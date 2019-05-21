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«Застройщик совсем с ума сошёл?»: о чём шумят Тихие Зори

«Застройщик совсем с ума сошёл?»: о чём шумят Тихие Зори

21.05.2019
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Знакомьтесь, Тихие Зори. Будущее красноярское гетто или район нового уровня комфорта?

Пустыри и бывшие земли деревообрабатывающих предприятий осваивают сразу несколько застройщиков. На берегу растут большие монолитно-кирпичные высотки «Красстроя», в глубине стоят панельные свечки «Культбытстроя», неподалёку работает «СМУ-38». Пять домов уже сданы, ещё несколько строится, десятки запланированы. На этом берегу строительному бизнесу есть где развернуться!

Цены на квартиры здесь средние. К примеру, гостинку 18 м² с чистовой отделкой в готовом доме на Лесников, 23, продают за 1,35 млн рублей. Такая же квартирка в строящемся доме обойдётся в 1,166 млн. Крохотную (27 квадратов), но полноценную однокомнатную продают за 1,85. За евродвушку 38 метров придётся выложить 2,42 млн, а за классическую двухкомнатную в 58 метров — 3 млн и 180 тыс. рублей. Дорого стоят большие квартиры с того торца дома, что смотрит на Енисей. Просторная трёхкомнатная 89 м² — 5,3 млн рублей, а самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, — стометровая четырёхкомнатная на 25 этаже — 6 млн 800 тыс. рублей.

Одно из главных достоинств района — благоустроенная набережная. Пока она растянулась лишь на малую часть берега.
Другой неоспоримый плюс — шикарный вид. Повезло тем, чьи окна выходят на реку и ледовый дворец «Платинум арена». Есть надежда, что их уже не загородят новые дома. Наконец, третий плюс — близость Николаевского моста. По нему можно добраться до центра города и Октябрьского района (конечно, если у вас есть автомобиль)
Из социальной инфраструктуры в наличии лишь та самая «Платинум арена». Школы и детские сады ещё только в планах, на какой год — неизвестно. Ближайшая школа находится по ту сторону улицы Свердловской, до маленького здания муниципального сада — одна остановка на электричке. Зато на арене проходят соревнования, массовые катания, концерты заезжих звёзд и занимаются юные спортсмены.
Заборы вокруг арены частично срезали. Гулять стало легче! Можно беспрепятственно подойти к чаше огня Универсиады и скульптуре Юлайки на коньках. А вот большую парковку при дворце, на которую наверняка рассчитывали жители Зорь, мы застали закрытой. Смогут ли жильцы использовать ее в будущем? Сомнительно.
А между тем скоро все эти просторы застроят домами до 20, а то и 25 этажей.
И не только эти. Между скандально известными Белыми Росами и полупустыми и потому пока безмятежными Тихими Зорями строится еще один высотный район — Утиный Плёс.
А напротив, на левом берегу, стоит не менее скандальная «Орбита». И она, и Росы, и частично Зори, — проекты «Красстроя», застроившего высотками не один береговой участок. Именно эта компания намерена освоить всю прилегающую к Енисею часть Тихих Зорь.

Дома-стены поражают размерами. Заселение первого началось пару месяцев назад. Новоиспечённые жильцы делятся впечатлениями в соцсетях. Не все сразу отошли от восторга, и кто-то сравнивает 1140-квартирный дом с замком Галы в испанском Пуболе («Мечта сбылась!!!!!! Вот они — ключи от моего замка!!!!», «Боже, как там круто, это просто отвал башки»). Но есть и те, кто успел присмотреться к новому жилью:

«Стены точно не под обои подготовлены, трещин очень много! Потолок тоже плохо подготовлен! На батареях нет датчиков тепла и регуляторов! Как специально отключили воду! Батареи неровно висят! Углы внутренние зигзагом сделаны! По подъезду уже стены местами грязные! На первом этаже возле лифта бухтит плитка! На лестнице повсюду трещины! Единственный большой плюс — это вид из окна», — пишут какие-то педанты. Или вот характерный отзыв: «Короче, всё не так уж и плохо. Кривизна стен есть. Полов есть. Трещины есть. Окна — беда полная. А так всё замечательно)))».

Соседи жалуются на железные штыри, торчащие из пола на общем балконе, «косяки» в отделке подъезда.

«Ну да подъезд управляющей компании до делывать придётся и надо будит настоять на этом! Или через оргоны! (орфография и пунктуация автора сохранены)» — с возмущением заключают люди.

В первом доме от «Красстроя» (Лесников, 23) шесть подъездов и 1140 квартир. Можно переселить всех жителей Игарки или Туруханска — в тесноте, да не в обиде!
Подъезды сквозные: можно выйти во двор дома или на внешнюю сторону, к «Платинум арене». Отделка по красноярским меркам роскошная. Подъезды зовутся парадными, что, видимо, добавляет интеллигентского шика.
Торец высится прямо над берегом Енисея. Отсюда до воды — всего 20–30 метров. Тут самые дорогие квартиры.
На 1140 квартир — 154 наземных паркоместа и 80 подземных. Всем ли хватит? Есть, правда, парковка за мостом, но до неё же ещё надо дойти.
Двор разделён на три части: автостоянка, детский городок и прогулочная зона со спортплощадкой. Машины изолированы от детей, что, конечно, хорошо.
Но малышню встречает суровая детская площадка на бетоне: игровые тренажеры прикручены прямо к крыше подземного паркинга. На мягкое покрытие для первых жильцов застройщик не расщедрился.
В середине гигантского дома-стены сделан проезд для велосипедистов. Велик, кстати, хорошее решение для тех, у кого нет авто. Пешком отсюда — всё далеко. Из магазинов тут только хозтовары, фрукты да готовящийся к открытию сетевой супермаркет.

А что со слышимостью? Шум из-за стены — больная тема большинства красноярских новостроек. Судя по отзывам, в Зорях соседей слышно лишь местами — в санузлах и прихожих. В остальном тихо, но, возможно, лишь потому, что соседей ещё просто нет.

«Слышно, как спускают воду в унитаз, ещё по мелочам — как на каблучках ходят где в квартире, когда на площадке кто-то проворачивает ключ в замочной скважине — кажется, что в твоей двери», — пишут одни новосёлы. Им вторят другие: «В санузле очень всё слышно, даже разговоры соседей! Что с этим делать? Изолировать канализационный стояк или дело в вентканале?». «Пока слышимость оценить нельзя», — заключают третьи.

Первые жители дома-рекордсмена уже начинают обживать свои квартиры. Пока заехали не все, и место для парковки ещё можно найти. Что же будет дальше?
А рядом строится второй гигант: 984 квартиры и 127 наземных паркоместа, своего подземного паркинга не будет. За вторым домом последует третий. И так далее.
С общественным транспортом в Тихих Зорях не всё гладко. Точнее, его пока просто нет. Чиновники говорили, что для запуска автобусов нужно понять, куда хотят ездить жители района. Ближайшая действующая остановка — в полутора километрах, на Свердловской.
Но радость близко. С 1 июня автобус 31-го маршрута начнёт заходить в Тихие Зори. На нём можно будет от «Платинум арены» уехать на Сопку по Николаевскому мосту или добраться до ЛДК. В другие районы — с пересадками.
Автобусов ждут не только жильцы монолитных гигантов на берегу. Есть в Зорях и вот такие панельные свечки (Свердловская 6Б, В, Г, Д) по 111–186 квартир.
Застройщик — «Культбытстрой» — постарался на славу и приладил к домам стеклянные входные группы со стильными черными крышами.
В пристройках почтовые ящики, помещения для консьержа, доска объявлений. Даже лифт научили останавливаться здесь, чуть ниже первого жилого этажа. Попасть в квартиру можно без единой ступени — инновации!

Между тем, кое-кто из новосёлов дома на Лесников уже взглянул на планировки строящегося рядом дома и начал что-то подозревать:

«384 квартиры в подъезде! Застройщик совсем с ума сошёл?! Почему такой обман, обещали, не будет гостинок и повторения Белых рос, так даже там таких квартир нет. 18 метров — это что за квартиры, вы представляете, что будет твориться у нас и кто там будет жить! Я просто в шоке! <...> Мы уехали с Рос из-за этого, а пришли к тому же, от чего ушли», — пишет женщина. Она с ужасом вспоминает свой прежний район, где «и алкота, и бичета..., и наркоманы, и проститутки, и музыка по ночам, и грохот, и кровь по подъезду».

В соседнем же квартале недовольны благоустройством: «Площадки засыпаны крупным строительным песком с камнями. Плюс мы живём в районе, где всё время дует ветер. Всё это мешает осуществлять прогулки и детям, и взрослым. О занятии спортом уже речи не идёт. Также вы должны были довести до ума детские площадки, но этого не сделали, в итоге жители сами занимаются благоустройством! Чтобы посадить деревья или цветы приходится сначала выкапывать слой кирпичей, камней и т. д., а землёй и „не пахнет“». О чистовой отделке квартир тут говорят просто: «Всё самое дешёвое».

Вокруг панелек вроде бы просторно, но проблемы с парковками есть и здесь. Жильцам приходится помечать свою территорию вот такими штендерами.
А пешеходные дороги — отвоевывать у автомобилистов с помощью кусков бетона.
Озеленение, как видите, весьма скромное.
Столичный блогер-урбанист Варламов, увидев такую спортивную площадку при новостройке, упал бы в обморок от ужаса. Не показывайте ему это фото.
Мощёные тротуары с тактильной плиткой. И так сойдёт!
Выезд из квартала не отягощён асфальтом. Автодорога отсыпана щебнем, для пешеходов уложены бетонные блоки.
Хотите квартиру в Тихих Зорях — «районе нового уровня комфорта и экологии»?

Словом, жизнь в Тихих Зорях только начинается и ещё полна тумана. «Как вопрос с автобусами? Когда появится проезд на Пашенный? Когда будет открыта первая школа и первый детсад? Будет ли больница?» — вот что волнует типичного жителя этого нового микрорайона. Но пока вопросов больше, чем ответов.

Хотите знать, как живут красноярцы в других микрорайонах с новостройками? Смотрите наши фотопрогулки по скандальному Покровскому, дальнему «Мясику» или «коммунальному адку» «Орбиты».

Интернет-газета Newslab.ru

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