесь тоже можно было отведать солдатской каши. Особенно радовались те, кому она не досталось на площади Революции.

Все желающие сделали своего журавлика на мастер-классе по оригами и дополнили им общее панно.
На Театральной площади для красноярцев устроили несколько необычных фотолокаций на военную тематику.
Например, можно было представить, что ты в танке.
Жаждующие отведать каши выстроились в очередь еще до того, как повара надели фартуки.
Самая яркая «победа».
Или вот так.
Концерт для гостей площади устроили группы «Озоновый слой», «9-й район», «Душиструны», «Горчица», «Гуляй, Вася».

Завершился День Победы в Красноярске грандиозным салютом из двух точек: на набережной Енисея и на острове Татышев. Праздничные раскаты огней раздались в небе в 22:45 — после финального концерта на площади Мира.

Фейерверк в честь Дня Победы в Красноярске.
Фейерверк в честь Дня Победы в Красноярске.
Фейерверк в честь Дня Победы в Красноярске.

Запомните этот день таким:

Празднование Дня Победы-2019 в Красноярске

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,
фото Алины Ковригиной

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