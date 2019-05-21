«Застройщик совсем с ума сошёл?»: о чём шумят Тихие Зори

Тихие Зори раскинулись на правобережье Красноярска, между Николаевским мостом и устьем Базаихи. Раньше тут была промзона, а сегодня растут жилые многоэтажки. И пока одни новосёлы радуются свежему ветру и живописным видам, другие ругают строителей за огрехи и нехватку парковок. Мы изучили их отзывы и посетили микрорайон. И вот что там увидели.

Пустыри и бывшие земли деревообрабатывающих предприятий осваивают сразу несколько застройщиков. На берегу растут большие монолитно-кирпичные высотки «Красстроя», в глубине стоят панельные свечки «Культбытстроя», неподалёку работает «СМУ-38». Пять домов уже сданы, ещё несколько строится, десятки запланированы. На этом берегу строительному бизнесу есть где развернуться!

Цены на квартиры здесь средние. К примеру, гостинку 18 м² с чистовой отделкой в готовом доме на Лесников, 23, продают за 1,35 млн рублей. Такая же квартирка в строящемся доме обойдётся в 1,166 млн. Крохотную (27 квадратов), но полноценную однокомнатную продают за 1,85. За евродвушку 38 метров придётся выложить 2,42 млн, а за классическую двухкомнатную в 58 метров — 3 млн и 180 тыс. рублей. Дорого стоят большие квартиры с того торца дома, что смотрит на Енисей. Просторная трёхкомнатная 89 м² — 5,3 млн рублей, а самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, — стометровая четырёхкомнатная на 25 этаже — 6 млн 800 тыс. рублей.

Дома-стены поражают размерами. Заселение первого началось пару месяцев назад. Новоиспечённые жильцы делятся впечатлениями в соцсетях. Не все сразу отошли от восторга, и кто-то сравнивает 1140-квартирный дом с замком Галы в испанском Пуболе («Мечта сбылась!!!!!! Вот они — ключи от моего замка!!!!», «Боже, как там круто, это просто отвал башки»). Но есть и те, кто успел присмотреться к новому жилью:

«Стены точно не под обои подготовлены, трещин очень много! Потолок тоже плохо подготовлен! На батареях нет датчиков тепла и регуляторов! Как специально отключили воду! Батареи неровно висят! Углы внутренние зигзагом сделаны! По подъезду уже стены местами грязные! На первом этаже возле лифта бухтит плитка! На лестнице повсюду трещины! Единственный большой плюс — это вид из окна», — пишут какие-то педанты. Или вот характерный отзыв: «Короче, всё не так уж и плохо. Кривизна стен есть. Полов есть. Трещины есть. Окна — беда полная. А так всё замечательно)))».

Соседи жалуются на железные штыри, торчащие из пола на общем балконе, «косяки» в отделке подъезда.

«Ну да подъезд управляющей компании до делывать придётся и надо будит настоять на этом! Или через оргоны! (орфография и пунктуация автора сохранены)» — с возмущением заключают люди.

А что со слышимостью? Шум из-за стены — больная тема большинства красноярских новостроек. Судя по отзывам, в Зорях соседей слышно лишь местами — в санузлах и прихожих. В остальном тихо, но, возможно, лишь потому, что соседей ещё просто нет.

«Слышно, как спускают воду в унитаз, ещё по мелочам — как на каблучках ходят где в квартире, когда на площадке кто-то проворачивает ключ в замочной скважине — кажется, что в твоей двери», — пишут одни новосёлы. Им вторят другие: «В санузле очень всё слышно, даже разговоры соседей! Что с этим делать? Изолировать канализационный стояк или дело в вентканале?». «Пока слышимость оценить нельзя», — заключают третьи.

Между тем, кое-кто из новосёлов дома на Лесников уже взглянул на планировки строящегося рядом дома и начал что-то подозревать:

«384 квартиры в подъезде! Застройщик совсем с ума сошёл?! Почему такой обман, обещали, не будет гостинок и повторения Белых рос, так даже там таких квартир нет. 18 метров — это что за квартиры, вы представляете, что будет твориться у нас и кто там будет жить! Я просто в шоке! <...> Мы уехали с Рос из-за этого, а пришли к тому же, от чего ушли», — пишет женщина. Она с ужасом вспоминает свой прежний район, где «и алкота, и бичета..., и наркоманы, и проститутки, и музыка по ночам, и грохот, и кровь по подъезду».

В соседнем же квартале недовольны благоустройством: «Площадки засыпаны крупным строительным песком с камнями. Плюс мы живём в районе, где всё время дует ветер. Всё это мешает осуществлять прогулки и детям, и взрослым. О занятии спортом уже речи не идёт. Также вы должны были довести до ума детские площадки, но этого не сделали, в итоге жители сами занимаются благоустройством! Чтобы посадить деревья или цветы приходится сначала выкапывать слой кирпичей, камней и т. д., а землёй и „не пахнет“». О чистовой отделке квартир тут говорят просто: «Всё самое дешёвое».

Словом, жизнь в Тихих Зорях только начинается и ещё полна тумана. «Как вопрос с автобусами? Когда появится проезд на Пашенный? Когда будет открыта первая школа и первый детсад? Будет ли больница?» — вот что волнует типичного жителя этого нового микрорайона. Но пока вопросов больше, чем ответов.

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Интернет-газета Newslab.ru