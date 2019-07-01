«7 лет безаварийной работы и 75 млрд киловатт-часов»: фоторепортаж о том, как живет Богучанская ГЭС

75 миллиардов киловатт-часов планирует выработать с момента запуска Богучанская ГЭС к началу июля этого года. Корреспондент Newslab в рамках пресс-тура побывала в Нижнем Приангарье. О работе ГЭС, мониторинге гидросооружений, вращающихся роторах, водолазах, подводных рифовых городах, исследованиях, новой ихтиофауне в водохранилище — об этом и многом другом в нашем фоторепортаже с Богучанской ГЭС.

Сердце станции

Возведение Богучанской ГЭС — поистине историческое событие, ведь она строилась 40 лет, с 1974 года. Эксплуатация началась в 2012 году вместе с пуском первого генератора, а официально строительство завершилось с вводом в эксплуатацию девятого агрегата и нового моста на гребне плотины в 2017 году.

Выглядит необычно: Кодинский створ перекрыт бетонной плотиной (828,7 м), переходящей в каменно-набросную часть (1861,3 м), общая длина составляет 2690 м. БоГЭС отличается даже визуально от других электростанций уникальным ступенчатым водосбросом — в таком северном регионе России эта технология применена впервые. Задача этих ступеней — гашение энергии водного потока в случае водосброса.

После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в проект были внесены изменения по усовершенствованию виброзащиты и автоматике сброса затворов на водозаборе.

«На Богучанской ГЭС гарантированно при любом стечении обстоятельств затворы верхнего бьефа закроются сами, — рассказал заместитель начальника оперативной службы БоГЭС Евгений Сусликов. — В случае чрезвычайной ситуации, когда надо будет сбрасывать воду, существуют пропускные отверстия в районе водосброса № 2. Ступени сделаны, чтобы избежать негативного влияния на основание плотины. Порядка 80 % энергии водного потока будет гаситься на этих ступенях за счет аэрации под ступенями».

Суммарная выработка Богучанской ГЭС в 2018 году составила 13 млрд 610 млн кВт*ч, что на 323 млн кВт*ч (2,43%) больше, чем в 2017 году. Увеличение выработки связано с увеличением спроса на продукцию ГЭС в Объединенной энергосистеме Сибири и окончанием маловодного периода, установившегося на Байкале и Ангаре с осени 2014 по лето 2018 года.

«С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года ожидаем ориентировочно 2 июля получить 75 млрд кВт*ч, — с гордостью рассказывает заместитель начальника оперативной службы БоГЭС Евгений Сусликов. — Есть станции, для которых эта цифра недостижима. Для нас определенный этап пройден — это 7 лет безаварийной работы».

Сибирская Атлантида на Ангаре

В процессе доработки проекта впервые в отечественной и международной практике разработана уникальная природоподобная технология сохранения водных биологических ресурсов с использованием естественной среды обитания. Она состоит из двух основных направлений — так называемые рыбные рифовые города, которые располагаются в ближайших к ГЭС заливах и на отмелях возле каменно-набросной плотины, и струегенераторы, находящиеся непосредственно на бетонной плотине.

Мониторинг рыбоохранных мероприятий и ихтиофауны водохранилища проводят красноярские и московские ученые. Ведутся ихтиологические, гидробиологические, мальковые съемки, забор проб. Работы осуществляются в верхнем и нижнем бьефе и, соответственно, исследуется концентрация рыб в рифовых городах и фоновых участках.

«Специфика гидросооружений такова, что рыбы, попадая в опасную зону гидроагрегаторов, травмируются и падают с большой высоты, — рассказал научный сотрудник Красноярского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ Юрий Перепелин. — Чтобы этого не допустить, спроектирован специальный защитный комплекс. Рифовые города создают места оптимального обитания для рыб и сдерживают их подход в опасную зону. Струегенераторы — для тех рыб, которые все-таки прошли через рифовые города и попали в опасную зону. Устройства мощной струей воды относят рыб и ее молодь в безопасную зону каменно-набросной плотины. Это основной принцип экологии — сохранение естественного состояния среды обитания».

В районе каменно-набросной части плотины под водой также сооружен рыбный рифовый город.

«В качестве обустройства используются как риоградиентные коррекции водозаборного течения с помощью искусственного стрежня (течения) с использованием струегенераторов, которые используются на плотине, так и и эколандшафтная коррекция ключевых участков водохранилища с целью создания на удалении от источника опасности высокопродуктивных мест оседлого местообитания ихтиофауны жилых видов, — объясняет главный специалист института „Гидропроект“ профессор Александр Иванов. — Рифы — это природоподобные ориентиры, которые создают благоприятные условия для естественного обитания рыб. Рифовые города можно делать на действующем объекте, то есть опускать бетонные модули в воду. Либо, если водохранилище только строится, можно выстроить их насухо, и потом при затоплении рифы уйдут красиво под воду. Здесь, на Ангаре, так и было — поэтому это действительно Сибирская Атлантида».

Река Ангара текла здесь тысячи лет, и раньше здесь была речная экосистема. Специалисты отмечают, что сейчас все выстраивается по-новому, экосистема становится больше озерной, а старый затопленный лес мог бы стать самым рыбным местом. В районе ГЭС на дне водохранилища лес на 10 км вырублен, дно очищено. Поэтому рыбе, попавшей на этот последний приплотинный участок, зацепиться не за что.

Рифы позволяют организовать управляемое рыбное хозяйство, и с их помощью можно управлять перемещением и размножением рыб в нужном направлении. Основные виды рыб в водохранилище сегодня — это окунь и плотва, в меньшей степени лещ и щука. В планах — возрождение ценных пород рыб, таких как муксун, пелядь, сиг, возможно таймень.

Мониторинг плотины

Более 3 тысяч различных датчиков установлено в теле плотины и береговых примыканиях. С их помощью специалисты проводят ежедневный мониторинг параметров гидросооружения. Службы контроля следят за почвой, водой, уровнем грунтовых вод, береговыми примыканиями, смещениями и колебаниями. Проводятся и визуальные наблюдения, отслеживаются все сейсмологические события поблизости и их влияние на ГЭС.

Так, служба геодезического контроля на 22 пунктах контроля с помощью ГНС-приемников (глобальная навигационная система) отслеживает смещение берегов.

«Колебания в пределах нормы, специалисты это контролируют в течение всего года, — поясняет ведущий инженер группы геодезического контроля Илья Колосов. — ГНС-приемник снимает координаты и тем самым отслеживает перемещение пункта плановой опорной сети. Относительно этой сети мы и наблюдаем за смещением всех сооружений».

Больница и всё для жизни

Главный врач Кежемской районной больницы Евгений Захаров всей душой болеет за свое лечебное учреждение: «Компания "РусГидро" ежегодно покупает оборудование, которое нам необходимо. Это позволяет улучшить качество медицинской помощи. Кислородный концентратор теперь обеспечивает работу отделения реанимации, операционной и роддома. Также компанией приобретен портативный ультразвуковой аппарат, который позволяет совершать выездные исследования на фельдшерских пунктах, в поездках по всему району».

Однако наряду с вновь введенным в 2010 году новым корпусом, в районной больнице существуют и проблемные объекты. Помощь в капитальном ремонте здания ожидает аварийный корпус, в котором располагаются детское отделение, терапевтическое, дневной стационар и отделение скорой помощи.

Муниципальному ресурсному центру поддержки общественных инициатив при Центральной районной библиотеке гидростанция планирует оказывать постоянную поддержку. ПАО «Богучанская ГЭС» закупило для библиотеки мощную компьютерную базу, которая позволяет осуществлять аудио- и видеообработку, видеокомплекс, различные фотоаппараты, видеокамеру, осветительные приборы, технику для звукозаписи, программное обеспечение.

В рамках программы благотворительности помощь получат детские сады и школы, в том числе школа № 4 — на обустройство пандуса для маломобильных групп населения. Муниципальному учреждению «Центр молодежной политики и спорта» будут выделены средства на поддержку спортивных организаций, Комплексному центру социального обслуживания населения — на оборудование специальной комнаты адаптации людей с ограниченными возможностями.

Богучанская ГЭС направила 400 тысяч рублей на изготовление и возведение в Кодинске памятника гидростроителям, построившим город и пятую по мощности гидроэлектростанцию России. Проект стелы в виде раскрытой книги разработали участники Молодежного форума Кежемского района.

Текст и фото: Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab.ru